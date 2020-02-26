Власти Гонконга решили выплатить каждому жителю страны по $1280 для стимулирования экономики. Правительство также снизит подоходный налог для некоторых категорий населения и поможет малоимущим с жильем. На финансирование пакета экономических стимулов уйдет $15,4 млрд.

Власти Гонконга раздадут жителям по $1280 для стимулирования экономики

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