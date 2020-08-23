Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

Жители Литвы встали в живую цепь солидарности с оппозицией Белоруссии

Жители Литвы в воскресенье, 23 августа, выстроились в живую цепь в знак солидарности с оппозицией Белоруссии, выступающей против признания итогов президентских выборов в республике. Об этом сообщает агентство Baltic News Service.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Жители Литвы встали в 35-километровую цепь в поддержку белорусской оппозиции

Lenta.ru18:07
Известия

Жители Литвы встали в живую цепь солидарности с оппозицией Белоруссии

Известия19:44
РБК

Жители Литвы встали в живую цепь солидарности с оппозицией Белоруссии

РБК18:13
РЕН ТВ

«Живая цепь» солидарности минским протестам в Литве дошла до границы

РЕН ТВ21:04
ТАСС

Жители Литвы встали в живую цепь длиной 35 км в знак солидарности с белорусской оппозицией

ТАССвчера в 16:27
Говорит Москва

Литовский журналист рассказал об акции в поддержку жителей Белоруссии

Говорит Москвавчера в 13:39
ИнфоБалтика

23 августа в странах Балтии, Грузии и на Украине пройдет акция поддержки протестующих в Белоруссии

ИнфоБалтика21 августа в 11:46
КП - Беларусь

В Литве в цепь солидарности в поддержку белорусов выстроились 50 тысяч человек

КП - Беларусьвчера в 12:16

«Коммерсантъ» узнал о новом виде мошенничества с использованием СБП

Мошенники нашли новый способ выводить деньги со счетов клиентов банков, используя Систему быстрых платежей (СБП), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на бюллетень подразделения Банка России ФинЦЕРТ, которое занимается мониторингом и реагированием на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере.
РБК22:05

В Бурятии назначили нового транспортного прокурора

Новый руководитель Бурятской транспортной прокуратуры приехал из Тайшета Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова на должность Бурятского транспортного прокурора назначен Андрей Аштуев.
Байкал-Daily21:58

Имущество с молотка: холдинг «Volgabus» проиграл иск на 910 млн рублей

Москва, 24 августа 2020, 03:11 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил ещё один иск ПАО КБ «Восточный», взыскав с компаний автобусного холдинга «Бакулин Моторс Групп» (бренд «Volgabus») солидарно долг по трём кредитным договорам в размере 910 093 186,7 рубля и наложив взыскание на 165 единиц имущества.
REGNUM20:11