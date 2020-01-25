Экономика
Челябинский обзорЖители Челябинской области стали чаще брать потребительские кредиты
Самое большое количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ в 2019 году было отмечено в Москве (880,7 тыс. единиц), Московской области (821,1 тыс. единиц), Краснодарском крае (755,0 тыс. единиц), Республике Башкортостан (679,5 тыс. единиц), Свердловской области (644,1 тыс. единиц) и Республике Татарстан (640,9 тыс. единиц).
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Самарская область вошла в топ-15 регионов РФ по объемам выдачи потребительских кредитов
СитиТрафик25 января в 10:15
НБКИ: рост количества выдаваемых потребкредитов в области почти прекратился
Новый Калининград.Ruвчера в 03:44
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Происшествия
Отец, бросивший детей в «Шереметьево», сдался следователям
Мужчина, бросивший двоих детей в московском аэропорту «Шереметьево», пришёл к следователям. Об этом 28 января сообщает Telegram-канал Mash.
Здоровье
Испанский диетолог перечислила продукты, замедляющие старение
Шесть продуктов, которые провоцируют раннее старение, назвала испанский врач-диетолог, сообщает издание Lavanguardia.
Экономика
Зафиксировано снижение доли малого бизнеса в экономике
В национальном проекте "Малое и среднее предпринимательство" указано, что доля малого бизнеса в российской экономике должна уверенно расти и превысить 32,5% к 2024 году.
Политика
Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов
Это первый случай, когда российская внешняя разведка рассекретила имена сразу нескольких своих выдающихся сотрудников-нелегалов.
Шоу-бизнес
Климова порадовала подписчиков снимками в стильном купальнике
Актриса поблагодарила публику за поздравления и теплые слова Этой зимой Екатерина Климова поехала отдыхать на Бали, с собой она взяла четырех детей.
Политика
Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке
Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона.
Политика
Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Политика
Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях
В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Спорт
Канадская спортсменка получила допинг во время секса, и её оправдали
Здоровье
В Госдуме предложили регулировать оборот всех курительных устройств
Поправки ко второму чтению законопроекта уже внесены в Госдуму.
Армия и оружие
Попадание противотанковой ракеты в Т-72М1 Adra сняли на видео в Сирии
"Семьдесят второй", не заглушив двигатель, занимал позицию на одном из пустырей, когда в него попала управляемая ракета, запущенная, как сообщается, из противотанкового комплекса "Конкурс".
Общество
В России появились новые камеры фиксации нарушений ПДД
Политика
Комитет Думы получил 17 поправок к проекту об изменениях в Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил уже 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, они касаются в том числе порядка избрания нижней палаты и уточнения статусов Совета безопасности РФ и Государственного совета.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 26 копеек — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 28 копеек и составил 68,76 рубля.
Шоу-бизнес
Пропавшая в Мексике Наталья Андрейченко нашлась
Актриса Наталья Андрейченко, якобы пропавшая в мексиканском Канкуне, нашлась. Она заявила, что уезжала в джунгли, чтобы набраться сил.
Политика
NYT: Болтон подтвердил позицию демократов по импичменту Трампа
Президент США Дональд Трамп в августе прошлого года сообщил экс-советнику Джону Болтону о своем желании продолжать "заморозку" военной помощи Украине до тех пор, пока местные власти не помогут ему с расследованиями в отношении его соперника Джо Байдена и других демократов, пишет газета New York Times со ссылкой на невышедшую книгу Болтона.
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии
Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Гаджеты
Компания Microsoft выпустит обновление Windows 7
Финальные обновления Windows 7 – установка апдейтов KB4534310 и KB4534314, которые компания выпустила в день окончания поддержки, привели к проблемам с обоями.
Общество
Россияне оказались недовольны милитаризмом Дня Победы
Граждане традиционно относят праздник к числу важных, однако многих из них оказались недовольны излишним милитаристским уклоном и помпезностью мероприятий в этот день.
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Федерер в пяти сетах добыл путевку в полуфинал Australian Open
В полуфинале Федерер оспорит путевку в решающий матч Australian Open с победителем матча Новак Джокович – Милош Раонич.
Общество
Губернатор Подмосковья подписал рекомендацию помиловать Нааму Иссахар
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал заключение региональной комиссии по помилованию, которая рекомендовала помиловать гражданку Израиля Нааму Иссахар, осужденную по обвинению в контрабанде и незаконном хранении гашиша.
Фигурное катание
В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ
Происшествия
Житель Омска с целью пошутить поджег гениталии своего друга
В Омске местный житель из-за скуки поджег гениталии своего друга, пока тот спал.
Авто
Rivian показал электрические пикап R1T и внедорожник R1S
Стоимость электрических пикапов R1T и внедорожников R1S в средней комплектации составит 69 000 долларов.
Единоборства
Даниэль Кормье: Попадать по корпусу Миочичу уже не удастся
Общество
По временному коридору из Китая в Россию вернулись более 200 человек
В Россию по временному коридору на международном пункте пропуска "Благовещенск-Хэйхэ" вернулись 213 человек.
Происшествия
В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углем
Тридцать вагонов с углем, по уточненным данным, сошли с рельсов на станции Мегет Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Футбол
Василий Уткин раскрыл зарплату Александра Кокорина в «Зените»
Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин раскрыл зарплату нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
Общество
Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета
26 января поздно вечером по московскому времени TMZ шокировал новостью весь мир: в Калифорнии погиб при крушении личного вертолета пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финальной серии Коби Брайант.