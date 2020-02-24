Экономика

Правда ПФОПравда ПФОЖители Чувашии вошли в список самых закредитованных

На каждого россиянина приходится в среднем 18-20 тыс. рублей просрочки Средняя задолженность семейств в Чувашии по итогам 2019 года составляет 278,5 тыс. рублей, а уровень закредитованности региона – 49%. По этому показателю республика занимает третью строчку в РФ.
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с чего всё началось

Задолженность домохозяйств в 2019 году достигла 31%

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Задолженность домохозяйств в 2019 году достигла 31%

News.ruвчера в 03:13

Как рассчитать полную стоимость кредита?

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Российская газетавчера в 10:50

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