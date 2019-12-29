Экономика
REGNUMЖители Колымы уже получают повышенную пенсию
Жители Магаданской области пенсии за первую половину января получат в повышенном размере досрочно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона. В последние дни года, 30 и 31 декабря, банки будут выдавать пенсии уже проиндексированные на 6,6% за январь.
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В Госдуме предложили создать «новогодний капитал» для пенсионеров
Слава труду (Бавлы)28 декабря в 12:54
Больше полумиллиона саратовских пенсионеров в новом году станут богаче
Московский Комсомолецвчера в 09:03
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Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
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В Вене продолжаются переговоры по газу между Россией и Украиной
Представитель компании «Газпром» сообщил, что в настоящее время в Вене продолжаются переговоры между делегациями России и Украины по соглашению о транзите газа в Европу.
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Капитан сборной Канады не снял шлем во время гимна России
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Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма
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Экономика
Правительство планирует создать авиакомпанию на Дальнем Востоке
Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минтранс, Росавиация в сотрудничестве с ВТБ, Сбербанком и госкорпорацией "Ростех" изучают идею создания на Дальнем Востоке авиакомпании.
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Солдаты сегодня могут выполнять боевые задачи по нескольку дней без остановки, а это значит, что надо искать новые решения для отправления ими естественных надобностей.
Политика
МИД: Россия приветствует обмен пленными между Киевом и Донбассом
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Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
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В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.