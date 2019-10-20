с чего всё началось

Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс". Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".

Армия и оружие Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.

Шоу-бизнес У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.

Армия и оружие США разбомбили свою авиабазу в Сирии Уточняется, что разбомблена была американская база Клейб со взлётно-посадочной полосой для военно-транспортных самолётов.

Происшествия В Хабаровске на соревнованиях погиб росгвардеец Боец Росгвардии погиб в Хабаровске во время проведения соревнований.

Происшествия В Чехии автобус с украинцами вылетел с трассы и перевернулся Как сообщает портал телеканал "112 Украина", машина вылетела с трассы и перевернулась. В результате различные травмы получили 10 человек.

Единоборства После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.

Космос NASA: К Земле приближается астероид К Земле движется астероид 162082 (1998 HL1). Соответствующее заявление сделал Центр исследования околоземных объектов NASA.

Экономика Названы районы Москвы с самыми высокими доходами от НДФЛ Больше всего в бюджет Москвы поступает средств от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) из Центрального административного округа (ЦАО), следует из проекта бюджета столицы на 2020 год, на который обратило внимание издание РБК.

Политика Немецкая газета рассказала о достижении Путиным «побед без войны» Президент России Владимир Путин добивается побед в Сирии без войны. Об этом говорится в статье немецкого издания Welt.

Политика В Великобритании признали Путина главным на Ближнем Востоке Президент России Владимир Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке.

Происшествия В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.

Происшествия СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.

Общество Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".

Общество Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.

Политика Украинский кабмин назначил врио главы антикоррупционного агентства Кабинет министров Украины назначил Наталью Новак временно исполняющим обязанности главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.

Авто Volvo представила первый электрический кроссовер Volvo XC40 Recharge Компания Volvo Cars представила свой первый полностью электрический автомобиль – XC40 Recharge.

Футбол Тедеско заявил, что ему не нужны кардинальные изменения в «Спартаке» Считаю, что кардинальных изменений «Спартаку» не нужно. Напомним, Тедеско сменил Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых.

Армия и оружие В Кремле назвали важной соразмерность в операции Турции в САР Помощник российского Президента подчеркнул важность развития политического урегулирования в САР и выразил надежду, что турецкая операция не станет помехой этому процессу.

Армия и оружие В России оценили планы Украины конкурировать в разработке оружия Главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко прокомментировал планы Украины конкурировать с Россией в области разработки оружия.

Шоу-бизнес Пугачева написала, на кого похож сын Собчак Российская певица Алла Пугачева заявила, что сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон похож на своего дедушку, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Гаджеты Многие покупатели Samsung Galaxy S11 переплатят за ненужную технологию Источник утверждает, что все три модели получат поддержку 5G, тогда как сейчас таким могут похвастаться лишь специальные версии, продающиеся далеко не везде.

Происшествия В Энгельсе застрелили жителя Саратова В ночь с субботы на воскресенье в Энгельсе был застрелен житель Саратова.

Футбол Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 0:0 (1-й тайм) «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» назвали составы на очную битву в рамках девятого тура английской Премьер-лиги.