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РБК
РБК

Жители Литвы встали в живую цепь солидарности с оппозицией Белоруссии

Жители Литвы в воскресенье, 23 августа, выстроились в живую цепь в знак солидарности с оппозицией Белоруссии, выступающей против признания итогов президентских выборов в республике. Об этом сообщает агентство Baltic News Service.В источнике
Подробнее о событии
Life.ru

В Европе прошли акции в поддержку белорусской оппозиции — видео

Life.ru22:23
РЕН ТВ

«Живая цепь» солидарности минским протестам в Литве дошла до границы

РЕН ТВ21:04
ТАСС

Жители Литвы встали в живую цепь длиной 35 км в знак солидарности с белорусской оппозицией

ТАССвчера в 16:27
РБК

Жители Литвы встали в живую цепь солидарности с оппозицией Белоруссии

РБК18:13
Lenta.ru

Жители Литвы встали в 35-километровую цепь в поддержку белорусской оппозиции

Lenta.ru18:07
Известия

Жители Литвы встали в живую цепь солидарности с оппозицией Белоруссии

Известия19:44
Говорит Москва

Литовский журналист рассказал об акции в поддержку жителей Белоруссии

Говорит Москвавчера в 13:39
КП - Беларусь

В Литве в цепь солидарности в поддержку белорусов выстроились 50 тысяч человек

КП - Беларусьвчера в 12:16

Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран
Вести.Ru21:50
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Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года

Минсельхоз РФ осенью внесет в Госдуму законопроект об обязательной маркировке домашних животных за счет их владельцев с января 2021 года, штраф за отсутствие маркировки составит от 500 до 1 тыс. рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на министерство.
Интерфакс21:39
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Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

Взрыв газопровода в районе Дамаска привел к общему отключению электричества в Сирии, сообщает государственное телевидение со ссылкой на министерство энергетики, в миннефти не исключают, что это мог быть теракт.
РИА Новости22:25
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Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим появлением с автоматом в руках хотел показать готовность бороться за страну против организаторов «оранжевых революций», выразил мнение первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Взгляд.рувчера в 15:36
18

В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
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Прокуратура проверит сообщения об истощенном ребенке в детдоме в Крыму

"Прокуратура Республики Крым организовала проверку по сообщениям о ненадлежащем медицинском обслуживании двухлетнего ребенка в специализированном учреждении", - сообщили РЕН ТВ в ведомстве.
РЕН ТВвчера в 10:33
24

Пьяный екатеринбуржец несколько раз протаранил машину бывшей жены

По информации пресс-службы городской ГИБДД, около 19 часов напротив дома № 49 на улице Народной Воли нетрезвый мужчина несколько раз врезался в «Хёндэ», который в итоге отбросило на припаркованный автомобиль «Киа».
Телеканал ОТВ23:52
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