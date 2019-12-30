Экономика
REGNUMЖители Колымы уже получают повышенную пенсию
Жители Магаданской области пенсии за первую половину января получат в повышенном размере досрочно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона. В последние дни года, 30 и 31 декабря, банки будут выдавать пенсии уже проиндексированные на 6,6% за январь.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 23:09, Ашберн
Происшествия
Жертвами взрыва на военном параде в Йемене стали девять человек
По меньшей мере девять человек погибли, 30 получили ранения в результате взрыва на военном параде в городе Эд-Далиа в Йемене.
Гаджеты
В России появился смартфон за 8 тысяч рублей с огромным экраном, NFC, кучей памяти и батареей на 4000 мАч
На отечественном рынке начались продажи смартфона Digma City 653, оценивающегося в 7 990 рублей.
Происшествия
Администрацию Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва
Как сообщает Интерфакс, по три детских сада в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре были эвакуированы из-за сообщений о минировании.
Единоборства
Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Политика
Для чиновников предложили ввести правила поведения на корпоративах
Ввести правила поведения чиновников на корпоративах предложил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.
Хоккей
Сборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккею
Сборная России проиграла команде США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
Наука
Ученые сконструировали тулиевый лазер для детекторов газа
Варьируя характеристики составляющих установки, российские ученые обнаружили, что тулиевый волоконный лазер может испускать высокочастотные импульсы в трех режимах, неизменно возникающих при определенных условиях.
Политика
Bloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти
За 20 лет пребывания Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть влияния страны, потерянного после распада СССР, пишет Bloomberg.
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом под Псковом
В Гдовском районе Псковской области перевернулся автобус, в результате ДТП пострадали семь человек, сообщает в понедельник, 30 декабря, РЕН ТВ.
Кино
Комедия «Холоп» стала лидером российского проката в выходные
Российский комедийный фильм «Холоп» стал лидером российского проката в выходные с 26 по 29 декабря.
Гаджеты
В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
Политика
Зеленский прокомментировал освобождение экс-беркутовцев
Освобождение экс-бойцов «Беркута» прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.
Экономика
Правительство планирует создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минтранс, Росавиация в сотрудничестве с ВТБ, Сбербанком, госкорпорацией "Ростех" занимаются рассмотрением вопроса создания или развития авиакомпании на Дальнем Востоке.
Политика
Завершен обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР
Авто
Mitsubishi откажется от дизельных двигателей
Компания Mitsubishi планирует сократить производство дизельных двигателей и отказаться от их использования в своих ключевых моделях к концу 2021 года.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
Космос
Китай сегодня планирует запуск своей крупнейшей ракеты-носителя
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
Культура
Музыкальный критик рассказал о «еле дышащей на сцене» Пугачевой
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что некоторые артисты, в частности Алла Пугачева, выступая на сцене, показывают "очень печальное зрелище".
Здоровье
Врачи назвали 4 витамина, способные тормозить процессы старения
Медицинские специалисты определили и назвали четыре витамина, способные тормозить процессы старения в организме человека.
Общество
Песков назвал слухом версию о теракте при взрыве дома в Магнитогорске
Версия террористического акта в качестве причины прошлогоднего взрыва в жилом доме в Магнитогорске является слухом.
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Происшествия
Число жертв тайфуна на Филиппинах возросло до 28
Не менее 28 человек погибли из-за тайфуна «Фанфон» на Филиппинах.
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзничестве с нацистами
Пакт Молотова — Риббентропа был по сути союзным соглашением между СССР и нацистской Германией, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Общество
Метель ожидается в Москве в предновогодний день
Настоящая метель в предновогодний день, 30 декабря, прогнозируется в столице.
Футбол
Лэмпард назвал отвратительными первые полчаса дерби против «Арсенала»
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард назвал отвратительными первые полчаса дерби против "Арсенала".
Общество
Какая собака лучше всего подходит вашему знаку Зодиака
Телец лучше всего уживется с собакой, не требующей неустанного внимания с его стороны: фландрским бувье, энтлебухером или зенненхундом.