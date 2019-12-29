Экономика

Прецедент-НовосибирскПрецедент-НовосибирскОфициально: с 1 января у новосибирцев вырастут пенсии

Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит 16 113 рублей. Узнать новый размер пенсии каждый может и самостоятельно. Для этого необходимо размер получаемой сегодня пенсии умножить на 1,066.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Какие должны быть основания для перерасчета пенсии?

Галерея Чижова28 декабря в 03:58

Больше полумиллиона саратовских пенсионеров в новом году станут богаче

Московский Комсомолецвчера в 09:03

Жители Колымы уже получают повышенную пенсию

REGNUMвчера в 18:54

С 1 января страховые выплаты неработающих пенсионеров вырастут на 6,6%

Сахалин.Инфовчера в 16:56

ПФР напомнил об увеличении пенсий с 1 января

Эпиграф00:59

Сахалинцам и курильчанам в январе проиндексируют пенсии

РИА Сахалин-Курилывчера в 18:24

Официально: с 1 января у новосибирцев вырастут пенсии

Прецедент-Новосибирсквчера в 23:58
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:11, Ашберн
Авто

Компании Hyundai и Kia отзывают более 600 тыс. автомобилей

По данным источника, под отзыв попали шесть моделей, в том числе минивэн Hyundai Grand Starex, грузовик Porter 2 и микроавтобус Porter 2 из-за нестабильной работы двигателя, а также кроссовер KIA Sorento, у которого нашли проблемы в системе предотвращения лобовых столкновений.
Автоновости дня вчера в 22:11
Происшествия

В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Российская газета вчера в 23:22
Шоу-бизнес

Лицо сына Елены Яковлевой перекосило после сведения тату

Денис Шальных, сын Елены Яковлевой, который надумал удалить татуировки с лица, прошел еще одну болезненную процедуру.
Вечерний курьер 28 декабря в 13:39
Политика

Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост

При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
RT на русском вчера в 08:59
Политика

Премьер Польши обвинил СССР в союзничестве с нацистами

Пакт Молотова — Риббентропа был по сути союзным соглашением между СССР и нацистской Германией, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Росбалт вчера в 17:11
Политика

Для чиновников предложили ввести правила поведения на корпоративах

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести нравственные правила поведения чиновников на корпоративах и усилить контроль за расходованием средств из бюджета на подобные праздники.
RT на русском 01:53
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС вчера в 04:53
Авто

Более 42 тысяч автомобилей Subaru отзывают в России

По данным пресс-службы Росстандарта, российский офис марки согласовал отзывную кампанию, которая затронет 42 149 автомобилей Subaru Forester, Tribeca, Legacy, Outback, Impreza и WRX, реализованных в нашей стране в период с 2005 по 2011 год.
SpeedMe 27 декабря в 07:52
Политика

Около 20 человек отказались от участия в обмене пленными в Донбассе

Около 20 человек отказываются от участия в обмене пленными, который проходит между Киевом и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).
Известия вчера в 04:22
Хоккей

Сборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккею

РБК вчера в 15:47
Космос

Космонавт Падалка назвал причины застоя космической отрасли в России

Герой России космонавт Геннадий Падалка рассказал, что стагнация в космической отрасли России началась еще в начале 2000-х годов, в числе причин он назвал технологическое отставание и нехватку квалифицированных специалистов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:09
Экономика

Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
REGNUM 01:31
Гаджеты

Рейтинг самых интересных гаджетов 2019 года возглавил смартфон Apple

В России составили перечень наиболее интересных и запоминающихся гаджетов 2019 года.
Экономика сегодня вчера в 18:46
Происшествия

В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей

RT на русском 01:19
Политика

РПЦ назвала циничным закон о свободе вероисповедания в Черногории

Закон о свободе вероисповедания в Черногории выглядит как «циничный удар» по церкви, говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 01:44
Шоу-бизнес

Охлобыстин принес извинения проституткам после скандала с Водонаевой

Мойка78 вчера в 20:15
Происшествия

Под Калугой семь рыбаков провалились под лед, трое погибли

В Калужской области семь рыбаков провалились под лед, трое из них погибли.
Российская газета вчера в 12:19
Технологии

Mazda утверждает, что электромобили хуже для планеты, чем дизельные машины

Компания определила, что батарея на 95 кВт/ч (близко к показателям более высококлассных Tesla Model S и X) потребует бо́льшего количества выбросов с самого начала из-за бо́льшей ёмкости (производство и утилизация батарей тоже влияет на природу) и поездок на более дальние дистанции.
3DNews 01:40
Политика

NYT: Помпео и Эспер убеждали Трампа не замораживать помощь Украине

Госсекретарь США Майк Помпео, бывший советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон и глава минобороны США Марк Эспер отговаривали американского лидера Дональда Трампа от решения заморозить военную помощь Украине.
REGNUM 01:28
Политика

Экс-глава МИД Италии рассказал о визите на дачу Путина

Бывший вице-президент Еврокомиссии и экс-министр иностранных дел Италии Франко Фраттини поделился воспоминаниями о том, как президент России Владимир Путин принимал его у себя на даче в Подмосковье.
Известия вчера в 21:11
Общество

Модернизированный SSJ100 получит отечественные двигатели и новое крыло

Российский самолет SSJ100 после модернизации получит отечественные двигатели, новое крыло и ряд других новых агрегатов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
РИА Новости 01:25
Шоу-бизнес

Кристину Асмус госпитализировали на скорой

Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу.
Московский Комсомолец вчера в 11:40
Шоу-бизнес

38-летнюю Анну Курникову заподозрили в новой беременности

Стоит отметить, что несколько месяцев в Сети появились слухи о свадьбе Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса — в Instagram-профиле 38-летней красавицы-блондинки поменялась подпись на Anna Kournikova Iglesias.
Passion.ru 28 декабря в 04:26
Экономика

Игорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы

«Есть огромный нереализованный спрос на компании, впитавшие мировой опыт инжиниринга и способные действовать за рамками традиционного подхода к строительству сложных промышленных объектов», — объяснил создание проекта первый заместитель главы ВЭБа Николай Цехомский.
РБК 01:00
Кино

На выходных фильм «Холоп» возглавил российский прокат

Piter.tv 01:15
Фигурное катание

Фигуристка Евгения Медведева снялась с чемпионата России

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с национального первенства, которое проходит в Красноярске.
РБК 28 декабря в 06:28
Общество

ФСБ задержала подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге россиян

ФСБ задержала двух граждан России, которые в новогодние праздники намеревались совершить теракты в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 11:28
Единоборства

Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Известия вчера в 09:33
Происшествия

В аэропорту Домодедово экстренно сел рейс Qatar Airways из Дохи в Осло

Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово.
ТАСС 01:54
Политика

Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти

За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
РИА Новости вчера в 12:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное