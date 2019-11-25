Экономика
REGNUMЖители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей
Пять регионов Дальнего Востока в числе лидеров по банковским вкладам жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «РИА Новости» опубликовало инфографику о том, сколько денег в среднем россияне хранят на депозитах в банках — 200 тыс. рублей.
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Политика
Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора
Ранее в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия Буцаева, который руководил Российским экологическим оператором (реализует реформу мусорной отрасли) с февраля 2019 года.
Общество
Церемония прощания с Вербицкой пройдет 27 ноября в Петербурге
Церемония прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой состоится 27 ноября в Петербурге, сообщает пресс-служба вуза.
Политика
В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны
По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Политика
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже
Встреча тет-а-тет российского президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским на нормандском саммите в Париже не планируется.
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Шоу-бизнес
Актера Дмитрия Ульянова госпитализировали в тяжелом состоянии
После вызова скорой помощи медики заявили о необходимости срочной госпитализации. Состояние актера оценивается как тяжелое.
Музыка
Певица из Польши победила на детском Евровидении
Политика
Лео Бокерия стал почётным президентом центра имени Бакулева
Кардиохирург Лео Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиохирургии им. Бакулева.
Политика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту газа
«Нафтогаз» отправил «Газпрому» ответ на его предложение о продлении контракта на транзит газа из России.
Транспорт
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
Общество
Минкультуры потребовало взыскать с Серебренникова 133 млн рублей
Министерство культуры поддерживает в полном объеме исковые требования к режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии", заявила в Мещанском суде представитель ведомства Людмила Смирнова.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Происшествия
Грудного младенца нашли в кустах в Подмосковье
В кустах в поселке Дружба городского округа Раменское нашли новорожденную девочку, передает РИА "Новости".
Спорт
Песков заявил о продолжении взаимодействий с WADA
Спортивные власти России предоставили все необходимые данные Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и продолжат работать с этой организацией.
Политика
Сотрудников Росгвардии обяжут представляться
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам при реализации конкретных служебных полномочий.
Здоровье
В России впервые снизилось число новых случаев заражения ВИЧ
Впервые на территории РФ зафиксировали снижение числа новых случаев заражения ВИЧ, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.
Религия
Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
Общество
Медики: Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если ему не будет оказана срочная медицинская помощь.
Футбол
Егоров ответил на претензии «Ростова» из-за пенальти в игре с «Динамо»
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал действия судьи Василия Казарцева в матче 17-го тура чемпионата России между «Ростовом» и московским «Динамо».
Политика
Кремль назвал «обычным фоном» зафиксированный в России рост протестов
По данным ЦСТП, в России ежегодно проходит от 1,2 тыс. до 1,5 тыс. уличных протестов, однако в текущем году уже за первые девять месяцев произошли 1443 такие акции, в том числе 580 в третьем квартале.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Политика
МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь
В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.
Общество
Берлин призвал Китай допустить экспертов в Синьцзянь-Уйгурский округ
Германия обеспокоена сообщениями о возможных нарушениях прав человека в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе в Китае, просит Пекин допустить экспертов ООН в регион для проведения независимой оценки, заявила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Единоборства
Деонтей Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса
Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер победил нокаутом в седьмом раунде кубинского боксера Луиса Ортиса в матче-реванше 23 ноября в Лас-Вегасе.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала очередное новое фото матери.
Футбол
Азар считает, что «Золотой мяч» должен достаться игроку «Ливерпуля»
Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился мнением о том, кто должен стать обладателем «Золотого мяча» в 2019 году.