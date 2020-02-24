Экономика

Правда ПФОПравда ПФОЖители Чувашии вошли в список самых закредитованных

На каждого россиянина приходится в среднем 18-20 тыс. рублей просрочки Средняя задолженность семейств в Чувашии по итогам 2019 года составляет 278,5 тыс. рублей, а уровень закредитованности региона – 49%. По этому показателю республика занимает третью строчку в РФ.
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с чего всё началось

Задолженность домохозяйств в 2019 году достигла 31%

Если в начале 2010 года каждый экономически активный житель РФ имел не более 3 тыс. рублей просроченного долга, то сегодня это уже 18–20 тыс. рублей, что соизмеримо с месячным заработком в ряде регионов.
News.ruвчера в 03:13

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Задолженность домохозяйств в 2019 году достигла 31%

News.ruвчера в 03:13

Как рассчитать полную стоимость кредита?

Аргументы и Факты23 февраля в 16:11

Кредиты без отдачи

Российская газетавчера в 10:50

Эксперты ОНФ: уровень закредитованности семей увеличился до 31% в 2019 году

Общероссийский Народный Фронтвчера в 04:31

Каждый россиянин задолжал банкам десятки тысяч рублей

URA.Ruвчера в 21:07

Каждый экономически активный россиянин задолжал банкам 18–20 тыс. рублей

Невские Новостивчера в 07:56

Названы самые закредитованные регионы России

Комсомольская правда04:19
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Происшествия

Еще один пассажир Diamond Princess умер от коронавируса

Реальное время вчера в 23:58
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Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

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На основе открытой информации более чем 50 банков, в отделениях которых в общем работают более тысячи сотрудников, уровень средней заработной платы превысил 108 тысяч рублей.
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Президент Владимир Путин пояснил, почему Алексей Кудрин на посту главы Счетной палаты думает совсем по-другому, чем на должности министра финансов, и это вызывает недоумение у его "учеников".
Российская газета 04:20
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Дождь 04:24
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Киев раскрыл подробности идеи совместного патрулирования Донбасса

Отмечается, что патрулирование будет происходить совместно с представителями ОБСЕ.
Мой Брянск 04:36
Политика

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Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты страны.
RT на русском 03:36
Шоу-бизнес

Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля

Свободная Пресса вчера в 09:10
Авто

Названа средняя цена кроссовера с пробегом в России в 2019 году

Средняя цена кроссовера с пробегом в РФ по итогам 2019 года составила 827 тыс. рублей.
Известия 03:04
Космос

США запустят на Аляске новую ракету с четырьмя спутниками Пентагона

Евразия Daily вчера в 01:25
Общество

Бывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО

РБК 02:14
Происшествия

СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики

Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
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Речи о двусторонних контактах президента РФ Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана по вопросу сирийского урегулирования 5 марта пока не идет, однако встреча в многостороннем формате согласовывается, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:36
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Официальный курс доллара на среду вырос до 64,92 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 67,4133 рубля.
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Большую опасность представляют векторы — модифицированные для генной инженерии вирусы, как правило, не вызывающие иммунного ответа организма.
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