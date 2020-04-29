В лодке, на которой чиновники прибыли в тайгу, были обнаружены несколько канистр с бензином. Местные жители заподозрили прибывших в намерении поджечь лес, задержали и вызвали правоохранителей.

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

Политика Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла. 428

Экономика Какие перемены ждут россиян в мае С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. 260

Общество Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих «Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак. 802

Экономика Минфин хочет разрешить госзакупки у единственного поставщика до конца года Минфин предлагает продлить разрешение на экстренные госзакупки у единственного поставщика до конца года.

Политика Путин объявил о продлении нерабочих дней Президент России Владимир Путин 28 апреля в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении режима нерабочих дней до 12 мая. 4,7K

Политика Путин подвёл итоги борьбы с пандемией Совещание Путина с главами субъектов РФ пройдёт полностью в открытом режиме через видео-конференц-связь. 421

Авто Skoda начала продажи полноприводного Skoda Karoq в России Российские дилеры Skoda начали прием заказов на полноприводный Skoda Karoq с турбомотором 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатым «роботом» DSG. 34

Космос Роскосмос приостановил создание космического ядерного буксира Роскосмос приостановил создание космического буксира с ядерным двигателем из-за недостроенного стенда для его испытаний, следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок. 2

Общество Всех прибывающих в Приморье ждет обязательная изоляция Всех прибывающих в Приморье из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и зарубежных государств авиационным транспортом ждет обязательная изоляция, а также медицинское наблюдение в течение 14 дней, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края. 3

Происшествия В Казани задержали ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко По данным следствия, в период с 2014 по 2017 годы Сергей Юшко фиктивно руководил факультетом «Инновационных технологий» КНИТУ. 37

Политика Миронов предложил раздать россиянам по 25000 рублей Пособие должно быть размером не менее двух минимальных размеров оплаты труда, что составляет порядка 25000 рублей. 10

Происшествия В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 187

Технологии Эксперты составили портрет магазинного вора на карантине Социально-демографический состав похитителей товаров в продовольственных торговых сетях с введением в России всеобщего режима изоляции в марте 2020 года изменился. 2

Общество В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции. 45

Политика Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским. 432

Футбол Тренер «Рубина» Слуцкий объяснил реакцию на слова вратаря о власти Главный тренер казанского клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» Леонид Слуцкий заявил, что вызвавшие общественный резонанс критические высказывания вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова о власти навредили команде, так как ее существование зависит от государства.