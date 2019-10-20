с чего всё началось

Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс". Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".

Армия и оружие Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.

Армия и оружие Турецкая армия заняла сирийский Рас-эль-Айн Подразделения турецкой армии установили контроль над приграничным сирийским городом Рас-эль-Айном в провинции Хасеке, сообщает телеканал «Аль-Арабия».

Общество Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".

Политика Уходящий глава СПЧ планирует заняться преподавательской деятельностью Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов, который покинет свой пост в ближайшее время, решил заняться преподавательской деятельностью.

Политика Welt: Путин побеждает без войны Президент России Владимир Путин побеждает в Сирии без войны, пишет в своем комментарии Штюрмер.

Футбол Матвеев: ничья в матче с «Динамо» закономерна Ничья в матче 13-го тура чемпионата России по футболу между московским "Динамо" и "Краснодаром" является закономерным результатом, считает главный тренер южан Сергей Матвеев.

Футбол Заблудившийся парашютист приземлился на поле во время матча «Интера» В первом тайме матча восьмого тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Интер» (3:4) на футбольное поле приземлился парашютист.

Политика Зеленский примет участие в церемонии интронизации императора Японии Президент Украины Владимир Зеленский 21-24 октября осуществит визит в Японию и примет участие в церемонии интронизации императора Нарухито, сообщила в воскресенье пресс-служба украинского главы государства.

Общество Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.

Экономика В России могут ввести минимальную цену на сахар Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.

Футбол Слуцкий рассказал о зарплате в «Витессе» Главный тренер арнемского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о зарплате в голландском клубе.

Наука Нижегородские химики открыли поглощающий радиацию материал Соединения редкоземельных металлов, которые обладают повышенной способностью поглощать радиацию, открыла группа ученых из Нижнего Новгорода.

Футбол Наследный принц Саудовской Аравии хочет купить «МЮ». Уже в третий раз Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад Бин Салман готовит очередное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед».

Наука Впервые зафиксировано «ураганное землетрясение» Ученые проанализировали более 12 лет сейсмических и океанографических данных в период с 2006 по 2019 год, они обнаружили более 14 тысяч штормовых землетрясений, порождаемых в водах у берегов США, а также Канады и Мексиканского залива.

Технологии Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут Эксперту понадобилось всего 15 минут, чтобы через четки получить доступ к почте владельца, удалось узнать не только его имя, пол, адрес, вес, но и нынешнее местонахождение.

Гаджеты Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на игровом процессоре Snapdragon 730G По новым данным, в Redmi намерены выпустить новую версию Note 8, которая поступит в продажу под названием Redmi Note 8T и в ее основе будет Snapdragon 730G.

Происшествия Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Происшествия Появилось видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае Управление Министерства чрезвычайных ситуаций по Красноярскому краю опубликовало видео с места прорыва дамбы, передает RT.

Политика Марин Ле Пен попросила исключить Турцию из НАТО Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предложила исключить Турцию из НАТО.

Политика Джонсон подтвердил Туску, что направит письмо об отсрочке Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил главе Евросовета Дональду Туску, что в субботу направит ему письмо по отсрочке даты Brexit, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Зеленский с супругой гостили у Заворотнюк В конце программы Заворотнюк призналась, что дружит с Зеленским и его супругой и даже неоднократно принимала их у себя дома, передаёт ФАН.

Общество В Крым прибыл князь Георгий Романов Советник канцелярии главы дома Романовых в Крыму сообщил, что визит Георгия Михайловича - это напоминание международному сообществу об исторической и юридической принадлежности РК России.