Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВласти Гонконга раздадут жителям по $1280 для стимулирования экономики

Власти Гонконга решили выплатить каждому жителю страны по $1280 для стимулирования экономики. Правительство также снизит подоходный налог для некоторых категорий населения и поможет малоимущим с жильем. На финансирование пакета экономических стимулов уйдет $15,4 млрд.
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