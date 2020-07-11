Общество
РБКЖители Хабаровска устроили шествие в поддержку губернатора Фургала
Жители Хабаровска устроили акцию в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств предпринимателей. Об этом сообщает портал dvhab.ru По его данным, стихийный митинг начался на площади Ленина.
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Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Вблизи Александрии (Египет) в море утонули 10 человек, пытавшиеся спасти ребенка, сообщил 10 июля портал Al Balad.
Известия вчера в 21:22
Общество
В Совфеде осудили «водевиль» адвокатов по делу Ефремова
Член Совета Федерации Андрей Клишас призвал адвокатское сообщество остановить "водевиль" адвокатов по делу о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова.
Газета.Ru 00:06
Авто
Автоконцерн Kia выпустил гибридную версию кроссовера Sorento
В Южной Корее стартовала массовая сборка гибридной версии кроссовера Kia Sorento нового поколения.
Новые автомобили вчера в 22:18
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 09 июля в 07:34
Общество
Илон Маск сообщил о разговоре с семьей академика Королева
Известный американский предприниматель и изобретатель, основатель компании "SpaceX" Илон Маск рассказал о своем разговоре с семьей выдающегося советского ученого, академика Сергея Павловича Королева.
Online47.ru вчера в 19:59
Общество
Илон Маск обогнал Баффета в рейтинге миллиардеров
Американский предприниматель Илон Маск в пятницу занял седьмую строчку в рейтинге миллиардеров, составленном агентством Bloomberg, обогнав главу инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.
ТАСС вчера в 20:44
Наука
Найден необычный способ обнаружения коронавируса по голосу
Американские ученые предположили, что обнаружить заражение человека коронавирусом можно с помощью его голоса, поскольку он полностью зависит от функционирования дыхательного аппарата.
MedikForum.ru вчера в 18:17
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил вывести партию из Государственной Думы из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Live24 вчера в 12:29
Шоу-бизнес
Кэти Перри рассказала о сложностях во время первой беременности
Певица Кэти Перри рассказала, с какими сложностями столкнулась во время первой беременности. Вскоре 35-летняя артистка должна родить.
Известия вчера в 21:57
Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия вчера в 06:18
Политика
Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru вчера в 16:22
Футбол
Глава УЕФА поздравил РФС с 60-летием победы сборной СССР на Евро
Аргументы и Факты вчера в 06:10
Происшествия
В Башкирии неизвестные убили ветерана Великой Отечественной войны
REGNUM вчера в 01:11
Интернет
Эксперты назвали самые популярные в мире вредоносные программы за июнь
Самой популярной программой месяца у злоумышленников стал троян и инфостилер Agent Tesla/ его используют для похищения паролей Wi-Fi и получения учетных данных из Outlook.
РЕН ТВ 00:34
Политика
Лавров рассказал о предложенной Японии концепции мирного договора
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии «Примаковских чтений онлайн» в пятницу, 10 июля, заявил, что официальная Москва предложила Токио концептуальные основы мирного договора, но ответ пока не поступил.
Известия вчера в 05:52
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Введенные из-за коронавируса ограничения на международное авиасообщение будут постепенно отменяться с 15 июля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия вчера в 20:31
Авто
Lexus обновил флагманский седан LS
Компания Lexus представила обновленный флагманский седан LS, который стал технологичнее и комфортней.
Коммерсантъ 09 июля в 12:50
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru вчера в 07:00
Общество
ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами
Автомобили с иностранными госзнаками теперь тщательно "отслеживаются" инспекторами ГИБДД, особенно "под прицелом" находятся машины с армянскими номерами.
Новые автомобили вчера в 09:27
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе
ТАСС 09 июля в 12:17
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета 09 июля в 23:02
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
Происшествия
СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала
ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 06:07
Общество
В США зафиксировали рекордное число новых случаев заражения COVID-19
За последние сутки число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США достигло рекордно высокого показателя, превысив отметку в 67 тыс. человек.
РБК вчера в 23:28
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
Здоровье
Врач назвал простой способ восстановить легкие после коронавируса
Как известно, в результате COVID-19 у переболевших больше всего ослаблены легкие.
Российская газета вчера в 22:35
Происшествия
Протест в Белграде завершился после задержания зачинщиков беспорядков
Антиправительственный протест в столице Сербии завершился после задержания нескольких десятков зачинщиков беспорядков.
ТАСС вчера в 19:07
Здоровье
В Сибири коронавирус распространяется быстрее, чем в среднем по России
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал данные по динамике заболеваемости коронавирусной инфекцией по Сибирскому региону за последнюю неделю, с 4 по 10 июля.
ВОмске вчера в 07:39