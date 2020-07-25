Общество
ИнтерфаксЖители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса". Ее участники идут по центральным улицам.
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6,5 тысяч - по Хабаровску снова прошло массовое шествие в поддержку Фургала
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