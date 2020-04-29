Происшествия
РИА НовостиВ Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В лодке, на которой чиновники прибыли в тайгу, были обнаружены несколько канистр с бензином. Местные жители заподозрили прибывших в намерении поджечь лес, задержали и вызвали правоохранителей.
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Местные жители обвинили в поджоге леса сотрудников мэрии Усть-Кутского района (Видео)
Weacom.ruвчера в 22:53
Мэр Усть-Кута подозревает своих коллег из администрации Усть-Кутского района в попытке поджога леса
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Мэр Усть-Кута обвинил чиновников администрации Усть-Кутского района в поджогах леса
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Всех прибывающих в Приморье из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и зарубежных государств авиационным транспортом ждет обязательная изоляция, а также медицинское наблюдение в течение 14 дней, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
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По данным следствия, в период с 2014 по 2017 годы Сергей Юшко фиктивно руководил факультетом «Инновационных технологий» КНИТУ.
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Пособие должно быть размером не менее двух минимальных размеров оплаты труда, что составляет порядка 25000 рублей.
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В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса
Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
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Тренер «Рубина» Слуцкий объяснил реакцию на слова вратаря о власти
Главный тренер казанского клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» Леонид Слуцкий заявил, что вызвавшие общественный резонанс критические высказывания вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова о власти навредили команде, так как ее существование зависит от государства.
РБК вчера в 13:12
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