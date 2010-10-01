Общество
ЗаманаЖители Дагестана выпили шампанского меньше всех в России на Новый год
Всего, по статистике, в России в течение года продаётся приблизительно 215 миллионов бутылок шампанского.
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Красноярский край лидирует по количеству выпитого на Новый год шампанского
ИА 1-Line09 января в 04:51
Жители Алтайского края за Новый год выпивают треть годовой «нормы» по шампанскому
Банкфакс09 января в 04:41
По потреблению шампанского в новогодние дни туляки – на 52-м месте в России
Бизнес журнал09 января в 03:12
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Авто
Changan представит в Женеве новый кроссовер Uni-T
Происшествия
В результате ДТП в Рязанской области погибли три человека
Легковые автомобили Hyundai и Largus повышенной вместимости столкнулись в воскресенье на трассе под Рязанью, в результата чего три человека погибли и еще восемь были госпитализированы.
Экономика
В Центробанке рассказали о новых схемах пенсионных выплат
Первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал, что в новой пенсионной схеме по завершении накопительной фазы у человека будет выбор — получить сразу все накопления, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план.
Общество
Диетолог назвала продукты, помогающие похудеть
Политика
Британский посол заявил, что не участвовал в акциях протеста в Иране
Посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэйр отверг в воскресенье обвинения властей Ирана в том, что он участвовал в акциях протеста в Тегеране и руководил ими.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к доходам от продажи нефти
США заявили властям Ирака, что в случае вывода американских войск из страны, Вашингтон лишит Багдад доступа к хранящимся в США средствам, полученных от продажи нефти.
Экономика
«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
Теннис
С. Уильямс и Возняцки проиграли в парном финале соревнований в Окленде
Американка Серена Уильямс и датчанка Каролина Возняцки не сумели выиграть парный трофей на турнире в Окленде (Новая Зеландия).
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GTA IV больше нельзя купить в Steam
Армия и оружие
Вице-премьер РФ озвучил объем экспорта российского вооружения в год
Вице-премьер РФ Юрий Борисов озвучил объем экспорта российского вооружения в год.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Экономика
Черный хлеб в России может подорожать
Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
Происшествия
Директор российского интерната воровала пенсии воспитанников-инвалидов
В Курской области задержана директор школы-интерната.
Футбол
Хеведес может перейти в «Кельн»
Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков намекнул, что 31-летний футболист может перейти в «Кельн».
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Общество
Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.
Армия и оружие
CNN: военных на базе США в Ираке заранее оповестили об ударе Ирана
Американские военные на базе Эйн-аль-Асад в Ираке узнали о готовящейся ракетной атаке Ирана за два с половиной часа до бомбардировок.
Общество
Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год
Происшествия
В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб от кровопотери
Житель Новосибирской области упал на лыжной трассе в Шерегеше и наткнулся на собственную лыжу.
Происшествия
Из ФСБ уволены сотрудники, снимавшие стрельбу на Лубянке
Вечером 19 декабря в Москве неподалёку от здания ФСБ, расположенного на Лубянке, неизвестный открыл стрельбу.
Шоу-бизнес
Подруга Меган Маркл рассказала о ее романе с принцем Гарри
Джина поведала читателям об интересных фактах романа Маркл и принца Гарри. Знакомство девушек состоялось в 2014 году.
Общество
В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов
Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.
Экономика
Кассовые сборы отечественных фильмов упали на 11%
Кассовые сборы всех фильмов российского производства в 2019 году составили 12,3 млрд рублей, снизившись на 11,3% по сравнению с 2018 годом.
Кино
Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»
Происшествия
СМИ сообщили об убийстве пьяным школьником своего отчима в Петербурге
В Василеостровском районе Санкт-Петербурга полиция задержала школьника, подозреваемого в убийстве отчима.
Происшествия
На Украине переквалифицировали дело по крушению Boeing в Иране
Общество
Вильфанд объяснил теплую зиму в России глобальным потеплением
Причиной нынешней теплой зимы в России является глобальное потепление.
Теннис
Баутиста-Агут вывел сборную Испании вперед в финале ATP Cup
Испанец Роберто Баутиста-Агут победил серба Душана Лайовича и вывел свою команду вперед в финале Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup), который проходит в Австралии.
Общество
В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами
В Омске дежурный травматолог Евгений Батушенко отказался принимать пациентов, пока в очереди его ждали пациенты с переломами.