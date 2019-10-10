Общество

ТАССТАССПорог явки на опрос по храму в Екатеринбурге почти преодолен

Порог явки на опрос по месту строительства храма Святой Екатерины, который проходит в Екатеринбурге в воскресенье, почти преодолен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе екатеринбургской избирательной комиссии в воскресенье.
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