Пять регионов Дальнего Востока в числе лидеров по банковским вкладам жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «РИА Новости» опубликовало инфографику о том, сколько денег в среднем россияне хранят на депозитах в банках — 200 тыс. рублей.

Жители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей

Общество Суд изъял имущество бывшего главы Марий Эл на 2,2 млрд рублей В иске о конфискации фигурировали 120 объектов недвижимости, 16 автомобилей, торговый центр, спорткомплекс, коллекция часов и сбережения в 8,5 млн руб. Как сообщил адвокат господина Маркелова ТАСС, решение суда будет обжаловано.

Политика Медведев отказался отменять контрсанкции Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Шоу-бизнес Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.

Спорт Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию на четыре года от международных соревнований, сообщает ТАСС.

Музыка Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.