Общество
РБКЖители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала
В Хабаровске местные жители вновь вышли на несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
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Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Экономика сегодня вчера в 10:49
Здоровье
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
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Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Футбол
Игрок «Боруссии» Холанд оказался в центре скандала
Игрок дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд оказался в центре скандала в Норвегии, сообщает Mirror.
Газета.Ru 09:23
Происшествия
«Норникель» сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина
Около 44,5 тонны авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель"), сообщает пресс-служба "Норникеля" в воскресенье.
Интерфакс 06:38
Армия и оружие
На границе Армении и Азербайджана произошло вооруженное столкновение
Коммерсантъ 10:12
Политика
Распад США на несколько государств предрек норвежский эксперт
Норвежский эксперт Пол Стейган предрек распад США на несколько государств, отделиться первыми могут такие штаты, как Алабама, Южная Каролина, Джорджия и Луизиана.
МедиаПоток 07:26
Футбол
Семак назвал серьёзной полученную Лунёвым в матче с «Ахматом» травму
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму, полученную голкипером Андреем Лунёвым в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
RT на русском вчера в 15:33
Футбол
«Локомотив» и «Уфа» объявили составы на матч чемпионата России
Московский "Локомотив" и "Уфа" определились со стартовыми составами на матч 28-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 08:36
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Здоровье
Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах
Lenta.ru 05:42
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции против России
Правительство Германии еще в начале июня предложило ЕС совместно ввести санкции против России. Об этом сообщает Deutsche Welle 12 июля.
Lenta.ru 09:11
Политика
Песков: Высказывания Зеленского о роли СССР в ВОВ коробят Путина
Высказывания лидера Украины о роли СССР в ВОВ коробят его коллегу из России. Каждый гражданин для Путина – это священная тема.
Актуальные Новости 09:07
Кино
Сходить в кино жители Тверской области смогут уже на следующей неделе
В Тверской области кинотеатры смогут заработать уже с 15 июля. Эту дату в своем заявлении обозначил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Tverlife 10:05
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
Армия и оружие
Генерал войск ПВО СССР объяснил цели испытаний С-400 в Турции
Бывший заместитель командующего войск противовоздушной обороны Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан заявил, что испытания российских систем С-400 позволили турецким военнослужащим изучить особенности применения, а также оценить эффективность российских комплексов и, вероятно, обнаружить слабые места.
Военное дело 04:55
Игры
Первые скриншоты игры Watch Dogs Legion попали в Сеть
Игрокам рассказали, как бесплатно скачать Watch Dogs 2. Источники: wallpapersite.com, f1cd.ru 12 июля в 21:00 по Москве начнется раздача игры Watch Dogs 2. Однако первые скриншоты в Сеть попали еще накануне.
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Общество
Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH.
REGNUM 06:13
Происшествия
Свыше 60 человек стали жертвами наводнений в Японии — NHK
Токио, 11 июля 2020, 13:39 — REGNUM Свыше 60 человек погибли в результате наводнений и оползней, которые произошли за неделю идущих в Японии проливных дождей.
REGNUM вчера в 06:39
Политика
Венгрия вводит ограничения на въезд из-за коронавируса
Что касается иностранцев, то граждане стран "желтой" зоны должны будут следовать такому же порядку, а гражданам государств "красной" зоны въезд в Венгрию временно запрещен.
Российская газета 09:12
Политика
Советник главы офиса президента Украины назвал Сенцова приспособленцем
Киев, 12 июля 2020, 16:11 — REGNUM Советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк назвал Олега Сенцова, который отбывал наказание в России и был выдан Украине в сентябре 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами, иллюстрацией «хуторского приспособленчества».
REGNUM 09:11
Шоу-бизнес
Балмашева вышла замуж за пасынка, от которого забеременела
История Марины Балмашевой, закрутившей роман с 20-летним пасынком, скандализировала всю Россию.
Вести.Ru 08:15
Экономика
В России начинается тяжелейший кризис
В России начинается тяжелейший кризис. Об этом сообщает PRIMPRESS со ссылкой на председателя фонда "Сколково" Аркадия Дворковича.
Деловое.ТВ 03:54