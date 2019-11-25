Экономика
REGNUMЖители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей
Пять регионов Дальнего Востока в числе лидеров по банковским вкладам жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «РИА Новости» опубликовало инфографику о том, сколько денег в среднем россияне хранят на депозитах в банках — 200 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить344
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Культура
Умер заслуженный актер Виктор Семенов
Общество
Суд изъял имущество бывшего главы Марий Эл на 2,2 млрд рублей
В иске о конфискации фигурировали 120 объектов недвижимости, 16 автомобилей, торговый центр, спорткомплекс, коллекция часов и сбережения в 8,5 млн руб. Как сообщил адвокат господина Маркелова ТАСС, решение суда будет обжаловано.
Происшествия
Завернутого в плед младенца оставили на морозе в кустах в Подмосковье
В поселке Дружба городского округа Раменское Московской области в кустах нашли плачущего новорожденного ребенка, завернутого в плед.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Общество
Скончалась советская разведчица Гоар Вартанян
На 94-году умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян.
Здоровье
Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце
Политика
Медведев отказался отменять контрсанкции
Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Происшествия
В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски
Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест более 75 млн рублей на счетах ФБК
Московский городской суд отклонил жалобу защиты Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК), признав законным арест более 75 млн рублей на счетах этой организации.
Общество
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником
Общество
Умер советский писатель и диссидент Михаил Хейфец
В Иерусалиме в возрасте 85 лет скончался советский писатель и диссидент Михаил Хейфец.
Спорт
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию на четыре года от международных соревнований, сообщает ТАСС.
Кино
В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев признался, что ему стыдно за юношеские фотографии
Дмитрий Шепелев показал в Instagram свои юношеские фотографии и раскритиковал их.
Музыка
Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein
Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
Политика
МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе
Россия «полностью удовлетворена» первым решением арбитражного трибунала в Гааге по инциденту в Керченском проливе в 2018 году, сообщается на сайте МИД России.
Шоу-бизнес
Жена актёра Игоря Петренко пожаловалась на нехватку денег
Жена российского актёра Игоря Петренко Кристина Бродская пожаловалась на нехватку денег.
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Экономика
Louis Vuitton купил Tiffany & Co за $16 млрд
Французский бренд Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) заявил, что смог прийти к соглашению с американской ювелирной маркой Tiffany & Co. Цена сделки составила $16,2 млрд, говорится на сайте LVMH.
Армия и оружие
Ким Чен Ын посетил тоскующих по нему женщин
Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, военнослужащие были очень рады видеть лидера своей страны, поскольку "они денно и нощно тосковали по великому вождю".
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Ильи Хржановского
Минкульт отказал в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам из проекта российского режиссера Ильи Хржановского «Дау», сообщает пресс-служба ведомства.
Футбол
Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу
Музыка
Польша победила на «Детском Евровидении-2019»
Технологии
Google прокомментировала ситуацию с 4K и 60 FPS в Stadia
По данным ресурса 9to5google, многие игры не работают в разрешении 4K при 60 FPS.