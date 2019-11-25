Экономика

REGNUMREGNUMЖители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей

Пять регионов Дальнего Востока в числе лидеров по банковским вкладам жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «РИА Новости» опубликовало инфографику о том, сколько денег в среднем россияне хранят на депозитах в банках — 200 тыс. рублей.
Читать в источнике
Комментировать796

Подробнее о событии

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

Коммерсантъвчера в 19:52

Стало известно, сколько россияне хранят на депозитах

Газета.Ru01:40

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей

Известиявчера в 23:28

Назван средний размер банковских счетов россиян

Московский Комсомолец04:36

Средний депозит россиян в банках оценили в ₽200 тыс

РБКвчера в 19:45

Названы суммы на счетах россиян

Lenta.ruвчера в 19:10

Размер среднего депозита россиян составил 200 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 16:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 08:09, Вашингтон
Общество

Пушков прокомментировал заявление о травле Ротару

Rambler News Service вчера в 01:07
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ

Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
REGNUM 06:44
Происшествия

Неизвестный с ножом напал на врача псковской детской больницы

В Пскове совершено нападение на врача-гематолога Псковской детской областной больницы.
Известия 07:28
Политика

Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кончина президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой стала большой утратой для главы России Владимира Путина.
RT на русском 04:42
Шоу-бизнес

Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж

Певица показала еще один свой талант В День матери на личной странице "Инстаграма" Кристины Орбакайте появилось любопытное видео.
WomanHit.ru 04:45
Кино

Мединский допустил переносы премьер иностранных фильмов на Новый год

В понедельник, 25 ноября, стало известно о том, что Минкульт допускает перенос премьер иностранных фильмов на Новый год.
Piter.tv 01:53
Происшествия

У дома главы Харьковского облсовета взорвали автомобиль

Новостной фронт 05:33
Политика

Британский журнал The Economist использует карту Украины без Крыма

Британский журнал The Economist создал видеоролик, в котором использовалось изображение Украины на карте без Крыма.
Украина.ру вчера в 02:22
Политика

Жириновский предложил расширить границы самообороны

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал в ближайшее время внести законопроект, который позволит не наказывать граждан за превышение правил самообороны в случае применения к ним насилия или такой угрозы.
Газета.Ru 00:23
Футбол

Погба отказывается играть в «Манчестер Юнайтед»

Французский хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отказывается играть за свою команду.
Газета.Ru 07:38
Политика

Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора

Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
RT на русском 06:11
Общество

В Южно-Китайском море произошёл взрыв с радиационным заражением

ANNA-News 22 ноября в 06:42
Политика

МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь

В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.
РИА Новости 02:56
Здоровье

Установлена наименее уязвимая для рака группа крови

Учёные из шведского Каролинского института выявили зависимость риска развития рака от группы крови пациента.
Live24 02:25
Политика

Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже

Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:59
Политика

Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется работать в полпредство

Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева вернется работать в аппарат полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).
ТАСС 07:37
Происшествия

Почти 30 детей отравились газом в школе Нижегородской области

BFM.ru 05:06
Шоу-бизнес

Нашлись новые подтверждения беременности Кейт Миддлтон

Нашлись новые подтверждения беременности Кейт Миддлтон Британцы уверены, что герцогиня Кембриджская ждет ребенка.
Экспресс газета 06:48
Политика

Опрос: почти две трети украинцев одобряют политику Зеленского

Почти две трети населения Украины положительно оценивают действия президента страны Владимира Зеленского.
ТАСС 07:15
Спорт

Песков прокомментировал возможное лишение РУСАДА статуса соответствия

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина оценил ситуацию вокруг возможного лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия нормам Международного антидопингового агентства (WADA).
RT на русском 06:03
Культура

«Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма «Умка»

Коммерсантъ 06:04
Происшествия

Избивавший восьмилетнюю ученицу репетитор получил четыре года условно

Известия 05:44
Происшествия

Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене

В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Газета.Ru 04:56
Религия

Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
Известия 03:57
Шоу-бизнес

В Кремле прошла национальная музыкальная премия «Золотой Граммофон»

Город+ 02:51
Футбол

Еськова отстранили от судейства после игры «Оренбурга» и «Ахмата»

Главный арбитр матча «Оренбурга» и «Ахмата» Алексей Еськов отстранен от судейства.
ProstoProSport 06:00
Футбол

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу в матче с «Уралом»

Sport.ru вчера в 08:31
Политика

Путин призвал «Единую Россию» терзать и трясти чиновников

Напомним, XIX съезд партии «Единая Россия» проходит сегодня в Москве.
Петербургский дневник 23 ноября в 06:48
Здоровье

В России впервые снизилось число новых случаев заражения ВИЧ

Впервые на территории РФ зафиксировали снижение числа новых случаев заражения ВИЧ, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.
REGNUM 06:08
Музыка

Лобода снялась в клипе лидера Rammstein

Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.
News.ru 23 ноября в 19:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное