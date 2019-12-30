Экономика
REGNUMЖители Колымы уже получают повышенную пенсию
Жители Магаданской области пенсии за первую половину января получат в повышенном размере досрочно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона. В последние дни года, 30 и 31 декабря, банки будут выдавать пенсии уже проиндексированные на 6,6% за январь.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 20:10, Ашберн
Хоккей
😱 Россия проиграла США 5 матчей подряд в рамках МЧМ
США обыграли этого соперника в 5-й раз подряд в рамках МЧМ. Последняя победа сборной России над американцами датирована 4 января 2016 года.
Футбол
Роналду – лучший игрок 2019 года по версии Globe Soccer Awards
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Армия и оружие
США нанесли удары по объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии
США нанесли оборонительные удары по пяти объектам шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла", сообщается в заявлении помощника министра обороны Соединенных Штатов Джонатана Хоффмана.
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Политика
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
За 20 лет пребывания Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть влияния страны, потерянного после распада СССР, пишет Bloomberg.
Политика
Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев
Происшествия
Два человека стали жертвами стрельбы в церкви в Техасе
Стрельба произошла в церкви в городе Уайт Сеттлмент в штате Техас.
Политика
Пушков напомнил Польше о ее сотрудничестве с Гитлером
Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией и всячески набивалась в союзники к Гитлеру, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Политика
Козак рассказал об ответе на санкции США против «Северного потока-2»
Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что ответ России на санкции против газопровода "Северный поток-2" будет взвешенным и адекватным.
Космос
Женщина-астронавт NASA поставила рекорд по пребыванию в космосе
Политика
Захарова рассказала, почему посла России вызвали в МИД Польши
Вызов российского посла Сергея Андреева в МИД Польши является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Происшествия
На Сахалине горят резервуары с топливом
Горят резервуары с топливом общим объемом в 150 кубометров, рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.
Культура
Trump и порноактриса Мия Малкова записали совместное видео
Игрок в Hearthstone Джеффри Trump Цзинц и порноактриса Мия Малкова исполнили кавер на песню из мультфильма «Аладдин».
Происшествия
В ДТП в Долинском районе пострадала 11-летняя сахалинка
На 33 километре (в районе села Сокол) он совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая, по предварительным данным, перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.
Авто
Представлена новая версия внедорожника Toyota Land Cruiser Commercial
Официально представлена новая версия внедорожника Toyota Land Cruiser Commercial от японского производителя.
Здоровье
Натурально розовые продукты помогают предотвратить рак груди
Ароматаза может привести к сильному повышению уровня эстрогена у мужчин (и сопутствующим проблемам с накоплением лишнего веса, в том числе в области груди), а также к гормональным нарушениям у женщин, из-за которых возрастает риск рака молочной железы.
Культура
«Еле стоит»: музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ заявил, что не рад возвращению на сцену ряда артистов, в том числе Аллы Пугачевой.
Политика
ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге
ФСБ в пятницу задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурга во время новогодних массовых мероприятий.
Авто
В России с 1 января 2020 года подорожают все модели Renault
Как сообщает ToDay News Ufa, с 1 января 2020 года повышаются рекомендованные цены на автомобили Renault.
Космос
Ученый считает, что на Марс надо отправлять космонавтов-киборгов
Заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков высказался за использование в полетах на Марс «специальных» космонавтов.
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Кино
Фильм «Начало» возглавил рейтинг лучших киноработ десятилетия
Как стало известно, лидером рейтинга лучших фильмов десятилетия стала киноработа Кристофера Нолана "Начало", второе место досталось драме "1+1" Оливье Накаша, а на третьем месте оказался "Интерстеллар" Нолана.
Футбол
Явление Малкома и увольнение Тедеско. Чего ждать от российского футбола в 2020-м
Большинство подводят итоги 2019-го в футболе.
Происшествия
При крушении небольшого самолета в штате Мэриленд погиб один человек
Перед падением самолета на жилой дом на чердаке никого не было. В результате крушения погиб один человек, находящийся в самолете.
Армия и оружие
Первый ракетный комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство
В пятницу, 27 декабря, на боевое дежурство заступил первый ракетный комплекс "Авангард".
Спорт
Непряева возглавила общий зачёт «Тур де Ски»
Происшествия