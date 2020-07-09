Экономика

РИА Кабардино-БалкарияРИА Кабардино-БалкарияЖители КБР получили более 78 млн рублей по программе сельской ипотеки

С начала реализации льготной кредитной программы «Сельская ипотека» Кабардино-Балкарский филиал РСХБ выдал 35 кредитов на общую сумму более 78 млн рублей.
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«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
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Политика

Козак назвал последствия пересмотра Киевом Минских соглашений

Если власти Украины подтвердят заявление о пересмотре Минских соглашений, это будет означать выход Киева из договоренностей и из минского и нормандского форматов переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил журналистам замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак.
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В Санкт-Петербурге в июне показатель смертности впервые за 10 лет наблюдений превысил семь тысяч человек.
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Технологии

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay

При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта.
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Томский губернатор уволил главу депздрава после фото мешков с трупами

Глава Томского департамента здравоохранения Александр Холопов уволен со службы после скандала, разгоревшегося из-за публикации фотографий морга, заваленного мешками с трупами.
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Экономика

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В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
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Авто

«АвтоВАЗ» начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada

Ранее внедорожник выпускался под брендом Chevrolet на совместном предприятии General Motors и "АвтоВАЗа".
ТАСС 06:46
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Политика

Лавров заявил о нежелании России уговаривать США сохранить ДСНВ-3

ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года, напоминает агентство. Договор рассчитан на десять лет с возможным продлением.
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Фургал в суде заявил о своей полной невиновности

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Культура

Far Cry 6 появился в PS Store с Джанкарло Эспозито на обложке

Стало известно, что в гонконгском PlayStation Store появился Far Cry 6, на обложке которого изображен актер Джанкарло Эспозито, сыгравший в сериалах "Во все тяжкие" и "Мандалорец".
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Армия и оружие

Минобороны Грузии заявило об утере вооружения в 2008 году

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что во время военного конфликта с Южной Осетией в 2008 году было утеряно вооружение, закупленное для грузинской армии, его стоимость исчислялась в миллионах долларов.
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Футбол

Матч «Локомотив»–ЦСКА перенесли с 15 на 16 июля

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) перенесло матч 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» между столичными «Локомотивом» и ЦСКА с 15 на 16 июля.
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В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
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Политика

В Кремле не подтвердили достоверность «разговора Путина и Порошенко»

Факт разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко, якобы состоявшегося 30 апреля 2015 года, не могут подтвердить в Кремле, 10 июля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Экономика

На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию

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REGNUM 07 июля в 22:21
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Политика

Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17

Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
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Энергетика

Поставки нефти в мире снизились до минимума за девять лет

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РБК 09:29
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Происшествия

Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском

Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
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Наука

Колибри могут распознавать числовой порядок

Ученые дождались, когда колибри привыкнуть пить из искусственных кормушек, после чего выстроили 10 одинаковых источников, но нектар поместили только в первую.
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Общество

Собянин не ожидает второй волны коронавируса в Москве

Вторая волна распространения коронавируса в Москве не ожидается, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24».
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Финансы

Отток капитала из России в I полугодии 2020 года увеличился на 24%

Москва, 10 июля 2020, 16:41 — REGNUM Чистый вывоз капитала из России частным сектором за период с января по июнь 2020 года составил $28,9 млрд, увеличившись на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Общество

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Свердловский губернатор объяснил всплеск смертности самоизоляцией

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