с чего всё началось

Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс". Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".

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