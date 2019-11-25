Экономика

REGNUMREGNUMЖители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей

Пять регионов Дальнего Востока в числе лидеров по банковским вкладам жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «РИА Новости» опубликовало инфографику о том, сколько денег в среднем россияне хранят на депозитах в банках — 200 тыс. рублей.
Читать в источнике
Комментировать822

Подробнее о событии

Маленькие вклады жителей Чечни связывают с низкой финансовой грамотностью

News.ru09:28

В Чечне объяснили маленькие банковские вклады жителей республики

РИА Новости08:15

Стало известно, сколько россияне хранят на депозитах

Газета.Ru01:40

Назван средний размер банковских счетов россиян

Московский Комсомолец04:36

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей

Известиявчера в 23:28

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

Коммерсантъвчера в 19:52

Средний депозит россиян в банках оценили в ₽200 тыс

РБКвчера в 19:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 10:06, Вашингтон
Политика

Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

RT на русском 04:42
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Происшествия

На экс-главу Печорского района завели дело об оскорблении власти

В отношении бывшего главы Печорского района Псковской области Дмитрия Сопотова возбудили уголовное дело по факту оскорбления сотрудника ГИБДД.
РБК 09:47
Общество

Более 40% россиян выставляют свои интимные фото в сеть

Около 1% пользователей обмениваются в интернете своими интимными видео и фото, при этом 8% людей столкнулись с такой проблемой, как утечка информации и интимных изображений.43% пользователей предпочитает оставлять медиа при себе и не делятся подобного рода информацией посредством интернета.
Goroday.ru 09:31
Космос

В России начали строить завод для сборки спутников системы «Сфера»

Компания "Газпром космические системы" начала строительство в подмосковном Щелково сборочного производства космических аппаратов многофункциональной спутниковой системы "Сфера" - конкурента проектам OneWeb и Starlink от SpaceX, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:08
Политика

Медведев призвал развивать двусторонние отношения с Финляндией

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал развивать отношения России с Финляндией. Об этом сообщает РИА «Новости».
Парламентская газета 09:50
Происшествия

Почти 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области

Известия 05:04
Транспорт

Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока

Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.
Газета.Ru 04:42
Шоу-бизнес

Южнокорейская певица Гу Хара умерла в возрасте 28 лет

Южнокорейская певица и актриса Гу Хара умерла в возрасте 28 лет, сообщает издание The Vox.
Sputnik Литва вчера в 22:45
Политика

Любовь Совершаева возвращается из Смольного в полпредство

REGNUM 07:51
Общество

Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником

Lenta.ru 09:59
Гаджеты

В Xiaomi создали портативную мини-кухню для завтраков

Специалисты компании Xiaomi создали уникальную мини-кухню для приготовления завтрака.
Территория новостей 06:30
Космос

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
РЕН ТВ 07:12
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM 09:24
Политика

Лукашенко назвал Калининградскую область «своей»

По словам Лукашенко, Белоруссия во многих отношениях отвечала и отвечает за Калининградскую область и он неоднократно говорил об этом как первому президенту России Борису Ельцину, так и нынешнему главе государства Владимиру Путину, передает «РИА Новости».
Известия 09:37
Происшествия

Экс-главу Чехова Марину Кононову отправили под домашний арест

Следователь ходатайствовал отправить Марину Кононову под домашний арест, так как она обладает обширными связями в руководящих структурах и правоохранительных органах, может скрыться от следствия и суда или оказать давление на свидетелей.
Чехов Вид 22 ноября в 09:28
Политика

Поклонская поддержала Ротару и пригласила ее «на чашку кофе»

Политик заявила, что лично ждет Ротару в любое время на чашку кофе, «чтобы обсудить то, с чем она не согласна».
БИЗНЕС Online вчера в 13:11
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате

Мультфильм The Walt Disney Co. "Холодное сердце 2" (Frozen 2) за первый уикенд в прокате собрал в Северной Америке $127 млн и стал лидером по кассовым сборам.
Интерфакс 09:22
Космос

Полярные воронки образовались вблизи полюсов Земли: NASA готовит миссию по их изучению

Экология Регионов 23 ноября в 00:55
Политика

В МИД РФ удовлетворены решением Гааги по «керченскому инциденту»

«Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все её принципиальные предложения», — говорится в документе.
REGNUM 08:08
Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости 23 ноября в 22:37
Происшествия

Девочка провалилась сквозь стеклянный пол в московской школе

Известия 09:53
Происшествия

Грабители украли из сокровищницы в Дрездене бриллиантовые украшения

Интерфакс 07:49
Авто

У каких подержанных авто чаще всего скручивают пробег

Эксперты «Авто.ру» изучили историю объявлений и назвали автомобили, у которых чаще всего скручивают пробег.
Автоновости дня 08:33
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу

Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Вести.Ru 10:04
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
РИА Новости вчера в 22:16
Гаджеты

Vivo в Черную пятницу снижает цены на свои смартфоны до 50%

Дни24 09:49
Общество

В ГД внесли законопроект о запрете навязывать заемщикам услуги

Депутаты предлагают обязать кредитные организации раскрывать заемщикам полную информацию о дополнительных услугах.
Российская газета 09:58
Религия

Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
Известия 03:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное