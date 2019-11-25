Экономика
Российская газетаСредний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей
Специалисты зафиксировали рост банковских вкладов в России в этом году по сравнению с 2018 годом. Средний размер банковского вклада россиян сейчас составляет 200 тысяч рублей.
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Сенсационная статистика: каждый россиянин накопил по 200 тыс. рублей
Московский Комсомолецвчера в 10:34
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Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже
Напомним, сенсационное заявление сделал украинский телеканал ТСН, заявив о том, что бывший народный мэр Горловки Эдуард Матюха является вовсе не ополченцем, а кадровым офицером ГУР МО Украины.
Шоу-бизнес
Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту
В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
Общество
Россиянам рассказали о погоде в декабре
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре.
Политика
Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие
Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
Общество
Заммэра Славянска выгнали из бара за просьбу выключить песни Газманова
Facebook Заммэра Славянска Андрея Рубана выгнали из караоке-бара за просьбу выключить песни российского певца Олега Газманова.
Происшествия
Еще один экс-фигурант «московского дела» подал иск к Минфину
Бывший фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Абаничев подал в Тверской суд столицы иск о реабилитации с требованием взыскать с Минфина РФ компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей, сообщил председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков.
Происшествия
В Кургане вынесли приговор женщине, бившей дочь головой о батарею
Курганский горсуд назначил условный срок женщине, которая била свою маленькую дочь головой о батарею, а зимой оставила у подъезда в мороз двух свои детей, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
Общество
В Госдуме поддержали запрет на продажу алкоголя в новогодние праздники
Экономика 25 ноября сообщил, что в Башкортостане решили 3 января ввести полный мораторий на продажу спиртного, 4-6 января реализацию алкоголя ограничить с 10 до 14 часов.
Кино
Блокбастер «Годзилла против Кинг-Конга» уходит с марта следующего года на ноябрь
Как и ожидалось, фантастический экшен «Годзилла против Кинг-Конга» не удержался на заявленной ранее дате премьеры и выйдет на экраны вместо 13 марта 2020 года 20 ноября.
Спорт
Комитет WADA по соответствию рекомендовал отстранить Россию на 4 года
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполнительному комитету организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Происшествия
Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних
Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
Шоу-бизнес
Музыка вне политики: Николай Басков заступился за Софию Ротару
Пригожин, Галкин, Лолита, Лазарев и Королёва поддержали певца Золотой голос России не выдержал оскорблений в адрес коллеги и заступился за неё.
Общество
Врачи предупредили об опасности переедания мандаринов
Единоборства
Александр Емельяненко провел битву взглядов с пауэрлифтером Кокляевым
Скандально известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко 29 ноября встретится с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Общество
В России планируют маркировать домашних животных
Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала очередное новое фото матери.
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поставил подпись под контрактом о бое с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.
Энергетика
Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа
В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Общество
Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей
Военнослужащих Алексея Чебанова и Николая Зверева обязали выплатить государству компенсацию в размере 31 миллиона рублей за случайный пуск ракеты в Крыму.
Экономика
Курганским бизнесменам-миллионерам изменили форму налогообложения
Сегодня депутаты Курганской областной думы приняли законопроект, согласно которому все предприниматели, у кого доход выше 1 млн рублей, должны переходить на общую систему налогообложения, передает корреспондент Znak.com.
Происшествия
В Свердловской области обнаружили тайник с гранатами
Тайник с взрывчатыми веществами обнаружен сотрудниками УФСБ и ГУ МВД на территории городского округа Верхняя Пышма в Свердловской области.
Общество
Азовское море отступило от берега на 100 метров
Известно, что в Новороссийске на берегу Черного моря ветер ломал деревья и валил рекламные щиты, а военные корабли в порту пришлось закреплять дополнительными тросами.
Общество
К «Силе Сибири» захотела присоединиться еще одна страна
Присоединившись к газопроводу, Казахстан рассчитывает газифицировать объекты Восточно-Казахстанской области.
Политика
Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400
Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что Турция пересекла «красную линию», начав тестирование радиолокационных станций (РЛС) зенитно-ракетных систем С-400, приобретённых у России.