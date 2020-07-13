В Хабаровске были задержаны четверо участников акций в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного ранее по подозрению в убийствах, сообщает «Интерфакс».

В Хабаровске задержаны четверо протестующих в поддержку Фургала

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