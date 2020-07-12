Общество

ЗакC.РуЗакC.РуЖители Хабаровска снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители разных городов Хабаровского края выходят в поддержку Фургала с 11 июля. В тот день в митинге участвовали от 12 тысяч человек всего, по оценкам МВД, до 35 тысяч человек только в Хабаровске, по другим данным.
Читать в источнике
Комментировать40
с чего всё началось
На улицы Хабаровска вновь вышли участники акций протеста, выступающие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает
 портал dvhab.ru.
РБК06:14

Подробнее о событии

В Хабаровске начались ночные протесты под гитару

Комсомольская правда09:45

Жители Хабаровска снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Компания07:34

Протест в Хабаровске по поводу задержания Фургала и не думает стихать, страсти накаляются, полиция молчит

Апралвчера в 02:19

Жители Хабаровска третий день подряд вышли на улицы в поддержку Фургала

РБК06:47

В Хабаровске люди снова вышли протестовать из-за ареста губернатора Фургала

Фонтанка.Ру06:44

В Хабаровском крае третий день проходят стихийные митинги в поддержку Сергея Фургала

Znak.com06:40

Жители Хабаровска третий день подряд вышли на акцию в поддержку Фургала

Дождь07:08
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 20:02, Ашберн
Армия и оружие

Российская ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим в Сирии

Газета.Ru 06:56
200
Наука

Найден необычный способ обнаружения коронавируса по голосу

Американские ученые предположили, что обнаружить заражение человека коронавирусом можно с помощью его голоса, поскольку он полностью зависит от функционирования дыхательного аппарата.
MedikForum.ru 10 июля в 18:17
Происшествия

В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета

В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
Известия 19:26
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 13 млн человек.
Известия 18:17
48
Общество

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Интерфакс вчера в 11:51
6,6K
Происшествия

Тело актрисы из сериала Glee Наи Риверы нашли в озере в Калифорнии

ТАСС 17:22
Общество

Обе нитки «Северного потока» временно остановят

Газопровод "Северный поток" временно перестанет функционировать из-за проведения планового техобслуживания, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оператора проекта Nord Stream AG.
Газета.Ru 19:05
Политика

Неменский объяснил, что станет с пророссийским населением Украины, если они сейчас заявят о себе

На Украине есть пророссийская и русская патриотическая общественность.
Украина.ру вчера в 23:50
Кино

В Marvel обсудили, кто может стать новым врагом Мстителей

В официальном твиттер-аккаунте студии Marvel опубликовали видео, на котором ведущие от студии обсуждают, кто может стать следующим антагонистом в фильме о Мстителях.
РИА Новости 19:47
1
Происшествия

Появилось новое видео с Ефремовым после смертельного ДТП

REGNUM 12:48
136
Энергетика

ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче

Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru вчера в 06:33
44
Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
830
Игры

Игра Watch Dogs Legion будет выпущена 29 октября

Датой запуска игры назначено 29 октября.
Evo-rus.com 07:29
11
Общество

США рассчитывают начать производство вакцины от коронавируса до осени

В администрации добавили, что к началу 2021 года США рассчитывают произвести 300 млн доз вакцины.
RT на русском 17:48
Общество

Суд отказал парализованной москвичке в иске из-за штрафов

11 мая Карабулатова получила уведомление от Главконтроля о нарушении режима самоизоляции и штрафе в 4000 руб. Она попыталась добиться отмены штрафа, но только после публикации в СМИ 18 мая его пообещали аннулировать.
Право.ру 12:58
1
Футбол

«Интер» обыграл «Торино» в матче чемпионата Италии

"Интер" обыграл "Торино" в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча в Милане завершилась со счетом 3:1.
РИА Новости 17:54
Хоккей

Кирилл Капризов подписал контракт с клубом НХЛ «Миннесота»

РЕН ТВ 12:11
Армия и оружие

В России создали новый легкий броневик «Стрела»

Полная масса "Стрелы" составляет всего 4,7 т, что позволяет быстро перебросить бронеавтомобиль на другое направление или в составе тактических воздушных десантов на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов типа Ми-8.
ТАСС 04:28
24
Общество

Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых

Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
378
Общество

Сброс нечистот у пляжа Коктебеля сняли на видео

Телеканал 360° 17:49
4
Футбол

Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»

Vprognoze.ru 02:30
1
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,4K
Здоровье

Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах

Peterburg2.ru вчера в 08:22
29
Космос

Телескоп Hubble запечатлел «пушистую» галактику

Телескоп NASA Hubble сделал снимок редкой «пушистой» галактики.
МИР 24 01:37
1
Политика

В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:06
344
Экономика

Потанин потерял $3,7 млрд из-за аварий «Норникеля»

Состояние самого богатого россиянина, основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на $3,7 млрд с начала июня.
Коммерсантъ 18:23
2
Наука

Повышение уровня моря обвинили в разрушительных авульсиях в дельтах рек

Ученые выяснили, что при дальнейшем повышении уровня моря все чаще будут происходить авульсии — сдвиги русел рек, которые нередко сопровождаются разрушительными наводнениями.
N+1 15:03
Здоровье

От цирроза печени защитит вкусный и доступный напиток

Исследования американцев показали, что поклонники утренней чашечки горячего кофе наименее подвержены риску развития цирроза печени.
Shraibikus News вчера в 16:46
31
Здоровье

В Казахстане отчитались по антикоронавирусным мерам в стране

Напомним, 8 июля глава республики Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям Казахстана в связи ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.
ИА Красная Весна 15:21
Происшествия

В Южно-Сахалинске из-за аварии на сетях отменяют прием в стоматологии

Приемы прекращены до 13.00 — до планируемого возобновления подачи электричества.
Сахалин.Инфо 18:15
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Фургала Больше новостей по теме
Главное