Экономика
Прецедент-НовосибирскОфициально: с 1 января у новосибирцев вырастут пенсии
Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит 16 113 рублей. Узнать новый размер пенсии каждый может и самостоятельно. Для этого необходимо размер получаемой сегодня пенсии умножить на 1,066.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Больше полумиллиона саратовских пенсионеров в новом году станут богаче
Московский Комсомолецвчера в 09:03
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:11, Ашберн
Авто
Компании Hyundai и Kia отзывают более 600 тыс. автомобилей
По данным источника, под отзыв попали шесть моделей, в том числе минивэн Hyundai Grand Starex, грузовик Porter 2 и микроавтобус Porter 2 из-за нестабильной работы двигателя, а также кроссовер KIA Sorento, у которого нашли проблемы в системе предотвращения лобовых столкновений.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек
На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Шоу-бизнес
Лицо сына Елены Яковлевой перекосило после сведения тату
Денис Шальных, сын Елены Яковлевой, который надумал удалить татуировки с лица, прошел еще одну болезненную процедуру.
Политика
Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост
При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзничестве с нацистами
Пакт Молотова — Риббентропа был по сути союзным соглашением между СССР и нацистской Германией, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Политика
Для чиновников предложили ввести правила поведения на корпоративах
Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести нравственные правила поведения чиновников на корпоративах и усилить контроль за расходованием средств из бюджета на подобные праздники.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Авто
Более 42 тысяч автомобилей Subaru отзывают в России
По данным пресс-службы Росстандарта, российский офис марки согласовал отзывную кампанию, которая затронет 42 149 автомобилей Subaru Forester, Tribeca, Legacy, Outback, Impreza и WRX, реализованных в нашей стране в период с 2005 по 2011 год.
Политика
Около 20 человек отказались от участия в обмене пленными в Донбассе
Около 20 человек отказываются от участия в обмене пленными, который проходит между Киевом и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).
Космос
Космонавт Падалка назвал причины застоя космической отрасли в России
Герой России космонавт Геннадий Падалка рассказал, что стагнация в космической отрасли России началась еще в начале 2000-х годов, в числе причин он назвал технологическое отставание и нехватку квалифицированных специалистов, передает РИА "Новости".
Экономика
Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
Гаджеты
Рейтинг самых интересных гаджетов 2019 года возглавил смартфон Apple
В России составили перечень наиболее интересных и запоминающихся гаджетов 2019 года.
Происшествия
В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей
Политика
РПЦ назвала циничным закон о свободе вероисповедания в Черногории
Закон о свободе вероисповедания в Черногории выглядит как «циничный удар» по церкви, говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви (РПЦ).
Шоу-бизнес
Охлобыстин принес извинения проституткам после скандала с Водонаевой
Происшествия
Под Калугой семь рыбаков провалились под лед, трое погибли
В Калужской области семь рыбаков провалились под лед, трое из них погибли.
Технологии
Mazda утверждает, что электромобили хуже для планеты, чем дизельные машины
Компания определила, что батарея на 95 кВт/ч (близко к показателям более высококлассных Tesla Model S и X) потребует бо́льшего количества выбросов с самого начала из-за бо́льшей ёмкости (производство и утилизация батарей тоже влияет на природу) и поездок на более дальние дистанции.
Политика
NYT: Помпео и Эспер убеждали Трампа не замораживать помощь Украине
Госсекретарь США Майк Помпео, бывший советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон и глава минобороны США Марк Эспер отговаривали американского лидера Дональда Трампа от решения заморозить военную помощь Украине.
Политика
Экс-глава МИД Италии рассказал о визите на дачу Путина
Бывший вице-президент Еврокомиссии и экс-министр иностранных дел Италии Франко Фраттини поделился воспоминаниями о том, как президент России Владимир Путин принимал его у себя на даче в Подмосковье.
Общество
Модернизированный SSJ100 получит отечественные двигатели и новое крыло
Российский самолет SSJ100 после модернизации получит отечественные двигатели, новое крыло и ряд других новых агрегатов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус госпитализировали на скорой
Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу.
Шоу-бизнес
38-летнюю Анну Курникову заподозрили в новой беременности
Стоит отметить, что несколько месяцев в Сети появились слухи о свадьбе Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса — в Instagram-профиле 38-летней красавицы-блондинки поменялась подпись на Anna Kournikova Iglesias.
Экономика
Игорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы
«Есть огромный нереализованный спрос на компании, впитавшие мировой опыт инжиниринга и способные действовать за рамками традиционного подхода к строительству сложных промышленных объектов», — объяснил создание проекта первый заместитель главы ВЭБа Николай Цехомский.
Фигурное катание
Фигуристка Евгения Медведева снялась с чемпионата России
Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с национального первенства, которое проходит в Красноярске.
Общество
ФСБ задержала подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге россиян
ФСБ задержала двух граждан России, которые в новогодние праздники намеревались совершить теракты в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
Единоборства
Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Происшествия
В аэропорту Домодедово экстренно сел рейс Qatar Airways из Дохи в Осло
Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово.
Политика
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.