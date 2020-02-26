Экономика
Московский КомсомолецВласти Гонконга раздадут жителям по $1280 для стимулирования экономики
Власти Гонконга решили выплатить каждому жителю страны по $1280 для стимулирования экономики. Правительство также снизит подоходный налог для некоторых категорий населения и поможет малоимущим с жильем. На финансирование пакета экономических стимулов уйдет $15,4 млрд.
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Власти Гонконга из-за коронавируса выплатят жителям по $1,3 тыс. в качестве соцподдержки
ТАСС25 февраля в 23:41
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