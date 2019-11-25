Специалисты зафиксировали рост банковских вкладов в России в этом году по сравнению с 2018 годом. Средний размер банковского вклада россиян сейчас составляет 200 тысяч рублей.

Политика Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.

Политика В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже Напомним, сенсационное заявление сделал украинский телеканал ТСН, заявив о том, что бывший народный мэр Горловки Эдуард Матюха является вовсе не ополченцем, а кадровым офицером ГУР МО Украины.

Общество Россиянам рассказали о погоде в декабре Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре.

Политика Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.

Происшествия Еще один экс-фигурант «московского дела» подал иск к Минфину Бывший фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Абаничев подал в Тверской суд столицы иск о реабилитации с требованием взыскать с Минфина РФ компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей, сообщил председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков.

Происшествия В Кургане вынесли приговор женщине, бившей дочь головой о батарею Курганский горсуд назначил условный срок женщине, которая била свою маленькую дочь головой о батарею, а зимой оставила у подъезда в мороз двух свои детей, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.

Общество В Госдуме поддержали запрет на продажу алкоголя в новогодние праздники Экономика 25 ноября сообщил, что в Башкортостане решили 3 января ввести полный мораторий на продажу спиртного, 4-6 января реализацию алкоголя ограничить с 10 до 14 часов.

Происшествия Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.

Общество В России планируют маркировать домашних животных Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Единоборства Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поставил подпись под контрактом о бое с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.

Общество Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей Военнослужащих Алексея Чебанова и Николая Зверева обязали выплатить государству компенсацию в размере 31 миллиона рублей за случайный пуск ракеты в Крыму.

Экономика Курганским бизнесменам-миллионерам изменили форму налогообложения Сегодня депутаты Курганской областной думы приняли законопроект, согласно которому все предприниматели, у кого доход выше 1 млн рублей, должны переходить на общую систему налогообложения, передает корреспондент Znak.com.

Происшествия В Свердловской области обнаружили тайник с гранатами Тайник с взрывчатыми веществами обнаружен сотрудниками УФСБ и ГУ МВД на территории городского округа Верхняя Пышма в Свердловской области.