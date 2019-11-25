Экономика
REGNUMЖители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей
Пять регионов Дальнего Востока в числе лидеров по банковским вкладам жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «РИА Новости» опубликовало инфографику о том, сколько денег в среднем россияне хранят на депозитах в банках — 200 тыс. рублей.
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Сенсационная статистика: каждый россиянин накопил по 200 тыс. рублей
Московский Комсомолецвчера в 10:34
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 04:49, Вашингтон
Происшествия
ФСБ задержала бывшего замглавы уголовного розыска в Москве
Сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции Пресненского района Москвы майора полиции Руслана Дейниченко.
Lenta.ru 03:53
Общество
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре
Москвичам синоптики пообещали "температурные качели", причем даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой.
РИА Новости вчера в 12:17
Общество
Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота
Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота, сообщает Национальный банк страны.
Вести ФМ вчера в 12:14
Армия и оружие
Военный эксперт назвал главный страх США
США боятся разрастающегося количества стран с ядерным оружием. Вместе с НАТО Вашингтон пытается помешать процессу вооружения.
Актуальные Новости 04:41
Политика
О чем Путин поговорил с Зеленским
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне вечером.
РИА Новости Крым вчера в 23:41
Культура
«Союзмультфильм» покажет продолжение «Умки» к 50-летию мультфильма
Афиша Daily вчера в 07:28
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища
Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
REGNUM 01:31
Общество
Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск Минобороны к военнослужащим Николаю Звереву и Алексею Чебанову.
РИА Новости 03:46
Спорт
ВАДА рекомендует полностью изолировать Россию от мирового спорта
России в мировом спорте больше не будет Рекомендации комиссии по соответствию однозначные: на ближайшие четыре года Россия должна быть вымарана, затёрта на карте мирового спорта.
Чемпионат 03:05
Происшествия
СМИ сообщили о первых жертвах землетрясения в Албании
В Албании в результате землетрясение погибли как минимум два человека, сообщает 26 ноября издание Faktor.
REGNUM 01:33
Экономика
России захотели заплатить за солярку алмазами
Зимбабве обсуждает трехлетнюю сделку на 1,4 миллиарда долларов по поставкам российского топлива в обмен на алмазы.
Lenta.ru 04:30
Политика
МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru вчера в 10:14
Музыка
Группа лидера Rammstein представила новый клип с Лободой
Группа Тилля Линдеманна, солиста Rammstein, представила клип на песню Frau & Mann.
РЕН ТВ 23 ноября в 12:42
Экономика
Европейские банки выводят миллиарды долларов из американских компаний
Жесткая политика Вашингтона ознаменовалась тем, что крупнейшие европейские банки вывели из холдинговых компаний в Соединенных Штатах порядка 280 миллиардов долларов.
Новостной фронт вчера в 08:37
Общество
Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»
Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
Коммерсантъ вчера в 21:58
Общество
В России хотят ввести маркировку домашних животных
Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
РИА Новости 00:44
Музыка
Билли Айлиш получила премию The American Music Awards
The American Music Awards (AMAs) — ежегодная музыкальная премия, созданная в 1973 году Диком Кларком для телеканала ABC, когда у тех закончился контракт на трансляцию «Грэмми».
Телеканал 360° 24 ноября в 21:27
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок
Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Shraibikus News вчера в 05:23
Общество
Медики рассказали об опасности злоупотребления мандаринами
Известия вчера в 20:11
Наука
Японцы создали пару роботов для поиска морских мин
N+1 вчера в 08:48
Финансы
FTSE может снизить вес «ЛУКОЙЛа»
Индекс-провайдер FTSE в рамках предварительного пересмотра в декабре своих индексов понизил вес "ЛУКОЙЛа".
Finam.Ru вчера в 02:47
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала свадьбы Собчак и Волочковой «обезьяним театром»
Яна Поплавская сообщила о грядущей свадьбе, которая не станет «позорищем», как у Собчак и Волочковой.
СоцИнформБюро 04:38
Шоу-бизнес
Волочкову в прозрачном боди пристыдили за неумелый фотошоп
Волочкова хотела рассказать о косметике, которой пользуется, но внимание подписчиков привлекло отнюдь не это, а неумелую обработку фотографии балерины.
Мойка78 вчера в 18:21
Общество
В России усилились эмиграционные настроения
Исследование показало, что 21% россиян хотели бы эмигрировать. В мае текущего года такие настроения были у 15% сограждан.
Интерфакс 04:25
Футбол
«Когда узнавали зарплаты русских футболистов, теряли интерес»
Понимая всю связь российского футбола с испанским, учитывая, сколько россиян удачно выступали в Ла Лиге, естественно, мы наблюдаем за вашим рынком и видим много талантливых игроков.
Известия вчера в 16:01
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Аргументы недели 24 ноября в 13:55
Финансы
Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро
Операции в европейской валюте больше не приносят российским банкам прибыли, от них стоит отказаться.
REGNUM 02:09