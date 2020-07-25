Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса". Ее участники идут по центральным улицам.

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Единоборства Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил бойца Александра Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107. 18

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25% Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова. 1,2K

Происшествия Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу. 241

Происшествия Суд арестовал одного из участников массовой драки в Москве Кузьминский суд Москвы арестовал одного из участников массовой межнациональной драки в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Карину Каленову. 12

Гаджеты Samsung добавит в линейку Galaxy S21 три модели Корейская компания Samsung планирует добавить Galaxy S21, Galaxy S21 и Galaxy S21 Ultra в линейку своих смартфонов. 7

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 425

Политика Нерест трески остановил строительство «Северного потока-2» Die Welt указывает, что в сентябре, когда нерест закончится, строительство «Северного потока-2», скорее всего, будет продолжено, поскольку технических препятствий для него не останется. 436

Футбол Леонид Слуцкий обвинил судей РПЛ в манипулировании Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий раскритиковал работу судей в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Экономика Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года. 13

Гаджеты Huawei представит китайскую версию Mate 40 Lite на следующей неделе Сегодня Huawei опубликовала первый официальный тизер смартфона, сообщающий о том, что устройство будет представлено 27 июля.

Наука В США создали прибор мгновенного выявления коронавируса у человека Вашингтон, 25 июля 2020, 18:47 — REGNUM Способный практически мгновенно определять наличие коронавируса или следы антител в организме человека прибор создали учёные из Университета Джорджа Вашингтона (округ Колумбия). 115

Футбол РФС подписал соглашения о сотрудничестве с шестью регионами Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Министерством спорта, а также администрациями и Федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.

Политика Климкин призвал сделать Крым проблемой для России Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России. 780