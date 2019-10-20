Общество
Газета.RuЖители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс". Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Читать в источнике
Оценить119
с чего всё началось
"Для нас неприемлемо посещать московский театр, когда Россия в этот момент похищает грузинские земли в селе Атоци", - заявила одна из организаторов акции Ника Деисадзе грузинскому Первому каналу.Газета.Ru15:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 19:30, Вашингтон
Армия и оружие
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
RT на русском 10:28
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
РИА Новости 01:43
Политика
Бойцы ЧВК Вагнера возглавят военных из Нигерии
Аналитики считают, что Нигерия крайне заинтересована в получении наёмников, так как собственная армия не в состоянии защитить страну.
ВладТайм 13:00
Здоровье
По три яйца в день разрешил есть доктор Мясников
«Вредно есть больше трех яиц, но не в неделю, а в день», - сказал Мясников.
Соловей.Инфо вчера в 05:15
Здоровье
Врачи получат дополнительные денежные премии
Что даст такая мера пациентам, врачам и государству, рассказали эксперты в пресс-центре «Парламентской газеты».
Парламентская газета 18 октября в 10:23
Армия и оружие
Военные РФ выполнят наблюдательные полеты над США и Польшей
Российская газета 18:41
Общество
Стали известны регионы с самым доступным газом для населения
Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевой газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов РФ по доступности электроэнергии для населения.
РИА Новости 17:17
Здоровье
Врачи назвали ранние симптомы рака желудка
Ранние признаки рака желудка могут быть схожими с симптомами других заболеваний, поэтому больные зачастую не обращают на них внимания.
UfacityNews.ru 18 октября в 22:51
Происшествия
В Красноярском крае объявлен траур по погибшим при прорыве дамбы
Губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился объявить понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе.
Коммерсантъ вчера в 07:37
Гаджеты
Xiaomi представила свои первые мониторы
Discover24 вчера в 04:00
Происшествия
Двоих мужчин госпитализировали после нападения медведя на Курилах
Два человека оказались в больнице после того, как в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир Бoльшой Курильской гряды (Сахалинская oбласть) на них набрoсился медведь.
ТАСС 17 октября в 20:33
Кино
Джареда Лето не позвали на съемки «Джокера»
RuNews24.ru 03:57
Культура
Шмурдяку – бой: законопроект и кино про вино
Депутаты сразу от всех фракций Госдумы вместе внесли новый законопроект о виноградарстве и виноделии.
Вести.Ru 14:53
Общество
Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
ToDay News Ufa 13:48
Происшествия
На плотине ГЭС официально снизили скорость
С понедельника, 21 октября, на иркутской плотине ГЭС начнет действовать новое скоростное ограничение.
Глагол. Иркутское обозрение 07:03
Футбол
«Милан» упустил победу над «Лечче» в дебютном матче Пиоли
Казалось, гол Кшиштофа Пёнтека на 81-й минуте приносит «Милану» заслуженные три очка, но перед финальным свистком Марко Кальдерони испортил Пиоли победный дебют - 2:2.
Евро-футбол.ру 16:42
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Вести.Ru 06:31
Происшествия
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Lenta.ru 09:40
Армия и оружие
Новое американское оружие установило рекорд дальности стрельбы
По словам представителя Northrop Grumman, пушка оснащена калибром 50 мм, что в два раза больше, чем у предшественника, а также имеет более дальний радиус действия.
Ferra 10:21
Общество
Уроженец Одессы вошел в список миллиардеров Forbes
Уроженец Одессы Влад Шмунис стал долларовым миллиардером благодаря сделке своего корпоративного провайдера RingCentral и американской компании Avaya, сообщает Forbes.
Ведомости 15:57
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.
Газета.Ru 03:28
Политика
Лавров рассказал о моментах, когда ему было стыдно
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что несколько раз ему бывало стыдно от того, что происходит на родине.
Life.ru 07:28
Теннис
Рублёв победил Маннарино и выиграл Кубок Кремля
RT на русском 11:57
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:44
Космос
Ученых озадачил рентгеновский снимок «пузырчатой» сверхновой
Рентгеновский снимок SN 1572 продемонстрировал, что сверхновая состоит из значительного количества пузырей, способных к сужению и расширению в разных направлениях.
Актуальные Новости вчера в 07:20
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 16:00
Кино
Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота»
Исполнитель главной роли в основанном на комиксах фантастическом боевике "Бладшот" Вин Дизель анонсировал премьеру первого рекламного ролика.
Kinonews.ru 16:41