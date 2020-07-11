Общество
Свободная ПрессаЖители Хабаровска вышли на многотысячную акцию в поддержку Фургала
В Хабаровске уже более пяти часов продолжается многотысячная несанкционированная акция в защиту арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Правительство региона просит собравшихся не допускать происшествий и завершить мероприятие, передаёт агентство «Интерфакс».
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