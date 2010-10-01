Всего, по статистике, в России в течение года продаётся приблизительно 215 миллионов бутылок шампанского.

Жители Дагестана выпили шампанского меньше всех в России на Новый год

Происшествия В результате ДТП в Рязанской области погибли три человека Легковые автомобили Hyundai и Largus повышенной вместимости столкнулись в воскресенье на трассе под Рязанью, в результата чего три человека погибли и еще восемь были госпитализированы.

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Экономика «Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".

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Общество Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.

Общество В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.