Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит 16 113 рублей. Узнать новый размер пенсии каждый может и самостоятельно. Для этого необходимо размер получаемой сегодня пенсии умножить на 1,066.

Официально: с 1 января у новосибирцев вырастут пенсии

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Политика Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.

Политика Для чиновников предложили ввести правила поведения на корпоративах Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести нравственные правила поведения чиновников на корпоративах и усилить контроль за расходованием средств из бюджета на подобные праздники.

Общество В Москве простились с Галиной Волчек Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.

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Космос Космонавт Падалка назвал причины застоя космической отрасли в России Герой России космонавт Геннадий Падалка рассказал, что стагнация в космической отрасли России началась еще в начале 2000-х годов, в числе причин он назвал технологическое отставание и нехватку квалифицированных специалистов, передает РИА "Новости".

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Технологии Mazda утверждает, что электромобили хуже для планеты, чем дизельные машины Компания определила, что батарея на 95 кВт/ч (близко к показателям более высококлассных Tesla Model S и X) потребует бо́льшего количества выбросов с самого начала из-за бо́льшей ёмкости (производство и утилизация батарей тоже влияет на природу) и поездок на более дальние дистанции.

Политика NYT: Помпео и Эспер убеждали Трампа не замораживать помощь Украине Госсекретарь США Майк Помпео, бывший советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон и глава минобороны США Марк Эспер отговаривали американского лидера Дональда Трампа от решения заморозить военную помощь Украине.

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Шоу-бизнес 38-летнюю Анну Курникову заподозрили в новой беременности Стоит отметить, что несколько месяцев в Сети появились слухи о свадьбе Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса — в Instagram-профиле 38-летней красавицы-блондинки поменялась подпись на Anna Kournikova Iglesias.