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РБК
РБК

Жители Литвы встали в живую цепь солидарности с оппозицией Белоруссии

Жители Литвы в воскресенье, 23 августа, выстроились в живую цепь в знак солидарности с оппозицией Белоруссии, выступающей против признания итогов президентских выборов в республике. Об этом сообщает агентство Baltic News Service.В источнике
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Известия

Жители Литвы встали в живую цепь солидарности с оппозицией Белоруссии

Известия19:44
РБК

Жители Литвы встали в живую цепь солидарности с оппозицией Белоруссии

РБК18:13
ИнфоБалтика

23 августа в странах Балтии, Грузии и на Украине пройдет акция поддержки протестующих в Белоруссии

ИнфоБалтика21 августа в 11:46
Взгляд.ру

Жители Литвы выстроились в живую цепь от Вильнюса до границы с Белоруссией

Взгляд.рувчера в 16:57
ТАСС

Жители Литвы встали в живую цепь длиной 35 км в знак солидарности с белорусской оппозицией

ТАССвчера в 16:27
Говорит Москва

Литовский журналист рассказал об акции в поддержку жителей Белоруссии

Говорит Москвавчера в 13:39
Lenta.ru

Жители Литвы встали в 35-километровую цепь в поддержку белорусской оппозиции

Lenta.ru18:07
КП - Беларусь

В Литве в цепь солидарности в поддержку белорусов выстроились 50 тысяч человек

КП - Беларусьвчера в 12:16

Москва и Анкара подписали контракт на поставку второй партии С-400

Россия заключила контракт с Турцией на поставку второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев на форуме «Армия-2020», передает «РИА Новости».
Москва и Анкара подписали контракт на поставку второй партии С-400
Ведомостивчера в 07:29
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Ципипас обыграл Андерсона во втором круге турнира в Цинциннати

На турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (Огайо, США) прошёл матч второго круга в мужском одиночном разряде между шестой ракеткой мира греком Стефаносом Ципипасом и Кевином Андерсоном из Южно-Африканской республики.
Чемпионат19:23

У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся

У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся Индия планирует скупать почти весь российский коксующийся уголь и антрацит, поставляемые на экспорт: Дели и Москва обсуждают поставки до 40 млн тонн сырья в год стоимостью около $4,5 млрд по текущим ценам.
Коммерсантъ18:31
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В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
RT на русскомвчера в 16:13
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Лавров не исключил, что на Тихановскую могли оказать давление

Москва, 23 августа 2020, 16:08 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла подвергнуться давлению и стала делать политические заявления, причем все чаще — на английском языке.
REGNUMвчера в 09:08
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Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице остается стабильной, роста количества новых заболевших не наблюдается, каждый день выявляется около 700 зараженных, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИАМОвчера в 02:35
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