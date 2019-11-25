Пять регионов Дальнего Востока в числе лидеров по банковским вкладам жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «РИА Новости» опубликовало инфографику о том, сколько денег в среднем россияне хранят на депозитах в банках — 200 тыс. рублей.

Жители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей

Политика МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Политика Посольство России напомнило Чехии, кем были власовцы Посольство России напомнило Чехии, кем были власовцы, и предостерегло власти этой страны от установки им памятника, поскольку это будет нарушением обязательств Праги по Конвенции о преступлениях против человечества, об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Авто Renault представила обновлённый флагманский минивэн Espace Автомобилестроительная компания Renault показала обновлённый минивэн Espace 2020 модельного года, который получил адаптивные матричные фары, цифровую приборную панель и усовершенствованный комплекс мультимедиа.

Политика Дональда Трампа приняли в партии Республиканцы сплотились вокруг президента и перешли в контратаку на инициаторов импичмента На неделе закончились публичные слушания по вопросу импичмента в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США: 12 человек рассказали о попытках президента Дональда Трампа выстроить неофициальную линию дипломатии на Украине и добыть компромат на своего политического конкурента Джо Байдена.

Происшествия Детский омбудсмен Украины мог оказаться виновником ДТП под Киевом Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, по предварительным данным следствия, является виновником ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщила советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко.

Транспорт Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.

Музыка Солист Coldplay подтвердил отмену гастролей из соображений экологии Солист группы Coldplay Крис Мартин подтвердил, что коллектив отменяет гастроли в поддержку последнего альбома, потому что намерен активно заниматься защитой экологии, сообщает NME.

Политика В МВФ заявили о прогрессе в обсуждении реформ на Украине В Международном валютном фонде заявили о значительном прогрессе по обсуждению с Украиной политики и реформ, которые лягут в основу новой программы, поддерживаемой МВФ.

Происшествия Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Краснодарский край направлены сотрудники Главного управления собственной безопасности ведомства.

Происшествия Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.

Политика Медведев отказался отменять контрсанкции Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.