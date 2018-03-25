Политика

РосбалтРосбалтЖители Элисты потребовали отставки мэра из ДНР

Жители столицы Калмыкии вышли на акцию с требованием отставки нового исполняющего обязанности главы города Дмитрия Трапезникова. Он известен тем, что с 2014 года занимал руководящие посты в администрации самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.
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Жители Элисты требуют отставки нового главы города Дмитрия Трапезникова

Эхо Москвы01:30

Глава Калмыкии считает, что для решения проблем Элисты нужны нестандартные решения

ТАССвчера в 16:38

«Чемодан — вокзал — ДНР»: оппозиция Калмыкии требует отставки мэра Элисты

Евразия Dailyвчера в 09:15

Жители Калмыкии устроили сход против назначенца из ДНР

News.ruвчера в 12:23

В Элисте собрали сход граждан против назначения и. о. сити-менеджера

REGNUMвчера в 09:33

Жители Элисты потребовали отставки мэра из ДНР

Росбалтвчера в 13:44

Элистинцы потребовали снять Трапезникова с поста врио мэра

Кавказский узелвчера в 08:43
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:39, Вашингтон
Происшествия

В Чите из горящей пятиэтажки эвакуировали почти 70 человек

К моменту прибытия сотрудников экстренных служб горела квартира на третьем этаже, к дому приставили две пожарные автолестницы, по которым спустились жильцы.
РБК 00:56
Экономика

Сбербанк запустит оплату ЖКХ и связи на кассах магазинов

Сбербанк осенью готовится запустить проект по приему платежей за услуги ЖКХ, телевидение, интернет, мобильную связь на кассах торговых точек.
Российская газета 02:30
Экономика

Путин подписал закон о повышении акцизов на вина

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает повышение винных акцизов с 2020 года.
Газета.Ru 01:23
Политика

Конгресс США хочет добиться расшифровки переговоров Трампа и Путина

Ранее в СМИ сообщалось, что администрация США в последнее время ограничивала доступ своим сотрудникам к записям телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.
Коммерсантъ вчера в 12:59
Происшествия

Режиссер «Счастливы вместе» не поверил в задержание актрисы Бочкаревой

Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками.
Известия вчера в 08:15
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Происшествия

Все лесные пожары в России потушены

В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана. За прошедшие сутки были ликвидированы семь лесных пожаров.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Кино

Человек-паук снова возвращается в киновселенную Marvel

Disney и Sony решили вопрос по-взрослому. Откинув старые обиды, компании сели за стол переговоров и смогли найти общие компромиссы.
OvideO.ru 28 сентября в 00:15
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

REGNUM вчера в 09:19
Происшествия

В Уфе первокурсник умер после занятий физкультурой

РИА Новости вчера в 23:59
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию

Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери

У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика

Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ

РИА Новости 00:53
Армия и оружие

Британский генерал заявил о состоянии войны из-за кибератак России и КНР

Великобритания «каждый день находится в состоянии войны» из-за кибератак России и других стран, заявил начальник британского Штаба обороны генерал Николас Картер, передает Telegraph.
РБК 02:17
Экономика

В Генпрокуратуре констатировали рост преступности в 49 регионах РФ

В Генпрокуратуре уточнили, что рост числа зарегистрированных преступлений отмечен в 49 регионах страны, в то же время в 36 регионах ситуация улучшилась, там зафиксировано снижение показателей.
Российская газета 27 сентября в 08:28
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты

Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов.
Lenta.ru вчера в 22:20
Политика

Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

RT на русском 28 сентября в 08:25
Политика

Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова

Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36
Общество

Температура во Владивостоке побила рекорд 1938 года

РБК 01:56
Политика

Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии

Газета.Ru вчера в 15:21
Происшествия

В Екатеринбурге один человек погиб при ДТП с внедорожником

Один человек скончался, еще четверо получили травмы и были доставлены в больницу в результате столкновении внедорожника и легковушки на Кольцовском тракте в Екатеринбурге, сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.
РИА Новости 00:53
Экономика

Америка готовит для Китая страшную кару

Администрация Дональда Трампа готовит для Пекина кошмарную финансовую экзекуцию, один слух о которой привел к падению котировок акций ведущих китайских компаний и снижению их общей капитализации на миллиарды долларов.
РИА Новости 01:00
Футбол

Экс-футболист «Спартака» Юран выразил готовность возглавить команду

Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил, что готов возглавить команду.
RT на русском 02:35
Транспорт

РЖД ко дню пожилого человека подарят пассажирам старше 60 лет скидку

РЖД к Международному дню пожилого человека дадут скидку 50% на билет в купе пассажирам старше 60 лет, сообщила компания.
РИА Новости 27 сентября в 09:56
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В России хотят повысить пенсионный возраст еще на три года

«В коридорах власти ходят устойчивые разговоры о повышении пенсионного возраста до 68 лет для женщин и до 63 лет для мужчин», - рассказал Жуковский в интервью «Свободной прессе» и связал эту инициативу с тем, что первое повышение пенсионного возраста в начале этого года прошло успешно, «без перекрытия федеральных трасс».
В курсе.ру вчера в 23:59
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Суд арестовал еще четверых напавших на пограничников рыбаков из КНДР

Находкинский городской суд арестовал еще четверых северокорейских рыбаков, которые напали на российских пограничников в Японском море, сообщили 30 сентября в пресс-службе суда.
REGNUM 02:10
Общество

Определены самые здоровые российские регионы

Исследование РИА "Новости" выявило российские регионы, в которых живут приверженцы здорового образа жизни и правильного питания.
Газета.Ru 01:36
Происшествия

Щенок питбуля ценой своей жизни спас детей от ядовитой змеи

В курсе.ру вчера в 06:48
Общество

Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса

Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
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Дмитрий Викторович Трапезников
Государственный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики. Исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики, председателя Совета министров Донецкой Народной Республики, верховного главнокомандующего вооружёнными силами ДНР.
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