Общество

РБКРБКЖители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала

В Хабаровске местные жители вновь вышли на несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
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Жители Хабаровска вечером вновь вышли на улицы в поддержку арестованного губернатора

Интерфакс07:51

Вторая несогласованная акция в поддержку Сергея Фургала завершилась без задержаний

ТАСС02:35

Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала

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Новые акции в поддержку губернатора Фургала прошли без задержаний

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Акция в поддержку Фургала в Хабаровске прошла без задержаний

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AmurMedia.ru08:49

Несанкционированная акция в поддержку Фургала проходит в Хабаровске

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