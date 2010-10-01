Политика

REGNUMREGNUMЖители Колымы определились с выходным днём 31 декабря

Жители Магаданской области проголосовали за перенос выходного дня с 28 декабря на 31 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По сообщениям местных СМИ, более 10 тыс. колымчан участвовали в опросах.
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Жители Магаданской области высказались «ЗА» перенос выходного дня с 28 декабря на 31 декабря

Колыма-информвчера в 00:15

Колымчане с нетерпением ждут решения правительства региона о выходном 31 декабря

MagadanMedia.ruвчера в 00:35

Жители Колымы определились с выходным днём 31 декабря

REGNUMвчера в 00:37
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Политика

Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя

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Газета.Ru вчера в 22:41
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Москва и Минск договорились о схеме компенсаций за налоговый маневр

Поддержка, как в России РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли.
РБК вчера в 23:00
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Боевые лазеры «Пересвет» встали на боевое дежурство

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Британские молодожены решили развестись прямо на свадьбе

Британские молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались во время свадьбы.
Газета.Ru 16 декабря в 12:06
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В Японии заявили о задержании на Курилах пяти рыболовных судов

Генсек правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил о задержании российскими пограничниками в водах южной части Курил пяти японских рыболовных судов вместе с экипажем из-за возможного несоответствия объёма вылова заявленному в документах.
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Малкин стал седьмым россиянином, забросившим 400 шайб в НХЛ

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Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве

Российская газета 01:19
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Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru вчера в 16:22
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«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
РБК вчера в 14:39
Кино

В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»

Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Российская газета вчера в 06:14
Футбол

«Монако» с Головиным крупно проиграл «Лиллю» в Кубке французской лиги

В матче 1/8 финала Кубка французской лиги «Монако» разгромно проиграл «Лиллю» – 0:3. Дублем в составе гостей отметился нападающий Лоик Реми.
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Музыка

Корнелюк: Ротару отлично выступила в России

Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
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Bloomberg: США признали беспомощность перед «Северным потоком — 2»

Американские власти признают, что уже не могут помешать реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента США.
RT на русском 00:42
Экономика

Спотовая цена палладия впервые превысила $2000 за унцию

Цена палладия на спотовом рынке впервые в истории превысила $2000 за унцию, по состоянию на 06:30 по Москве она достигла $2,006 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговых площадок.
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Нелли Ермолаева из «Дома-2» сообщила о расставании с мужем

Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева, брак которой с Кириллом Андреевым длился 8 лет, сообщила о расставании с мужем.
Актуальные Новости вчера в 06:57
Общество

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru вчера в 10:14
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РБК: Калужский губернатор Анатолий Артамонов уйдет в Совет Федерации

Глава Калужской области Анатолий Артамонов, полномочия которого истекают в 2020 году, после отставки перейдет на работу в Совет Федерации.
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АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4х4

Внедорожник получил новую приборную панель с белой подсветкой спидометра, тахометра и бортового компьютера с расширенными функционалом; более объемный бардачок, две 12-вольтовые розетки, доработанный тоннель пола с подстаканниками и нишами для мелких предметов, а также новый электронно управляемый блок управления климатической системой с тремя вращающимися рукоятками.
Автоновости дня 16 декабря в 04:20
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Пользователей Сети удивил способ перевозки детей в украинском селе

РИА Новости вчера в 22:48
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Ковальчук может перейти к Малкину в «Питтсбург»

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Армия и оружие

ВС США и Канады заявили о наблюдении за кораблем «Виктор Леонов»

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) (США, Канада) заявило о наблюдении за российским разведывательным кораблем ВМФ России "Виктор Леонов" в международных водах у юго-восточного побережья США.
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Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей

"Завтра палата представителей осуществит одно из самых важных полномочий, предоставленных нам конституцией, когда мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента в отношении президента США (Дональда Трампа)", - говорится в заявлении, которое приводится на сайте Пелоси.
РИА Новости вчера в 18:52
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Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
RT на русском вчера в 21:59
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Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости вчера в 09:02
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Музыкальный фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

Другие источники в СМИ сообщают, что фильм все-таки собрал приличную сумму в прокате — около 30 миллионов рублей.
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Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов

Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
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Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа на 40%

Итальянские исследователи из Средиземноморского института заявили, что употребление перцев чили уменьшает риск инфаркта на 40%.
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Минздрав назвал меры по обеспечению лекарствами больных муковисцидозом

В пресс-службе уточнили, что такие меры разработаны в рамках «дорожной карты» по повышению качества оказания медпомощи пациентам с муковисцидозом, которую утвердила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Rambler News Service 16 декабря в 06:31
Фигурное катание

Алина Загитова в платье-бюстье появилась в шоу Ивана Урганта

Как видно на кадрах, для участия в съемках фигуристка выбрала платье-бюстье. В студию Алина пришла с Татьяной Навкой.
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Ян и Магомедшарипов вошли в топ-3 рейтингов UFC

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