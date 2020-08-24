Удмуртия вошла в топ-10 регионов, где чаще берут ипотеку
Удмуртия по данному показателю заняла 9-е место среди 85 регионов страны, расположившись между Новосибирской областью и Пермским краем. По данным исследователей, за 12 месяцев в республике ипотеку в среднем взяли 23,6 чел. из 1000 (около 35,4 тыс. человек всего).В источнике
С чего всё началось
Названы регионы, жители которых чаще всего берут ипотеку
Наиболее востребована в России ипотека у жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Тюменской области; реже остальных россиян за ипотечными кредитами обращается население большинства северокавказских регионов, Крыма, Севастополя, Республики Алтай и даже Москвы, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новости17:08
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