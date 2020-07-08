Как сообщается на портале, на сбои в работе интернета во вторник в 11 часов вечера и в среду в 9 утра также поступали жалобы из Москвы, Самары, Тольятти, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Мурманска, Архангельска, Екатеринбурга. «Ростелеком» — российская телекоммуникационная компания.

Жители Казани пожаловались на сбой в работе «Ростелекома»

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