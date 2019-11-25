Экономика
REGNUMЖители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей
Пять регионов Дальнего Востока в числе лидеров по банковским вкладам жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «РИА Новости» опубликовало инфографику о том, сколько денег в среднем россияне хранят на депозитах в банках — 200 тыс. рублей.
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Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Происшествия
На экс-главу Печорского района завели дело об оскорблении власти
В отношении бывшего главы Печорского района Псковской области Дмитрия Сопотова возбудили уголовное дело по факту оскорбления сотрудника ГИБДД.
Общество
Более 40% россиян выставляют свои интимные фото в сеть
Около 1% пользователей обмениваются в интернете своими интимными видео и фото, при этом 8% людей столкнулись с такой проблемой, как утечка информации и интимных изображений.43% пользователей предпочитает оставлять медиа при себе и не делятся подобного рода информацией посредством интернета.
Космос
В России начали строить завод для сборки спутников системы «Сфера»
Компания "Газпром космические системы" начала строительство в подмосковном Щелково сборочного производства космических аппаратов многофункциональной спутниковой системы "Сфера" - конкурента проектам OneWeb и Starlink от SpaceX, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Медведев призвал развивать двусторонние отношения с Финляндией
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал развивать отношения России с Финляндией. Об этом сообщает РИА «Новости».
Транспорт
Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока
Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.
Шоу-бизнес
Южнокорейская певица Гу Хара умерла в возрасте 28 лет
Южнокорейская певица и актриса Гу Хара умерла в возрасте 28 лет, сообщает издание The Vox.
Гаджеты
В Xiaomi создали портативную мини-кухню для завтраков
Специалисты компании Xiaomi создали уникальную мини-кухню для приготовления завтрака.
Космос
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Политика
Лукашенко назвал Калининградскую область «своей»
По словам Лукашенко, Белоруссия во многих отношениях отвечала и отвечает за Калининградскую область и он неоднократно говорил об этом как первому президенту России Борису Ельцину, так и нынешнему главе государства Владимиру Путину, передает «РИА Новости».
Происшествия
Экс-главу Чехова Марину Кононову отправили под домашний арест
Следователь ходатайствовал отправить Марину Кононову под домашний арест, так как она обладает обширными связями в руководящих структурах и правоохранительных органах, может скрыться от следствия и суда или оказать давление на свидетелей.
Политика
Поклонская поддержала Ротару и пригласила ее «на чашку кофе»
Политик заявила, что лично ждет Ротару в любое время на чашку кофе, «чтобы обсудить то, с чем она не согласна».
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате
Мультфильм The Walt Disney Co. "Холодное сердце 2" (Frozen 2) за первый уикенд в прокате собрал в Северной Америке $127 млн и стал лидером по кассовым сборам.
Космос
Полярные воронки образовались вблизи полюсов Земли: NASA готовит миссию по их изучению
Политика
В МИД РФ удовлетворены решением Гааги по «керченскому инциденту»
«Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все её принципиальные предложения», — говорится в документе.
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Авто
У каких подержанных авто чаще всего скручивают пробег
Эксперты «Авто.ру» изучили историю объявлений и назвали автомобили, у которых чаще всего скручивают пробег.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу
Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
Общество
В ГД внесли законопроект о запрете навязывать заемщикам услуги
Депутаты предлагают обязать кредитные организации раскрывать заемщикам полную информацию о дополнительных услугах.
Религия
Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.