Экономика
REGNUMЖители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей
Пять регионов Дальнего Востока в числе лидеров по банковским вкладам жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «РИА Новости» опубликовало инфографику о том, сколько денег в среднем россияне хранят на депозитах в банках — 200 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить345
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
Политика
МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Энергетика
Министр энергетики Украины заявил о важности контракта с «Газпромом»
Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину прекращает действие 31 декабря 2019 года.
Технологии
Россияне заплатят 50 млрд рублей за телеканалы в интернете
Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует от россиян расходов в 50 млрд рублей.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Авто
СМИ опубликовали фото обновленной Lada 4x4
"Российская газета" опубликовала снимки серийного экземпляра рестайлингового внедорожника Lada 4x4.
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт
Армия и оружие
Запущенный с Плесецка военный «спутник-инспектор» вышел на орбиту
Запущенный с Плесецка военный «спутник-инспектор» вышел на целевую орбиту.
Политика
Посольство России напомнило Чехии, кем были власовцы
Посольство России напомнило Чехии, кем были власовцы, и предостерегло власти этой страны от установки им памятника, поскольку это будет нарушением обязательств Праги по Конвенции о преступлениях против человечества, об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Футбол
Тайсон не попал в заявку «Шахтёра» на матч с «Манчестер Сити»
В список не попал лидер команды Тайсон.
Здоровье
Жители столицы выбрали первые поликлиники для капремонта
Жители столицы выбрали первые 50 зданий поликлиник для капитального ремонта.
Авто
Renault представила обновлённый флагманский минивэн Espace
Автомобилестроительная компания Renault показала обновлённый минивэн Espace 2020 модельного года, который получил адаптивные матричные фары, цифровую приборную панель и усовершенствованный комплекс мультимедиа.
Авто
Автоэксперт рассказал, как не дать автомобилю «замерзнуть» зимой
Автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал, какие механизмы в автомобиле замерзают зимой чаще всего, и дал совет водителям, что нужно делать, чтобы этого избежать.
Армия и оружие
В Польше призвали НАТО ответить России в космической сфере
Варшава опубликовала доклад, в котором призывает страны НАТО и Евросоюза ответить на разработки Россией спутниковых оборонительных систем.
Политика
Дональда Трампа приняли в партии
Республиканцы сплотились вокруг президента и перешли в контратаку на инициаторов импичмента На неделе закончились публичные слушания по вопросу импичмента в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США: 12 человек рассказали о попытках президента Дональда Трампа выстроить неофициальную линию дипломатии на Украине и добыть компромат на своего политического конкурента Джо Байдена.
Футбол
Мбаппе заявил, что Месси заслужил «Золотой мяч»
Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе заявил, что «Золотой мяч» больше всех заслужил капитан «Барселоны» Лионель Месси, сообщает источник со ссылкой на Der Spiegel.Месси.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Происшествия
Детский омбудсмен Украины мог оказаться виновником ДТП под Киевом
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, по предварительным данным следствия, является виновником ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщила советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко.
Транспорт
Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока
Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.
Музыка
Солист Coldplay подтвердил отмену гастролей из соображений экологии
Солист группы Coldplay Крис Мартин подтвердил, что коллектив отменяет гастроли в поддержку последнего альбома, потому что намерен активно заниматься защитой экологии, сообщает NME.
Политика
В МВФ заявили о прогрессе в обсуждении реформ на Украине
В Международном валютном фонде заявили о значительном прогрессе по обсуждению с Украиной политики и реформ, которые лягут в основу новой программы, поддерживаемой МВФ.
Происшествия
Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Краснодарский край направлены сотрудники Главного управления собственной безопасности ведомства.
Космос
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
Политика
В Тбилиси возобновились массовые акции протеста
Происшествия
Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР
Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.
Политика
Медведев отказался отменять контрсанкции
Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Авто
Mercedes-Benz показала тизер нового GLA
Компания Mercedes-Benz показал тизер нового поколения кроссовера GLA, премьера которого состоится в 2019 году.