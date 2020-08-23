Жители Литвы встали в живую цепь солидарности с оппозицией Белоруссии
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Жители Литвы в воскресенье, 23 августа, выстроились в живую цепь в знак солидарности с оппозицией Белоруссии, выступающей против признания итогов президентских выборов в республике. Об этом сообщает агентство Baltic News Service.В источнике
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