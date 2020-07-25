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Интерфакс
Интерфакс

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса". Ее участники идут по центральным улицам.В источнике
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Хабаровский край сегодня

6,5 тысяч - по Хабаровску снова прошло массовое шествие в поддержку Фургала

Хабаровский край сегодня02:00
РБК

В Хабаровске прошла вторая за сутки акция в поддержку Фургала

РБК08:52
Интерфакс

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Интерфакс06:51
Коммерсантъ

В Хабаровске прошла вторая за день акция в поддержку Фургала

Коммерсантъ09:53
ТАСС

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

ТАСС02:20
Эхо Москвы

В Хабаровске прошла очередная массовая акция в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала

Эхо Москвы08:33
ГЛАС.RU

Хабаровск вновь выходит на митинги в поддержку арестованного Фургала

ГЛАС.RU22 июля в 07:31

Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений

"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Газета.Ru09:21
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Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания23 июля в 08:55
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Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия09:43
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Китай выразил протест США за вторжение в консульство в Хьюстоне

Китай выразил протест и сделал представление США за то, что представители американских властей вторглись на территорию китайского консульства в Хьюстоне после того, как его покинули китайские дипломаты, заявил в субботу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
РИА Новости08:43
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Samsung включит в линейку Galaxy S21 три модели

Как сообщили источники, в линейке Galaxy S21 также будет три модели, которые как ожидается, будут называться Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra, если компания не изменит схему названий.
Asteraвчера в 13:39
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