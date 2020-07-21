В Хабаровске прошел уже десятый протест местных жителей, которые митингуют в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала. На этот раз более двух сотен человек выступили против новоназначенного врио губернатора Михаила Дегтярева, пишут «Ведомости».

Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора

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