В Хабаровске уже более пяти часов продолжается многотысячная несанкционированная акция в защиту арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Правительство региона просит собравшихся не допускать происшествий и завершить мероприятие, передаёт агентство «Интерфакс».

Жители Хабаровска вышли на многотысячную акцию в поддержку Фургала

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