Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В лодке, на которой чиновники прибыли в тайгу, были обнаружены несколько канистр с бензином. Местные жители заподозрили прибывших в намерении поджечь лес, задержали и вызвали правоохранителей.
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Мэр города Усть-Кут в Иркутской области заявил, что поймал чиновников районной администрации при поджоге леса

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СМИ: чиновников из Усть-Кута поймали и избили из-за подозрений в поджоге леса

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Россияне заподозрили чиновников в поджоге леса и избили их

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Местные жители обвинили в поджоге леса сотрудников мэрии Усть-Кутского района (Видео)

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Мэр Усть-Кута подозревает своих коллег из администрации Усть-Кутского района в попытке поджога леса

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В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

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Мэр Усть-Кута обвинил чиновников администрации Усть-Кутского района в поджогах леса

Байкал24вчера в 13:37
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Политика

Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла

Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
РБК 00:34
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Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25
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Политика

Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу

Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня вчера в 06:57
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Общество

Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих

«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
Ведомости 27 апреля в 15:13
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Экономика

Минфин хочет разрешить госзакупки у единственного поставщика до конца года

Минфин предлагает продлить разрешение на экстренные госзакупки у единственного поставщика до конца года.
Ведомости вчера в 11:06
Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин 28 апреля в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении режима нерабочих дней до 12 мая.
Известия вчера в 23:09
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
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Происшествия

Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в Ленобласти

Известия 00:19
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Политика

Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

Совещание Путина с главами субъектов РФ пройдёт полностью в открытом режиме через видео-конференц-связь.
Право.ру вчера в 11:43
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Космос

SpaceX Starship SN4 успешно прошёл проверку криогенным давлением

3DNews 27 апреля в 10:10
Авто

Skoda начала продажи полноприводного Skoda Karoq в России

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на полноприводный Skoda Karoq с турбомотором 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатым «роботом» DSG.
Автоновости дня вчера в 03:49
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Шоу-бизнес

46-летняя Мария Порошина похвасталась «школьным весом»

46-летняя Мария Порошина похвасталась "школьным весом" Актриса стремительно похудела благодаря колоссальным физическим нагрузкам.
Экспресс газета вчера в 14:36
Космос

Роскосмос приостановил создание космического ядерного буксира

Роскосмос приостановил создание космического буксира с ядерным двигателем из-за недостроенного стенда для его испытаний, следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок.
РИА Новости вчера в 18:20
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Общество

Глава СК отметил увеличение нераскрытых дел более чем в 11 регионах

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания по видеоконференц-связи отметил увеличение нераскрытых преступлений более чем в 11 регионах.
ТАСС вчера в 12:25
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Общество

Всех прибывающих в Приморье ждет обязательная изоляция

Всех прибывающих в Приморье из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и зарубежных государств авиационным транспортом ждет обязательная изоляция, а также медицинское наблюдение в течение 14 дней, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Primpress.ru вчера в 23:50
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Происшествия

В Казани задержали ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко

По данным следствия, в период с 2014 по 2017 годы Сергей Юшко фиктивно руководил факультетом «Инновационных технологий» КНИТУ.
Татарстан-24 вчера в 06:20
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Политика

Миронов предложил раздать россиянам по 25000 рублей

Пособие должно быть размером не менее двух минимальных размеров оплаты труда, что составляет порядка 25000 рублей.
Evo-rus.com вчера в 14:09
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Экономика

Кабмин может выделить средства на постройку аэропорта «Омск-Федоровка»

РИА Новости вчера в 09:37
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса

Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:03
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Технологии

Эксперты составили портрет магазинного вора на карантине

Социально-демографический состав похитителей товаров в продовольственных торговых сетях с введением в России всеобщего режима изоляции в марте 2020 года изменился.
РБК 00:00
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Общество

В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU вчера в 12:00
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Космос

Крупный потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля

РЕН ТВ 27 апреля в 06:20
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Здоровье

Глава Хакасии сообщил о продлении режима всеобщей самоизоляции

Принято решение о продлении режима всеобщей самоизоляции.
ИА Хакасия 00:35
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
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Политика

Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Газета.Ru вчера в 20:43
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Футбол

Тренер «Рубина» Слуцкий объяснил реакцию на слова вратаря о власти

Главный тренер казанского клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» Леонид Слуцкий заявил, что вызвавшие общественный резонанс критические высказывания вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова о власти навредили команде, так как ее существование зависит от государства.
РБК вчера в 13:12
Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
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Происшествия

На юге Красноярского края произошло землетрясение

REGNUM 00:56
Кино

Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Inc-news.ru вчера в 14:57
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