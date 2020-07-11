Общество
РБКЖители Хабаровска устроили шествие в поддержку губернатора Фургала
Жители Хабаровска устроили акцию в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств предпринимателей. Об этом сообщает портал dvhab.ru По его данным, стихийный митинг начался на площади Ленина.
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Происшествия
Адвокат потерпевших заявил об отсутствии причин прощать Ефремова
Известия 09 июля в 09:05
Общество
Илон Маск сообщил о разговоре с семьей академика Королева
Известный американский предприниматель и изобретатель, основатель компании "SpaceX" Илон Маск рассказал о своем разговоре с семьей выдающегося советского ученого, академика Сергея Павловича Королева.
Online47.ru вчера в 19:59
Футбол
Защитник Кабрера из «Эспаньола» может стать игроком «Зенита»
NewInform вчера в 21:38
Хоккей
Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет
Хоккеист команды «Южный Урал» Павел Крутий умер в возрасте 23 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.
РБК вчера в 09:26
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Игры
Новость о специальной версии Skyrim для PS5 признали фальшивкой
REGNUM вчера в 15:21
Кино
Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова
Дни24 08 июля в 15:30
Футбол
Каррагер: «Де Хеа не вернётся на прежний уровень»
Думаю, Давид уже не сможет вернуться на прежний уровень, который он демонстрировал несколько лет назад.
Евро-футбол.ру 02:08
Происшествия
Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии
Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
Политика
Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году
Президент Дональд Трамп впервые подтвердил, что Соединенные Штаты провели скрытую кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований, которую в Вашингтоне обвиняют якобы в содействии вмешательству в президентские выборы 2016 года.
Российская газета вчера в 23:08
Экономика
Как $10 млрд от Баффета помогут энергетикам из США получать миллионы кубометров газа из навоза
Вестербик говорит о парниковых газах, выделяемых миллионами свиней на его промышленных фермах ежегодно.
Forbes 01:31
Здоровье
Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков
Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики.
Известия 00:13
Происшествия
Хабаровского губернатора Фургала задержали по подозрению в убийствах
БрянскToday 09 июля в 00:48
Единоборства
Ян и Алдо показали одинаковый вес перед турниром UFC 251
По итогам взвешивания бойцы показали одинаковый вес — 61,2 кг. Ян и Алдо оспаривают вакантный титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:11
Происшествия
В Белграде разогнали протестующих перед зданием парламента
Подразделения сербской полиции вытеснили протестующих с площади перед зданием Скупщины в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 18:15
Кино
На студии Disney началась работа над фильмом «Трон-3»
На киностудии Disney началась работа над третьей частью фильма «Трон», сообщил накануне глава отдела музыки и саундтреков компании Митчелл Леб.
RuNews24.ru 09 июля в 06:20
Политика
Украина намерена в ближайшее время начать обмен пленными с Донбассом
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на пресс-конференции в пятницу, 10 июля, заявил: "Мы договорились о продолжении обмена, я считаю, что результатом станет очередной обмен, который состоится в ближайшее время".
РЕН ТВ вчера в 21:32
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета вчера в 11:19
Технологии
Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке
В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone.
Ведомости 09 июля в 14:40
Политика
Путин объяснил уважительный тон диалога России с партнерами
Москва предпочитает общаться с партнерами исключительно в уважительном тоне, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 14:09
Общество
Попова раскритиковала «беспечных отдыхающих» на российских курортах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на российских курортах сегодня видна беспечность отдыхающих, это плохой прогностический признак, меры профилактики надо соблюдать.
РИА Новости вчера в 14:24
Кино
Режиссер нового «Бэтмена» снимет сериал о полиции Готэм-Сити
Телеканал 360° вчера в 18:45
Политика
Эрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter.
Ведомости вчера в 12:24
Общество
Названы востребованные профессии в условиях ситуации на рынке труда
По мнению экспертов, несмотря на строгие требования к кандидатам, при наличии необходимого бэкграунда быстро смогут найти высокооплачиваемую работу специалисты, следящие за правопорядком, — полицейские и сотрудники охранных агентств.
RT на русском вчера в 23:30
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Введенные из-за коронавируса ограничения на международное авиасообщение будут постепенно отменяться с 15 июля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия вчера в 20:31
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada
«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ вчера в 11:25
Происшествия
Полиция изучает видеозаписи с клиентами интим-салона в Саратове
В Саратове полиция и Росгвардия накрыли интим-салон.
КП - Саратов вчера в 10:17
Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК вчера в 02:48