Пять регионов Дальнего Востока в числе лидеров по банковским вкладам жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «РИА Новости» опубликовало инфографику о том, сколько денег в среднем россияне хранят на депозитах в банках — 200 тыс. рублей.

Жители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей

Происшествия Замглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Политика Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.

Спорт В ближайшее время планируется замена всего руководящего состава ВФЛА «В кратчайшие сроки должна быть созвана внеочередная отчётно-выборная конференция, по итогам которой произойдёт полная замена всего руководящего состава ВФЛА и досрочное прекращение полномочий действующего президиума», — цитирует Позднякова официальный сайт ОКР.

Политика Лукашенко назвал Калининград «своей областью» Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что еще с советских времен республика несла ответственность за Калининградскую область и сохраняет такое отношение к этому региону России и по сей день.

Политика Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Авто В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).

Общество Социологи насчитали рекордное количество протестов в России В публикации отмечается, что 1443 протеста – это рекорд за последние годы. Из них 429 зафиксировано в первом квартале, 434 – во втором.