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Интерфакс
Интерфакс

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса". Ее участники идут по центральным улицам.В источнике
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РИА Новости

В Хабаровске прошла новая несогласованная акция в поддержку Фургала

РИА Новости08:15
РБК

В Хабаровске прошла вторая за сутки акция в поддержку Фургала

РБК08:52
ГЛАС.RU

Хабаровск вновь выходит на митинги в поддержку арестованного Фургала

ГЛАС.RU22 июля в 07:31
Коммерсантъ

«Мы пришли сами!»

Коммерсантъ06:06
Хабаровский край сегодня

6,5 тысяч - по Хабаровску снова прошло массовое шествие в поддержку Фургала

Хабаровский край сегодня02:00
ТАСС

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

ТАСС02:20
Интерфакс

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Интерфакс06:51

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»

По фактам размещения в Интернете фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по статье 354.1 УК РФ - реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично.
Российская газета07:07
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Дегтярев прокомментировал митинги в Хабаровске словами «я им завидую»

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что завидует протестующим, выходящим на акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, так как у них есть свободное время.
РБК06:29
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Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка

"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОН, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", - говорится в сообщении.
РИА Новости08:54
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Патриарх Кирилл призвал игумению Феофанию отказаться от Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу московского Покровского монастыря игумению Феофанию (Мискину) отказаться от дорогостоящего автомобиля Mercedes Benz S-класса, сообщил в Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РИА Новости08:02
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Харитонов поставил под сомнение уровень навыков Александра Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов считает, что его соотечественник Александр Емельяненко на последние поединки намеренно выбирает заведомо более слабых оппонентов.
RT на русскомвчера в 11:39

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ruвчера в 11:51
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Сын Владимира Высоцкого опроверг слухи об уходе отца из семьи

Сын Владимира Высоцкого поделился воспоминаниями об отце и рассказал об отношении к Марине Влади в эфире телеканала «Россия 1». Никита Высоцкий учился в театральном институте, сейчас возглавляет Государственный музей Владимира Высоцкого.
RuNews24.ru04:49
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Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля

Российские фильмы «Конференция» и «Китобой» вошли в программу Венецианского кинофестиваля Giornate degli Autori (Дни Венеции — независимая секция кинофестиваля, проводимая параллельно и совместно с ним), сообщает пресс-служба Роскино.
Коммерсантъвчера в 12:47
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