Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСредний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей

Специалисты зафиксировали рост банковских вкладов в России в этом году по сравнению с 2018 годом. Средний размер банковского вклада россиян сейчас составляет 200 тысяч рублей.
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