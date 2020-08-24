Общество

РБКРБКЖители Литвы встали в живую цепь солидарности с оппозицией Белоруссии

Жители Литвы в воскресенье, 23 августа, выстроились в живую цепь в знак солидарности с оппозицией Белоруссии, выступающей против признания итогов президентских выборов в республике. Об этом сообщает агентство Baltic News Service.
Читать в источнике
Комментировать99

Подробнее о событии

Президент Литвы поддержал «живую цепь» солидарности протестам в Минске

РЕН ТВ14:04

Жители Литвы встали в 35-километровую цепь в поддержку белорусской оппозиции

Lenta.ru18:07

Жители Литвы выстроились в живую цепь от Вильнюса до границы с Белоруссией

Взгляд.ру16:57

Жители Литвы встали в живую цепь длиной 35 км в знак солидарности с белорусской оппозицией

ТАСС16:27

Жители Литвы встали в живую цепь солидарности с оппозицией Белоруссии

РБК18:13

Литовский журналист рассказал об акции в поддержку жителей Белоруссии

Говорит Москва13:39

В Литве хотят повторить акцию 1989 года «Балтийский путь» — выстроиться в живую цепь до белорусской границы

Дождь11:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7383 источника, обновлено в 19:23, Ашберн

В Литве в цепь солидарности в поддержку белорусов выстроились 50 тысяч человек

КП - Беларусь12:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7383 источника, обновлено в 19:23, Ашберн
Здоровье

Главврач омской больницы написал письмо лечащим Навального медикам

Главный врач омской больницы скорой помощи № 1 Александр Мураховский предложил помощь коллегам из немецкого госпиталя Charite, где находится блогер Алексей Навальный.
News.ru 10:55
77
Общество

В Cinema for Peace считают, что Навальный выздоровеет после отравления

Российского оппозиционера Алексея Навального пытались отравить, он поправится, но несколько месяцев не сможет работать, заявил немецкому изданию Bild основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль.
Интерфакс 17:49
417
Общество

Протестующие заняли часть проспекта Независимости в Минске

Как уточняется, участники акции заняли не только площадь Независимости, но и прилегающую часть проспекта Независимости.
RT на русском 11:42
1,8K
Наука

Популярная приправа может повысить защиту организма от рака

Британские ученые советуют добавить в рацион хрен.
Волгоградская правда 00:05
1
Футбол

Попов раскритиковал руководство «Ростова» после перехода в «Сочи»

Болгарский полузащитник "Сочи" Ивелин Попов эмоционально отреагировал на свой уход из "Ростова".
РИА Новости 08:42
Общество

Вильфанд прогнозирует тёплую погоду в сентябре в европейской России

Тёплая погода с температурой около или выше нормы ожидается в сентябре на европейской части России.
RT на русском 18:13
Происшествия

В Грузии при падении микроавтобуса с обрыва погибли 17 человек

В Душетском муниципалитете в Грузии микроавтобус упал с обрыва, погибли 17 человек, сообщило МВД страны.
РБК 16:37
110
Армия и оружие

В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

Известия 00:32
77
Экономика

ПСБ и Калужская область подписали соглашение о сотрудничестве

ПСБ и правительство Калужской области заключили соглашение о сотрудничестве в реализации инвестпроектов, госпрограмм, развития системы кредитования, в том числе предприятий МСП, а также льготного ипотечного кредитования в регионе, сообщает пресс-служба банка.
РИА Новости 07:44
2
Авто

В России парк автомобильной техники составил почти 53 млн единиц

7,1% (3,8 млн единиц) приходится на грузовые автомобили. 1% занимают автобусы, которых насчитывается более 400 тысяч единиц.
RuNews24.ru вчера в 05:02
3
Политика

Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия

Лидер белорусского народа Александр Лукашенко заявил, что все предприятия, сотрудники которых участвовали в забастовках, подлежат закрытию в понедельник.
CT news вчера в 14:37
3,2K
Экономика

Требования к мебельной продукции изменятся

Требования к мебельной продукции изменятся В России начинается работа над новым техрегламентом по безопасности мебельной продукции: соответствующий контракт Минпромторг рассчитывает заключить с профильной организацией.
Коммерсантъ 18:31
Армия и оружие

Сегодня стартует Международный форум Армия-2020 и Армейские игры

Tochka Zрения вчера в 17:11
Политика

Пушков оценил предвыборные обещания Байдена

Сенатор Алексей Пушков усомнился в реальности исполнения предвыборных обещаний кандидата в президенты США от демократов.
Российская газета 00:17
146
Экономика

Эксперты спрогнозировали ускорение отзыва лицензий у российских банков

Аналитики прогнозируют увеличение темпов отзыва лицензий у кредитных организаций в четвертом квартале 2020-го и начале 2021 года.
РБК 17:05
3
Единоборства

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

После боя российский чемпион рассказал, что находится в отличной форме и готов к бою с любым соперником.
Discover24 03:19
9
Общество

В Белоруссии ограничили скорость интернета по требованию властей

Lenta.ru 15:09
346
Религия

Патриарх Варфоломей прокомментировал превращение Святой Софии в мечеть

Константинопольский патриарх Варфоломей, комментируя новый статус Собора Святой Софии, заявил, что здание принадлежит мировому культурному наследию.
News.ru 08:22
20
Армия и оружие

Ночью к границам России переброшены 6 американских бомбардировщиков B-52

Вечерний курьер 04:53
134
Культура

Международный фестиваль джаза Koktebel Jazz Party открылся в Крыму

Для проведения Koktebel Jazz Party в условиях высокой эпидемиологической опасности, пришлось даже изменить некоторые положения Указа главы Крыма о режиме повышенной готовности (исключения введены и для фестивалей «Rap Koktebel» и «Таврида-Арт»).
Бизнес-газета вчера в 04:22
30
Финансы

Мосбиржа запустила торги акциями иностранных компаний из S&P 500

"Московская биржа" с понедельника запускает торги акциями иностранных компаний, входящих в индекс S&P 500.
Интерфакс 18:54
Происшествия

В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Известия 18:00
11
Общество

За маркировку домашних животных в России заплатят владельцы

Российских домашних животных вскоре ждет обязательная маркировка. Право выбора способа оставят за владельцем.
Ридус 18:59
Религия

Отец Сергий направил к епархии «живой щит» из верующих

URA.Ru 16:49
5
Футбол

«Бавария» стала победителем футбольной Лиги чемпионов

BFM.ru 17:11
Армия и оружие

Коалиция во главе с США покидает базу Эт-Таджи в Ираке

Международная коалиция во главе с США покидает военную базу Эт-Таджи в Ираке, иракским военным передадут объекты и оборудование.
RT на русском 04:36
2
Наука

Создан новый вид пластика, который можно перерабатывать несколько раз

Rusargument 16:54
Происшествия

Установлена причина массовой гибели дельфинов на черноморском курорте

Lenta.ru 09:38
38
Шоу-бизнес

Татьяна Навка трогательно поздравила дочь Надежду с шестилетием

Татьяна Навка трогательно поздравила дочь Надежду Пескову с шестилетием.
Дни24 21 августа в 11:31
45
Общество

В России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО

В России начал действовать закон об индивидуализации тарифов ОСАГО. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:48
79
Как работают Яндекс.Новости?
Белорусский кризисБольше новостей по теме
Главное