Экономика
Правда ПФОЖители Чувашии вошли в список самых закредитованных
На каждого россиянина приходится в среднем 18-20 тыс. рублей просрочки Средняя задолженность семейств в Чувашии по итогам 2019 года составляет 278,5 тыс. рублей, а уровень закредитованности региона – 49%. По этому показателю республика занимает третью строчку в РФ.
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Если в начале 2010 года каждый экономически активный житель РФ имел не более 3 тыс. рублей просроченного долга, то сегодня это уже 18–20 тыс. рублей, что соизмеримо с месячным заработком в ряде регионов.News.ruвчера в 03:13
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Эксперты ОНФ: уровень закредитованности семей увеличился до 31% в 2019 году
Общероссийский Народный Фронтвчера в 04:31
Каждый экономически активный россиянин задолжал банкам 18–20 тыс. рублей
Невские Новостивчера в 07:56
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