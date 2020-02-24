Экономика
Правда ПФОЖители Чувашии вошли в список самых закредитованных
На каждого россиянина приходится в среднем 18-20 тыс. рублей просрочки Средняя задолженность семейств в Чувашии по итогам 2019 года составляет 278,5 тыс. рублей, а уровень закредитованности региона – 49%. По этому показателю республика занимает третью строчку в РФ.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Если в начале 2010 года каждый экономически активный житель РФ имел не более 3 тыс. рублей просроченного долга, то сегодня это уже 18–20 тыс. рублей, что соизмеримо с месячным заработком в ряде регионов.News.ruвчера в 03:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты ОНФ: уровень закредитованности семей увеличился до 31% в 2019 году
Общероссийский Народный Фронтвчера в 04:31
Каждый экономически активный россиянин задолжал банкам 18–20 тыс. рублей
Невские Новостивчера в 07:56
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 02:20, Ашберн
Технологии
0Patch выпустил временный патч для критической дыры в Windows 10
Пока Microsoft работает над устранением проблем с обновлением под номером KB4532693, использующие Windows 10 1903 и 1909 корпорации вынуждены откладывать инсталляцию патчей безопасности.
Авто
Honda Civic Type R получил исполнение Sport Line
«Горячий» хэтчбек Honda Civic Type R получил специальное исполнение Sport Line, предназначенное для автомобильного рынка Европы.
Происшествия
Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели
Шоу-бизнес
Телеведущему Дмитрию Шепелеву нашли новую работу
Гаджеты
Шлем HTC Vive Cosmos Elite VR доступен для заказа по цене $899
Компания HTC начала приём заказов на шлем виртуальной реальности Vive Cosmos Elite VR: устройство стоит 899 долларов США.
Происшествия
В Японии умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess
В Японии умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess. Скончавшемуся было больше 80 лет, передает телерадиокомпания NHK.
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Политика
Путин занял второе место в рейтинге по степени международного влияния
Президент России Владимир Путин занял второе место в рейтинге по степени глобального влияния консалтинговой компании Brand Finance.
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд
В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg.
Общество
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
В Москве в возрасте 95 лет умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили в Минобороны.
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
Общество
В Минздраве выяснили, люди каких профессий болеют чаще других
Сотрудники IT-компаний болеют чаще представителей других профессий.
Политика
Путин: в нацпроектах важно развитие страны, а не точечные результаты
Замечать положительные изменения в российских городах очень приятно, отметил президент, однако это точечные результаты, а в случае с нацпроектами нужны результаты по широкому фронту.
Гаджеты
Складным смартфонам Samsung грозит дефицит из-за коронавируса
Ожидается, что из-за простоя дефицит Galaxy Z Flip вырастет в несколько раз.
Общество
КПП в Донбассе изменят график работы
Контрольно-пропускные пункты в Донбассе изменят график работы. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.
Происшествия
Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку
В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
Транспорт
Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту
21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
Экономика
Власти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП
Минэкономразвития впервые обнародовало статистику сферы государственно-частного партнерства (ГЧП) в России.
Культура
«Новороссия» опубликовала трогательный клип о защитниках Донбасса
Песня музыкального коллектива Народной милиции ЛНР посвящен защитникам Донбасса. Релиз клипа состоялся накануне Дня защитника Отечества.
Общество
Присяжные признали кинопродюсера Вайнштейна виновным в изнасиловании
Присяжные заключили, что криминальные действия сексуального характера Вайнштейн совершил в отношении Мириам Хейли, которая работала помощником продюсера на шоу «Проект подиум», Она была одной из ключевых свидетельниц по делу и на слушаниях заявила, что в 2006 году Вайнштейн склонил ее к оральному сексу в своей квартире, писала The New York Times.
Общество
В ВОЗ заявили о потенциале пандемии коронавируса
Вспышка коронавируса, которая была зафиксирована в конце прошлого года в китайском Ухане, не является пандемией, но может ею стать.
Здоровье
195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае
Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Общество
Суд освободил по УДО экс-главу ФСИН Реймера
Центральный районный суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН России Александра Реймера, который отбывал наказание за мошенничество.
Футбол
«Ливерпуль» повторил рекорд по числу побед подряд в АПЛ
Политика
Трамп заявил о сговоре разведки и Демократической партии
Демократическая партия и разведка США находятся в сговоре против президента Дональда Трампа.
Происшествия
Злоумышленник ограбил пенсионера почти на 6 млн рублей в Петербурге
Общая сумма материального ущерба составила 5,8 млн рублей.
Общество
Госучреждения Японии переведут на удаленную работу из-за коронавируса
Ранее правительство страны попросило частный бизнес более активно переводить персонал на удаленные схемы работы и сдвигать время приезда в офисы.
Музыка
Юрий Лоза заверил, что Maruv не сможет добиться успеха в России
Певец Юрий Лоза заявил, что украинская исполнительница Maruv не сможет добиться успеха в России.