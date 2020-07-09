Экономика
РИА Кабардино-БалкарияЖители КБР получили более 78 млн рублей по программе сельской ипотеки
С начала реализации льготной кредитной программы «Сельская ипотека» Кабардино-Балкарский филиал РСХБ выдал 35 кредитов на общую сумму более 78 млн рублей.
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Банк «Открытие» в Костроме выдал первый ипотечный кредит в рамках программы «Семейная ипотека»
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 10:23, Ашберн
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Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
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Общество
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Томский губернатор уволил главу депздрава после фото мешков с трупами
Глава Томского департамента здравоохранения Александр Холопов уволен со службы после скандала, разгоревшегося из-за публикации фотографий морга, заваленного мешками с трупами.
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Происшествия
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УФНС России по Тюменской области назвало число миллиардеров в регионе
Три жителя Тюменской области задекларировали доход за 2019 год в размере свыше 1 млрд рублей, еще двое - от 500 млн до 1 млрд рублей и о доходе в размере от 100 до 500 млн рублей заявили 45 лиц.
Тюменская линия 06:55
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В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
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Авто
«АвтоВАЗ» начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
Ранее внедорожник выпускался под брендом Chevrolet на совместном предприятии General Motors и "АвтоВАЗа".
ТАСС 06:46
Политика
Лавров заявил о нежелании России уговаривать США сохранить ДСНВ-3
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Far Cry 6 появился в PS Store с Джанкарло Эспозито на обложке
Стало известно, что в гонконгском PlayStation Store появился Far Cry 6, на обложке которого изображен актер Джанкарло Эспозито, сыгравший в сериалах "Во все тяжкие" и "Мандалорец".
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Армия и оружие
Минобороны Грузии заявило об утере вооружения в 2008 году
Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что во время военного конфликта с Южной Осетией в 2008 году было утеряно вооружение, закупленное для грузинской армии, его стоимость исчислялась в миллионах долларов.
РИА Новости 10:16
Футбол
Матч «Локомотив»–ЦСКА перенесли с 15 на 16 июля
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) перенесло матч 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» между столичными «Локомотивом» и ЦСКА с 15 на 16 июля.
Известия 09:39
Общество
В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса
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В Кремле не подтвердили достоверность «разговора Путина и Порошенко»
Факт разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко, якобы состоявшегося 30 апреля 2015 года, не могут подтвердить в Кремле, 10 июля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Экономика
На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию
Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
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Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
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Поставки нефти в мире снизились до минимума за девять лет
На фоне пандемии коронавируса и падения спроса крупнейшие производители нефти, включая Россию и Саудовскую Аравию, заключили соглашение о рекордном снижении добычи на 9,7 млн т барр. в сутки в рамках сделки ОПЕК+, которая будет действовать два года — с 1 мая 2020 года до начала мая 2022 года.
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Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
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Известия 06:18
Наука
Колибри могут распознавать числовой порядок
Ученые дождались, когда колибри привыкнуть пить из искусственных кормушек, после чего выстроили 10 одинаковых источников, но нектар поместили только в первую.
Evo-rus.com 03:41
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Собянин не ожидает второй волны коронавируса в Москве
Вторая волна распространения коронавируса в Москве не ожидается, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24».
Ведомости 09:14
Финансы
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Москва, 10 июля 2020, 16:41 — REGNUM Чистый вывоз капитала из России частным сектором за период с января по июнь 2020 года составил $28,9 млрд, увеличившись на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
REGNUM 09:41
Общество
Свердловский губернатор объяснил всплеск смертности самоизоляцией
Губернатор уточнил, что корректно говорить о смертности в регионе можно будет на основе медицинской статистики за полгода, но она поступит позже.
URA.Ru 09:36
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В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 09:52