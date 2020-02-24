Экономика

Правда ПФОПравда ПФОЖители Чувашии вошли в список самых закредитованных

На каждого россиянина приходится в среднем 18-20 тыс. рублей просрочки Средняя задолженность семейств в Чувашии по итогам 2019 года составляет 278,5 тыс. рублей, а уровень закредитованности региона – 49%. По этому показателю республика занимает третью строчку в РФ.
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с чего всё началось

Задолженность домохозяйств в 2019 году достигла 31%

Если в начале 2010 года каждый экономически активный житель РФ имел не более 3 тыс. рублей просроченного долга, то сегодня это уже 18–20 тыс. рублей, что соизмеримо с месячным заработком в ряде регионов.
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Задолженность домохозяйств в 2019 году достигла 31%

News.ruвчера в 03:13

Как рассчитать полную стоимость кредита?

Аргументы и Факты23 февраля в 16:11

Кредиты без отдачи

Российская газетавчера в 10:50

Эксперты ОНФ: уровень закредитованности семей увеличился до 31% в 2019 году

Общероссийский Народный Фронтвчера в 04:31

Каждый россиянин задолжал банкам десятки тысяч рублей

URA.Ruвчера в 21:07

Каждый экономически активный россиянин задолжал банкам 18–20 тыс. рублей

Невские Новостивчера в 07:56

Долги россиян продолжают расти

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0Patch выпустил временный патч для критической дыры в Windows 10

Пока Microsoft работает над устранением проблем с обновлением под номером KB4532693, использующие Windows 10 1903 и 1909 корпорации вынуждены откладывать инсталляцию патчей безопасности.
Anti-Malware.ru 01:00
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Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели

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Компания HTC начала приём заказов на шлем виртуальной реальности Vive Cosmos Elite VR: устройство стоит 899 долларов США.
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В Японии умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess. Скончавшемуся было больше 80 лет, передает телерадиокомпания NHK.
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Ожидается, что из-за простоя дефицит Galaxy Z Flip вырастет в несколько раз.
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