Общество

ЗаманаЗаманаЖители Дагестана выпили шампанского меньше всех в России на Новый год

Всего, по статистике, в России в течение года продаётся приблизительно 215 миллионов бутылок шампанского.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Жители Алтая выпили шампанского меньше всех в России на Новый год

АМИТЕЛ09 января в 00:45

Жители Дагестана выпили шампанского меньше всех в России на Новый год

Замана09 января в 02:39

Красноярский край лидирует по количеству выпитого на Новый год шампанского

ИА 1-Line09 января в 04:51

Жители Алтайского края за Новый год выпивают треть годовой «нормы» по шампанскому

Банкфакс09 января в 04:41

Орловцы выпили по два бокала шампанского на каждого

Вечерний Орел09 января в 05:22

По потреблению шампанского в новогодние дни туляки – на 52-м месте в России

Бизнес журнал09 января в 03:12

За новогоднюю ночь каждый красноярец выпивает 3 бокала шампанского

ТВ-Енисей09 января в 21:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 05:14, Ашберн
Авто

Changan представит в Женеве новый кроссовер Uni-T

Rusargument вчера в 09:38
Происшествия

В результате ДТП в Рязанской области погибли три человека

Легковые автомобили Hyundai и Largus повышенной вместимости столкнулись в воскресенье на трассе под Рязанью, в результата чего три человека погибли и еще восемь были госпитализированы.
ТАСС вчера в 23:50
Экономика

В Центробанке рассказали о новых схемах пенсионных выплат

Первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал, что в новой пенсионной схеме по завершении накопительной фазы у человека будет выбор — получить сразу все накопления, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план.
Известия 01:11
Общество

Диетолог назвала продукты, помогающие похудеть

РИА Новости 01:43
Политика

Британский посол заявил, что не участвовал в акциях протеста в Иране

Посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэйр отверг в воскресенье обвинения властей Ирана в том, что он участвовал в акциях протеста в Тегеране и руководил ими.
ТАСС 04:15
Происшествия

Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 10 января в 08:02
Политика

WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к доходам от продажи нефти

США заявили властям Ирака, что в случае вывода американских войск из страны, Вашингтон лишит Багдад доступа к хранящимся в США средствам, полученных от продажи нефти.
Мой Брянск 04:25
Экономика

«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
РИА Новости вчера в 22:56
Теннис

С. Уильямс и Возняцки проиграли в парном финале соревнований в Окленде

Американка Серена Уильямс и датчанка Каролина Возняцки не сумели выиграть парный трофей на турнире в Окленде (Новая Зеландия).
Чемпионат 03:33
Игры

GTA IV больше нельзя купить в Steam

3DNews вчера в 04:09
Армия и оружие

Вице-премьер РФ озвучил объем экспорта российского вооружения в год

Вице-премьер РФ Юрий Борисов озвучил объем экспорта российского вооружения в год.
Piter.tv вчера в 05:45
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru вчера в 17:34
Экономика

Черный хлеб в России может подорожать

Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
REGNUM 03:49
Происшествия

Директор российского интерната воровала пенсии воспитанников-инвалидов

В Курской области задержана директор школы-интерната.
Lenta.ru 04:00
Футбол

Хеведес может перейти в «Кельн»

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков намекнул, что 31-летний футболист может перейти в «Кельн».
Sportbox.RU 04:52
Общество

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

РИА Новости вчера в 23:30
Общество

Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 18:14
Армия и оружие

CNN: военных на базе США в Ираке заранее оповестили об ударе Ирана

Американские военные на базе Эйн-аль-Асад в Ираке узнали о готовящейся ракетной атаке Ирана за два с половиной часа до бомбардировок.
РИА Новости 02:21
Общество

Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год

РИА Новости вчера в 21:44
Происшествия

В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб от кровопотери

Житель Новосибирской области упал на лыжной трассе в Шерегеше и наткнулся на собственную лыжу.
Российская газета 02:05
Происшествия

Из ФСБ уволены сотрудники, снимавшие стрельбу на Лубянке

Вечером 19 декабря в Москве неподалёку от здания ФСБ, расположенного на Лубянке, неизвестный открыл стрельбу.
Live24 10 января в 06:44
Шоу-бизнес

Подруга Меган Маркл рассказала о ее романе с принцем Гарри

Джина поведала читателям об интересных фактах романа Маркл и принца Гарри. Знакомство девушек состоялось в 2014 году.
Народные новости 04:35
Общество

В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов

Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.
РИА Новости вчера в 08:57
Экономика

Кассовые сборы отечественных фильмов упали на 11%

Кассовые сборы всех фильмов российского производства в 2019 году составили 12,3 млрд рублей, снизившись на 11,3% по сравнению с 2018 годом.
REGNUM вчера в 19:06
Кино

Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»

ФАН вчера в 04:21
Происшествия

СМИ сообщили об убийстве пьяным школьником своего отчима в Петербурге

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга полиция задержала школьника, подозреваемого в убийстве отчима.
Известия 04:09
Происшествия

На Украине переквалифицировали дело по крушению Boeing в Иране

Газета.Ru вчера в 10:23
Общество

Вильфанд объяснил теплую зиму в России глобальным потеплением

Причиной нынешней теплой зимы в России является глобальное потепление.
Татар-информ 03:38
Теннис

Баутиста-Агут вывел сборную Испании вперед в финале ATP Cup

Испанец Роберто Баутиста-Агут победил серба Душана Лайовича и вывел свою команду вперед в финале Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup), который проходит в Австралии.
РИА Новости 04:44
Общество

В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами

В Омске дежурный травматолог Евгений Батушенко отказался принимать пациентов, пока в очереди его ждали пациенты с переломами.
Газета.Ru вчера в 13:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное