Экономика

Челябинский обзорЧелябинский обзорЖители Челябинской области стали чаще брать потребительские кредиты

Самое большое количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ в 2019 году было отмечено в Москве (880,7 тыс. единиц), Московской области (821,1 тыс. единиц), Краснодарском крае (755,0 тыс. единиц), Республике Башкортостан (679,5 тыс. единиц), Свердловской области (644,1 тыс. единиц) и Республике Татарстан (640,9 тыс. единиц).
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Тридцать вагонов с углем, по уточненным данным, сошли с рельсов на станции Мегет Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
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