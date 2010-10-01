Политика
REGNUMЖители Колымы определились с выходным днём 31 декабря
Жители Магаданской области проголосовали за перенос выходного дня с 28 декабря на 31 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По сообщениям местных СМИ, более 10 тыс. колымчан участвовали в опросах.
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Жители Магаданской области высказались «ЗА» перенос выходного дня с 28 декабря на 31 декабря
Колыма-информвчера в 00:15
Колымчане с нетерпением ждут решения правительства региона о выходном 31 декабря
MagadanMedia.ruвчера в 00:35
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Политика
Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
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Москва и Минск договорились о схеме компенсаций за налоговый маневр
Поддержка, как в России РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли.
Армия и оружие
Боевые лазеры «Пересвет» встали на боевое дежурство
Лазерные комплексы «Пересвет» осуществляют боевое дежурство с начала декабря, рассказал начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов, 18 декабря сообщает газета «Красная звезда».
Общество
Британские молодожены решили развестись прямо на свадьбе
Британские молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались во время свадьбы.
Общество
В Японии заявили о задержании на Курилах пяти рыболовных судов
Генсек правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил о задержании российскими пограничниками в водах южной части Курил пяти японских рыболовных судов вместе с экипажем из-за возможного несоответствия объёма вылова заявленному в документах.
Хоккей
Малкин стал седьмым россиянином, забросившим 400 шайб в НХЛ
Происшествия
Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Политика
«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу
Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
Кино
В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»
Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Футбол
«Монако» с Головиным крупно проиграл «Лиллю» в Кубке французской лиги
В матче 1/8 финала Кубка французской лиги «Монако» разгромно проиграл «Лиллю» – 0:3. Дублем в составе гостей отметился нападающий Лоик Реми.
Музыка
Корнелюк: Ротару отлично выступила в России
Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
Политика
Bloomberg: США признали беспомощность перед «Северным потоком — 2»
Американские власти признают, что уже не могут помешать реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента США.
Экономика
Спотовая цена палладия впервые превысила $2000 за унцию
Цена палладия на спотовом рынке впервые в истории превысила $2000 за унцию, по состоянию на 06:30 по Москве она достигла $2,006 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговых площадок.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева из «Дома-2» сообщила о расставании с мужем
Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева, брак которой с Кириллом Андреевым длился 8 лет, сообщила о расставании с мужем.
Общество
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Политика
РБК: Калужский губернатор Анатолий Артамонов уйдет в Совет Федерации
Глава Калужской области Анатолий Артамонов, полномочия которого истекают в 2020 году, после отставки перейдет на работу в Совет Федерации.
Авто
АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4х4
Внедорожник получил новую приборную панель с белой подсветкой спидометра, тахометра и бортового компьютера с расширенными функционалом; более объемный бардачок, две 12-вольтовые розетки, доработанный тоннель пола с подстаканниками и нишами для мелких предметов, а также новый электронно управляемый блок управления климатической системой с тремя вращающимися рукоятками.
Общество
Пользователей Сети удивил способ перевозки детей в украинском селе
Хоккей
Ковальчук может перейти к Малкину в «Питтсбург»
Армия и оружие
ВС США и Канады заявили о наблюдении за кораблем «Виктор Леонов»
Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) (США, Канада) заявило о наблюдении за российским разведывательным кораблем ВМФ России "Виктор Леонов" в международных водах у юго-восточного побережья США.
Политика
Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
"Завтра палата представителей осуществит одно из самых важных полномочий, предоставленных нам конституцией, когда мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента в отношении президента США (Дональда Трампа)", - говорится в заявлении, которое приводится на сайте Пелоси.
Происшествия
Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Культура
Музыкальный фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Другие источники в СМИ сообщают, что фильм все-таки собрал приличную сумму в прокате — около 30 миллионов рублей.
Авто
Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
Наука
Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа на 40%
Итальянские исследователи из Средиземноморского института заявили, что употребление перцев чили уменьшает риск инфаркта на 40%.
Здоровье
Минздрав назвал меры по обеспечению лекарствами больных муковисцидозом
В пресс-службе уточнили, что такие меры разработаны в рамках «дорожной карты» по повышению качества оказания медпомощи пациентам с муковисцидозом, которую утвердила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Фигурное катание
Алина Загитова в платье-бюстье появилась в шоу Ивана Урганта
Как видно на кадрах, для участия в съемках фигуристка выбрала платье-бюстье. В студию Алина пришла с Татьяной Навкой.
Единоборства