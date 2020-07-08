Общество

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineЖители Казани пожаловались на сбой в работе «Ростелекома»

Как сообщается на портале, на сбои в работе интернета во вторник в 11 часов вечера и в среду в 9 утра также поступали жалобы из Москвы, Самары, Тольятти, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Мурманска, Архангельска, Екатеринбурга. «Ростелеком» — российская телекоммуникационная компания.
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Пользователи сообщили о сбое в работе «Ростелекома»

РБКвчера в 18:22

В «Ростелекоме» произошел сбой

Коммерсантъвчера в 17:56

Пользователи в РФ сообщают о сбое в работе «Ростелекома»

РЕН ТВвчера в 17:02

Сбой в «Ростелекоме» оставил петербуржцев без интернета. Сайт компании упал вместе с сетью

Фонтанка.Рувчера в 17:24

Пользователи в России заявили о сбоях в работе «Ростелекома»

Газета.Ruвчера в 17:16

Пользователи «Ростелекома» испытывают проблемы с интернетом

REGNUMвчера в 17:30

Пользователи в России сообщают о сбое в работе «Ростелекома»

ТАССвчера в 16:57
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Происшествия

Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении

Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 03:49
4
Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
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Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal

Меган Маркл и принц Гарри не могут применять данную символику в личных проектах после выхода из королевской семьи.
Телепрограмма 06 июля в 10:59
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Финансы

Подошел ли к концу «идеальный шторм» на российском фондовом рынке

Российский рынок акций подошел к концу июня 2020 года в состоянии неопределенности.
ТАСС вчера в 08:40
Политика

Венедиктов назвал имя вероятного преемника Путина

Журналист Алексей Венедиктов во время недавней беседы со своим коллегой Дмитрием Гордоном решил назвать имя вероятного преемника Владимира Путина, президента РФ.
Discover24 03:13
48
Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
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Шоу-бизнес

В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа

В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru вчера в 14:09
3
Общество

СМИ узнали о прослушке и чтении почты Сафронова сотрудниками ФСБ

Во время оперативно-разыскных мероприятий по делу бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова ФСБ прослушивала его телефонные переговоры и читала его переписку по почте, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 03:42
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Общество

Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских

В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:42
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Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 06 июля в 13:02
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Общество

Сооснователь группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом

ТАСС 02:53
7
Происшествия

Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи

В Красноярском крае погибла женщина, сорвавшись с обрыва во время попытки сделать селфи.
Известия вчера в 23:56
14
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев отдыхает на Чёрном море в компании Алекса Малиновского

Оказалось, что певец отдыхает на Чёрном море не один, а в компании Алекса Малиновского, что видно в Instagram-аккаунте Сергея.
HotGeo 02:39
11
Экономика

Золото обновило ценовой максимум с 2011 года

Минутами ранее цена золота росла до $1809 за тройскую унцию, что является максимальным показателем с 21 сентября 2011 года.
Газета.Ru вчера в 12:03
Общество

Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом

Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42
36
Экономика

В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки

В аптечных сетях России вырос спрос на спиртосодержащие настойки (настойки боярышника, пустырника и т. п.). Продажи спиртосодержащих настоек в аптеках с января по конец июня выросли на 8% до 57,4 млн упаковок, а в деньгах – на 38% до 1,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленное для него исследование DSM Group.
Ведомости вчера в 23:54
15
Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев официально признал свою дочь

На днях появилась информация, что актёр признал свою дочь и дал свою фамилию.
Paparazzi.ru 01:47
Экономика

Как штрафовали бизнес за экологию

История вопроса В апреле 2016 года суд обязал британскую BP заплатить штраф $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
Коммерсантъ 06 июля в 16:01
5
Происшествия

В Японии 57 человек погибли и 17 пропали без вести из-за наводнения

По данным местных СМИ, 57 человек погибли, двое обнаружены без признаков жизни, еще 17 числятся пропавшими без вести.
Интерфакс вчера в 22:53
2
Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

REGNUM вчера в 13:37
1,1K
Футбол

«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча

Аргентинский «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн, сообщает TyC Sports.
Чемпионат вчера в 05:48
2
Общество

На президента Бразилии решили подать в суд из-за коронавируса

Бразилиа, 8 июля 2020, 06:47 — REGNUM Представители Бразильской ассоциации прессы (ABI) планируют подать судебный иск против президента Бразилии Жаира Болсонару из-за нарушения им правил санитарного дистанцирования, 7 июля сообщается на сайте ABI.
REGNUM вчера в 23:47
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
3,8K
Общество

Нарколог предупредил об опасности употребления алкоголя в жару

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в интервью радио Sputnik рассказал о том, почему употребление пива в жару может сильно навредить здоровью.
Live24 01:57
Общество

Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч

Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 700 792.
RT на русском 03:32
32
Технологии

Эксперты назвали самые легкие пароли для взлома

Эксперты, работающие в сфере информационной безопасности, рассказали в интервью агентству "РИА Новости", какие пароли проще всего взломать злоумышленникам.
Деловое.ТВ 01:50
9
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
256
Здоровье

Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России

Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России, но предупреждает, что возможны единичные случаи заражения.
Эхо Москвы 06 июля в 08:33
119
Общество

В Москве и Подмосковье прогнозируется температурный градиент

В Москве и Московской области ожидается температурный градиент — климатическое явление, когда разница между температурой в отдельных районах может составлять 15°C. Это связано с прохождением холодного воздушного фронта, сообщил Гидрометцентр.
Коммерсантъ вчера в 23:23
32
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Российская газета вчера в 04:41
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