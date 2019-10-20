Общество
Газета.RuЖители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс". Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
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с чего всё началось
"Для нас неприемлемо посещать московский театр, когда Россия в этот момент похищает грузинские земли в селе Атоци", - заявила одна из организаторов акции Ника Деисадзе грузинскому Первому каналу.Газета.Ru15:24
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