Экономика
REGNUMЖители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей
Пять регионов Дальнего Востока в числе лидеров по банковским вкладам жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «РИА Новости» опубликовало инфографику о том, сколько денег в среднем россияне хранят на депозитах в банках — 200 тыс. рублей.
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Тула экономная: эксперты выяснили, что за душой у жителей российских регионов
Московский Комсомолец01:19
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Общество
ВМФ России принял на вооружение подлодку «Петропавловск-Камчатский»
На «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге в понедельник, 25 ноября, состоялась церемония принятия в состав ВМФ России дизель-электрической подлодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» — первой из серии субмарин, строящихся для Тихоокеанского флота, передает корреспондент ИА REGNUM.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликована ранее неизвестное фото матери. Девушка поздравила артистку с Днём матери.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Общество
«Подводный ядерный взрыв» зафиксирован в Южно-Китайском море
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Общество
Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным
Более четверти россиян (27%) планирует иметь одного ребенка, более половины граждан репродуктивного возраста (55%) собираются иметь двух и более детей, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Общество
Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»
В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
Происшествия
При кораблекрушении в Черном море погибли 14 тысяч овец
В Черном море перевернулся корабль, перевозивший более 14 тысяч овец.
Происшествия
В Екатеринбурге сожгли флаг Белоруссии
Вандалы сожгли белорусский флаг, висевший над дверями консульства — от государственного символа остались лишь немногочисленные обгоревшие обрывки.
Общество
В 2019 году в России прошло рекордное количество акций протеста
В 2019 году в России прошло 1443 акций протестов, это рекордный показатель за последние несколько лет.
Транспорт
Проезд по МЦД станет бесплатным на две недели
Происшествия
Неудачного киллера приговорили к восьми годам колонии в Петербурге
Сегодня, 25 ноября, киллера приговорили к восьми годам колонии строгого режима, при этом вину свою он не признал.
Кино
Звезда «Малыша на драйве» может сыграть Сэма Дрейка в экранизации Uncharted
Энсел Элгорт («Малыш на драйве», «Щегол») может исполнить роль Сэма Дрейка в экранизации серии игр Uncharted.
Политика
Медведев уволил главу «Российского экологического оператора»
Премьер-министр Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора "Российского экологического оператора" Дениса Буцаева.
Политика
Швеция изменила наименование Белоруссии для официальных обращений
Министерство иностранных дел Швеции ссылается также на то, что переход от использования названия "Витрюссланд" к названию "Беларусь" уже произошел в английском и французском языках.
Политика
WikiLeaks уличила ОЗХО в подлоге данных по химической атаке в Сирии
Доклад о химической атаке в сирийском городе Дума могли подделать.
Транспорт
Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока
Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Общество
Большинство осужденных за убийство россиянок защищались от домашнего насилия
Большинство россиянок (79 процентов), осужденных в 2016-2018 годах за умышленное убийство (часть 1 статьи 105 УК), защищались от домашнего насилия.
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Экономика
«НОВАТЭК» не получит поддержку из бюджета в 2020 году
Ни один проект производителя газа "НОВАТЭК" не получит поддержки из бюджета в 2020 году, несмотря на неоднократные поручения президента и принятое постановление правительства, пишет газета "Коммерсантъ".
Происшествия
Прокуратура отменила уголовные дела против профессора Малько
В Саратове прекращены уголовные дела против директора филиала Института государства и права Российской академии наук Александра Малько.
Экономика
Владелец Louis Vuitton приобрел Tiffany за $16,2 млрд
Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy подтвердила информацию о приобретении крупнейшей транснациональной ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд.
Политика
Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады
Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
Происшествия