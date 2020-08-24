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Удмуртия вошла в топ-10 регионов, где чаще берут ипотеку

Удмуртия по данному показателю заняла 9-е место среди 85 регионов страны, расположившись между Новосибирской областью и Пермским краем. По данным исследователей, за 12 месяцев в республике ипотеку в среднем взяли 23,6 чел. из 1000 (около 35,4 тыс. человек всего).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы, жители которых чаще всего берут ипотеку

Наиболее востребована в России ипотека у жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Тюменской области; реже остальных россиян за ипотечными кредитами обращается население большинства северокавказских регионов, Крыма, Севастополя, Республики Алтай и даже Москвы, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новости17:08
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Московский Комсомолец

Республики СКФО замкнули рейтинг востребованности ипотеки в РФ

Московский Комсомолец05:04
URA.Ru

Жители Урала чаще других берут ипотеку

URA.Ru23:03
Газета.Ru

Названы регионы, в которых россияне чаще всего берут ипотеку

Газета.Ru17:40
Вести.Ru

Эксперты назвали регионы РФ, где население чаще всего берет ипотечные кредиты

Вести.Ru18:09
RT на русском

Названы регионы — лидеры по востребованности ипотеки в России

RT на русском17:56
Аргументы и Факты

Названы регионы РФ, жители которых чаще всего берут ипотеку

Аргументы и Факты19:16
РИА Новости

Названы регионы, жители которых чаще всего берут ипотеку

РИА Новости17:08

Житель Саратова получил пожизненный срок за убийство девочки у гаражей

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Житель Саратова получил пожизненный срок за убийство девочки у гаражей
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