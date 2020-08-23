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РБК
РБК

Жители Литвы встали в живую цепь солидарности с оппозицией Белоруссии

Жители Литвы в воскресенье, 23 августа, выстроились в живую цепь в знак солидарности с оппозицией Белоруссии, выступающей против признания итогов президентских выборов в республике. Об этом сообщает агентство Baltic News Service.В источнике
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Life.ru

В Европе прошли акции в поддержку белорусской оппозиции — видео

Life.ru22:23
РЕН ТВ

«Живая цепь» солидарности минским протестам в Литве дошла до границы

РЕН ТВ21:04
ТАСС

Жители Литвы встали в живую цепь длиной 35 км в знак солидарности с белорусской оппозицией

ТАССвчера в 16:27
РБК

Жители Литвы встали в живую цепь солидарности с оппозицией Белоруссии

РБК18:13
Lenta.ru

Жители Литвы встали в 35-километровую цепь в поддержку белорусской оппозиции

Lenta.ru18:07
Известия

Жители Литвы встали в живую цепь солидарности с оппозицией Белоруссии

Известия19:44
Говорит Москва

Литовский журналист рассказал об акции в поддержку жителей Белоруссии

Говорит Москвавчера в 13:39
КП - Беларусь

В Литве в цепь солидарности в поддержку белорусов выстроились 50 тысяч человек

КП - Беларусьвчера в 12:16

Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года

Минсельхоз РФ осенью внесет в Госдуму законопроект об обязательной маркировке домашних животных за счет их владельцев с января 2021 года, штраф за отсутствие маркировки составит от 500 до 1 тыс. рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на министерство.
Интерфакс21:39
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Аль Пачино и Де Ниро сыграют в фильме Скотта про убийство Гуччи

Как передает Deadline, в настоящее время MGM ведет переговоры об участии в ленте с Аль Пачино, Робертом Де Ниро, Джаредом Лето, Адамом Драйвером, а также Джеком Хьюстоном (Ричард Хэрроу в "Подпольной империи") и Ривом Карни (Дориан Грей в "Страшных сказках").
Российская газета21 августа в 07:00

Польше придется пойти на новые переговоры с РФ по газу

Если же Польша не сможет прийти к соглашению с немецкими компаниями, еей придется будет идти на переговоры с руководством российского «Газпрома» и другими компаниями, которые являются владельцами первого «Северного потока».
Политика Сегоднявчера в 13:52
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Реаниматолог Навального рассказал, как всё было в Омске

Свою точку зрения на события, сопровождавшие 36 часов борьбы за жизнь российского несистемного оппозиционера Алексея Навального, опубликовал заведующий отделением анестезиологии–реанимации № 1 Пироговского центра Борис Теплых 22 августа на своей странице в Facebook.
ИА Красная Весна22 августа в 08:08
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Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
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WP: сестра Трампа называла его лгуном и жестоким человеком

Старшая сестра президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри называла своего брата жестоким, человеком без принципов и лгуном, пишет газета The Washington Post со ссылкой на записи разговоров между сестрой президента и его племянницей Мэри Трамп, которая позже написала книгу о президенте, в том числе на основе этих бесед.
РИА Новостивчера в 00:50
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