Жители Хабаровска устроили акцию в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств предпринимателей. Об этом сообщает портал dvhab.ru По его данным, стихийный митинг начался на площади Ленина.

Общество Илон Маск сообщил о разговоре с семьей академика Королева Известный американский предприниматель и изобретатель, основатель компании "SpaceX" Илон Маск рассказал о своем разговоре с семьей выдающегося советского ученого, академика Сергея Павловича Королева. 1

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 5,2K

Футбол Каррагер: «Де Хеа не вернётся на прежний уровень» Думаю, Давид уже не сможет вернуться на прежний уровень, который он демонстрировал несколько лет назад.

Происшествия Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу. 6

Политика Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году Президент Дональд Трамп впервые подтвердил, что Соединенные Штаты провели скрытую кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований, которую в Вашингтоне обвиняют якобы в содействии вмешательству в президентские выборы 2016 года. 114

Здоровье Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики. 5

Происшествия В Белграде разогнали протестующих перед зданием парламента Подразделения сербской полиции вытеснили протестующих с площади перед зданием Скупщины в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости. 5

Кино На студии Disney началась работа над фильмом «Трон-3» На киностудии Disney началась работа над третьей частью фильма «Трон», сообщил накануне глава отдела музыки и саундтреков компании Митчелл Леб. 19

Политика Украина намерена в ближайшее время начать обмен пленными с Донбассом Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на пресс-конференции в пятницу, 10 июля, заявил: "Мы договорились о продолжении обмена, я считаю, что результатом станет очередной обмен, который состоится в ближайшее время". 13

Политика МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17 Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 36

Технологии Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone. 111

Политика Путин объяснил уважительный тон диалога России с партнерами Москва предпочитает общаться с партнерами исключительно в уважительном тоне, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1". 229

Общество Попова раскритиковала «беспечных отдыхающих» на российских курортах Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на российских курортах сегодня видна беспечность отдыхающих, это плохой прогностический признак, меры профилактики надо соблюдать. 101

Политика Эрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter. 3,4K