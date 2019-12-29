Экономика

REGNUMREGNUMЖители Колымы уже получают повышенную пенсию

Жители Магаданской области пенсии за первую половину января получат в повышенном размере досрочно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона. В последние дни года, 30 и 31 декабря, банки будут выдавать пенсии уже проиндексированные на 6,6% за январь.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Что изменится в жизни россиян с 1 января

Известиявчера в 16:02

В Госдуме предложили создать «новогодний капитал» для пенсионеров

Слава труду (Бавлы)28 декабря в 12:54

Больше полумиллиона саратовских пенсионеров в новом году станут богаче

Московский Комсомолецвчера в 09:03

Жители Колымы уже получают повышенную пенсию

REGNUMвчера в 18:54

Какие должны быть основания для перерасчета пенсии?

Галерея Чижова28 декабря в 03:58

Детские выплаты и акцизы: что изменится в жизни россиян с 1 января

РЕН ТВ01:12

Пенсии неработающим россиянам проиндексируют

Neva.Today01:07
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:15, Ашберн
Гаджеты

Опубликованы параметры видеокарты Radeon RX 5600 XT

Goroday.ru вчера в 07:49
Политика

Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Газета.Ru 04:31
Гаджеты

Представлены новые умные часы Xiaomi Watch Color

Умные часы Xiaomi Watch Color в разных образах Компания Xiaomi недавно выпустила первые умные часы под собственным брендом.
iXBT.com вчера в 23:43
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
РИА Новости 01:12
Происшествия

Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане

МВД Казахстана рассматривает три версии крушения самолета Bek Air, который разбился вблизи Алма-Аты, сообщил журналистам глава ведомства Ерлан Тургумбаев.
Газета.Ru 04:58
Здоровье

Где в Камышине залиты катки на новогодние праздники

Infokam.su 04:37
Происшествия

Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания

Lenta.ru 03:26
Общество

Володин предложил изменить метод расчета зарплаты врачей

Среднюю зарплату врачей нужно рассчитывать без учета доходов руководства медицинских учреждений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Коммерсантъ 04:18
Экономика

«КАМАЗ» планирует прибыль и инвестиции в 2020 году

Бизнес-планом в 2020 г. предусмотрены инвестиции в развитие производства на сумму 14,1 млрд. рублей.
Вести.Финанс 04:31
Происшествия

В Ингушетии один человек погиб и семеро пострадали в перестрелке

В результате вооруженного конфликта двух тейпов в Ингушетии один человек погиб, еще семеро пострадали.
Российская газета 04:57
Здоровье

Врач назвал симптомы, свойственные почти всем типам рака

Как рассказал московский врач, один из основных симптомов, свойственный всем типам рака, – не проходящее ощущение слабости и усталости.
Московский Комсомолец 01:56
Происшествия

В Кузбассе нашли тело младенца, оставленного матерью на обочине дороги

РИА Новости 02:23
Происшествия

Под Калугой погиб пытавшийся спасти рыбаков сотрудник МЧС

В Калужской области погиб сотрудник МЧС при попытке спасти упавших под лед рыбаков.
Известия 04:40
Здоровье

В Якутии 51 человек заболел корью

По состоянию на сегодня, 30 декабря, в Якутии зарегистрирован 51 случай кори.
Евразия Daily 01:33
Космос

Новая цель – Луна: чем запомнился 2019 год в космонавтике

В уходящем году акценты в космонавтике вновь сместились.
Профиль вчера в 00:01
Театры

Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков

Новым художественным руководителем «Современника» вместо Галины Волчек станет театральный режиссер Виктор Рыжаков, сообщили ТАСС в пресс-службе московского департамента культуры.
Коммерсантъ 02:09
Спорт

Ретивых занял четвертое место в спринте в гонке «Тур де Ски»

РИА Новости вчера в 07:04
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в первые дни 2020 года

Декабрьский "тёплый режим погоды" сохранится в Москве и в течение первых дней января.
РИА Новости вчера в 07:22
Общество

Космонавт Падалка рассказал о стагнации в космической отрасли России

Стагнация в космической отрасли России началась в 2000-х годах.
RT на русском 02:32
Политика

В Вене продолжаются переговоры по газу между Россией и Украиной

Представитель компании «Газпром» сообщил, что в настоящее время в Вене продолжаются переговоры между делегациями России и Украины по соглашению о транзите газа в Европу.
NewInform 28 декабря в 05:08
Хоккей

Капитан сборной Канады не снял шлем во время гимна России

Живая Кубань вчера в 00:54
Армия и оружие

Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма

Стратегический беспилотник Соединенных Штатов провел разведку у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Политическая Экспертиза 27 декабря в 22:27
Экономика

Правительство планирует создать авиакомпанию на Дальнем Востоке

Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минтранс, Росавиация в сотрудничестве с ВТБ, Сбербанком и госкорпорацией "Ростех" изучают идею создания на Дальнем Востоке авиакомпании.
РИА Новости вчера в 22:16
Космос

Раскрыта правда о загадочном явлении рядом с Землей

Явление раскрывает правду о загадочном явлении в виде облака антиматерии в окрестностях Солнечной системы.
Lenta.ru 03:35
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками

Рамблер 01:54
Армия и оружие

Daily Mail (Великобритания): новый русский танк с унитазом на борту (Daily Mail)

Солдаты сегодня могут выполнять боевые задачи по нескольку дней без остановки, а это значит, что надо искать новые решения для отправления ими естественных надобностей.
ИноСМИ 04:55
Политика

МИД: Россия приветствует обмен пленными между Киевом и Донбассом

В Москве приветствуют обмен удерживаемых лиц по схеме «всех установленных на всех установленных» между Киевом и Донбассом, который состоялся 29 декабря, это важный гуманитарный шаг, говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Парламентская газета 04:25
Шоу-бизнес

У сына Елены Яковлевой перекосило лицо после сведения тату

Например, после последнего посещения косметолога, который обработал лазером Денису зону подбородка, у парня отекло и перекосило лицо, что считается допустимым.
Uznayvse.ru 28 декабря в 08:57
Происшествия

В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Газета.Ru вчера в 07:48
Гаджеты

В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2

В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
ToDay News Ufa вчера в 10:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное