Несанкционированные митинги и шествия в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят в субботу в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске, передали корреспонденты агентства "Интерфакс".

Жители Дальнего Востока вновь вышли на акции в поддержку Фургала

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