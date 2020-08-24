Удмуртия вошла в топ-10 регионов, где чаще берут ипотеку

Удмуртия по данному показателю заняла 9-е место среди 85 регионов страны, расположившись между Новосибирской областью и Пермским краем. По данным исследователей, за 12 месяцев в республике ипотеку в среднем взяли 23,6 чел. из 1000 (около 35,4 тыс. человек всего).