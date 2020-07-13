Общество
Байкал24Третий несанкционированный митинг снова прошел в Хабаровске
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В Хабаровске начался очередной митинг в поддержку арестованного губернатора Фургала
Комсомольская правдавчера в 05:55
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Политика
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%
Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября.
Известия вчера в 13:31
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
Происшествия
Артист Театра оперы и балета Якутии погиб в результате удара молнии
Артист балетной труппы Государственного театра оперы и балета Якутии Василий Кириллин погиб в результате удара молнии.
ТАСС вчера в 23:26
Происшествия
В Новосибирске в результате обрушения перекрытий в доме погиб человек
В Новосибирске обрушились перекрытия в двухэтажном многоквартирном доме, в результате чего погиб пожилой мужчина, сообщили в региональном главке МЧС России.
RT на русском вчера в 23:30
Кино
В тизере второго сезона сериала «Сквозь снег» появился Шон Бин
Piter.tv вчера в 08:30
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры
Квартира, в которой жили Ирина Хонда и Виктор Проскурин, по документам достается одной из предыдущих жен актера.
Вечерний курьер вчера в 13:49
Авто
Kia раскрыла салон нового Carnival, который появится в России
Южнокорейский автоконцерн КИА готовит для российского рынка абсолютно новое исполнение популярного внедорожника Carnival.
Лезги газет вчера в 16:39
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
Спорт
Британские спортсмены на Олимпиаде-2012 принимали секретный препарат
91 спортсмен из Великобритании для улучшения результатов на домашней Олимпиаде в 2012 году тестировал на себе экспериментальное вещество.
Российская газета вчера в 13:47
Здоровье
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru вчера в 04:52
Происшествия
Следующее заседание по делу историка Соколова назначено на 15 июля
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 07:37
Футбол
«Интер» обыграл «Торино» в матче чемпионата Италии
"Интер" обыграл "Торино" в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча в Милане завершилась со счетом 3:1.
РИА Новости вчера в 17:54
Экономика
Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
Товарооборот между Россией и Китаем в первом полугодии 2020 года сократился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 49,16 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.
РИА Новости вчера в 23:22
Общество
В Горно-Алтайске умер 44-летний пациент с коронавирусом
В Республике Алтай в понедельник, 13 июля, зарегистрирован еще один случай смерти пациента с коронавирусом: скончался 44-летний житель города Горно-Алтайска.
Новости Горного Алтая вчера в 23:12
Происшествия
Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
Депутата законодательного собрания Омской области отправили под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщило управление Следственного комитета России по региону.
РИА Новости 00:26
Экономика
Банк России отозвал лицензию у «Национального банка Тувы»
Москва, 14 июля 2020, 06:34 — REGNUM Банк России (ЦБ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Национальный банк Тувы».
REGNUM вчера в 23:34
Политика
Трутнев прибыл в Хабаровский край в связи с протестами
Заместитель главы правительства и полномочный представитель России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 12 июля прибыл в Хабаровск с неофициальным визитом, сообщают источники газеты «Коммерсант».
Профиль вчера в 05:02
Общество
Названы сроки массового выпуска российской вакцины от коронавируса
В массовый оборот вакцина от коронавируса, возможно, попадет в середине августа.
Газета.Ru вчера в 11:36
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»
Vprognoze.ru вчера в 02:30
Политика
Генерал ФСБ заявил о беспомощности властей из-за дела Фургала
Прилетевший в регион вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что у людей есть право выражать свое мнение и очень много людей вышли поддержать Фургала.
Московский Комсомолец вчера в 10:50
Общество
Переехавшим из Приамурья ветеранам труда сохранят региональную доплату
Переехавшим из Приамурья жителям области, имеющим звание «Ветеран труда», сохранят ежемесячную региональную доплату к пенсии.
ИА Порт Амур вчера в 07:30
Армия и оружие
В Сирии задержаны собиравшие информацию о военных объектах РФ боевики
Известия вчера в 23:30
Политика
В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края
Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР.
REGNUM вчера в 20:14
Происшествия
Истребитель F-16 разбился при посадке в Нью-Мексико
Истребитель ВВС США F-16 Viper разбился в понедельник во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико.
ТАСС вчера в 23:59
Происшествия
В Екатеринбурге автобус с пассажирами врезался в дерево
В центре Екатеринбурга автобус выехал на встречную полосу, после чего врезался в бордюр и в дерево.
РБК вчера в 12:55
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК вчера в 08:36
Происшествия
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
Российская газета вчера в 13:07
Общество
В России на единовременную выплату могут рассчитывать пенсионеры
Речь идет о категории пенсионеров 1953-1967 годов рождения.
Кавказ Пост вчера в 21:56
Общество
В Прикамье продлили масочный режим до 28 июля
Сегодня оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Пермском крае принял решение продлить действующие ограничения, препятствующие распространению инфекции, до 28 июля.
Российская газета вчера в 07:10
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
Известия вчера в 22:05