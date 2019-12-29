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REGNUMЖители Колымы уже получают повышенную пенсию
Жители Магаданской области пенсии за первую половину января получат в повышенном размере досрочно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона. В последние дни года, 30 и 31 декабря, банки будут выдавать пенсии уже проиндексированные на 6,6% за январь.
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Больше полумиллиона саратовских пенсионеров в новом году станут богаче
Московский Комсомолецвчера в 09:03
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