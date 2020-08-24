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Российская газета
Российская газета

Жители каких регионов России чаще всего покупают жилье в ипотеку

Лидером оказался Ямал: здесь около тридцати человек из тысячи берут ипотеку - это в 1,8 раза больше, чем в среднем по стране. Совсем немного отстают соседи - Тюменская область и Югра, где кредит на недвижимость берут 27,6 и 27,4 человека на тысячу, соответственно.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы, жители которых чаще всего берут ипотеку

Наиболее востребована в России ипотека у жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Тюменской области; реже остальных россиян за ипотечными кредитами обращается население большинства северокавказских регионов, Крыма, Севастополя, Республики Алтай и даже Москвы, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
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