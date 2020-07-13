Третий несанкционированный митинг снова прошел в Хабаровске

Политика Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. 7,9K

Шоу-бизнес Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры Квартира, в которой жили Ирина Хонда и Виктор Проскурин, по документам достается одной из предыдущих жен актера. 71

Спорт Британские спортсмены на Олимпиаде-2012 принимали секретный препарат 91 спортсмен из Великобритании для улучшения результатов на домашней Олимпиаде в 2012 году тестировал на себе экспериментальное вещество.

Здоровье Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19 Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19. 513

Футбол «Интер» обыграл «Торино» в матче чемпионата Италии "Интер" обыграл "Торино" в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча в Милане завершилась со счетом 3:1.

Экономика Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6% Товарооборот между Россией и Китаем в первом полугодии 2020 года сократился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 49,16 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР. 1

Общество В Горно-Алтайске умер 44-летний пациент с коронавирусом В Республике Алтай в понедельник, 13 июля, зарегистрирован еще один случай смерти пациента с коронавирусом: скончался 44-летний житель города Горно-Алтайска. 71

Происшествия Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест Депутата законодательного собрания Омской области отправили под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщило управление Следственного комитета России по региону. 7

Политика Трутнев прибыл в Хабаровский край в связи с протестами Заместитель главы правительства и полномочный представитель России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 12 июля прибыл в Хабаровск с неофициальным визитом, сообщают источники газеты «Коммерсант». 825

Политика Генерал ФСБ заявил о беспомощности властей из-за дела Фургала Прилетевший в регион вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что у людей есть право выражать свое мнение и очень много людей вышли поддержать Фургала. 15

Политика В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР. 528

Общество ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым. 790

Общество В Прикамье продлили масочный режим до 28 июля Сегодня оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Пермском крае принял решение продлить действующие ограничения, препятствующие распространению инфекции, до 28 июля. 72