Экономика
REGNUMЖители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей
Пять регионов Дальнего Востока в числе лидеров по банковским вкладам жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «РИА Новости» опубликовало инфографику о том, сколько денег в среднем россияне хранят на депозитах в банках — 200 тыс. рублей.
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Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу
Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Политика
В МИД РФ удовлетворены решением Гааги по «керченскому инциденту»
«Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все её принципиальные предложения», — говорится в документе.
Политика
Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции
Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.
Спорт
В ближайшее время планируется замена всего руководящего состава ВФЛА
«В кратчайшие сроки должна быть созвана внеочередная отчётно-выборная конференция, по итогам которой произойдёт полная замена всего руководящего состава ВФЛА и досрочное прекращение полномочий действующего президиума», — цитирует Позднякова официальный сайт ОКР.
Происшествия
В Пскове неизвестный с ножом напал на врача детской больницы
В Пскове сегодня, 25 ноября, на врача-гематолога детской областной клинической больницы напал неизвестный с ножом.
Политика
Лукашенко назвал Калининград «своей областью»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что еще с советских времен республика несла ответственность за Калининградскую область и сохраняет такое отношение к этому региону России и по сей день.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Происшествия
Пятилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа в Москве
В Москве пятилетний мальчик выпал из окна девятого этажа, спасатели сняли его с козырька подъезда.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Общество
Лео Бокерия стал почетным президентом центра имени Бакулева
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Экономика
Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России
Итальянский банк UniCredit (в России работает его «дочка» — «ЮниКредит») оказался самым большим пессимистом в прогнозировании экономического роста в России.
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Происшествия
Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода
Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт
В Москве в одну из больниц с подозрением на инсульт доставлен 47-летний актер Дмитрий Ульянов.
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Общество
Умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Общество
Социологи насчитали рекордное количество протестов в России
В публикации отмечается, что 1443 протеста – это рекорд за последние годы. Из них 429 зафиксировано в первом квартале, 434 – во втором.
Армия и оружие
Турция проведет испытания радаров поставленных Россией С-400
Турция начинает испытания радаров поставленных Россией систем ПВО С-400, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Политика
Генштаб Украины оценил вероятность военной агрессии со стороны России
Ранее начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран заявил, что считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.
Общество
Совфед одобрил закон о запрете продажи техники без российского ПО
Совет федерации одобрил закон о запрете продавать технику без российского программного обеспечения (ПО), сообщает РИА "Новости".