Общество
РБКЖители Литвы встали в живую цепь солидарности с оппозицией Белоруссии
Жители Литвы в воскресенье, 23 августа, выстроились в живую цепь в знак солидарности с оппозицией Белоруссии, выступающей против признания итогов президентских выборов в республике. Об этом сообщает агентство Baltic News Service.
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Здоровье
Главврач омской больницы написал письмо лечащим Навального медикам
Главный врач омской больницы скорой помощи № 1 Александр Мураховский предложил помощь коллегам из немецкого госпиталя Charite, где находится блогер Алексей Навальный.
News.ru 10:55
Общество
В Cinema for Peace считают, что Навальный выздоровеет после отравления
Российского оппозиционера Алексея Навального пытались отравить, он поправится, но несколько месяцев не сможет работать, заявил немецкому изданию Bild основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль.
Интерфакс 17:49
Общество
Протестующие заняли часть проспекта Независимости в Минске
Как уточняется, участники акции заняли не только площадь Независимости, но и прилегающую часть проспекта Независимости.
RT на русском 11:42
Наука
Популярная приправа может повысить защиту организма от рака
Британские ученые советуют добавить в рацион хрен.
Волгоградская правда 00:05
Футбол
Попов раскритиковал руководство «Ростова» после перехода в «Сочи»
Болгарский полузащитник "Сочи" Ивелин Попов эмоционально отреагировал на свой уход из "Ростова".
РИА Новости 08:42
Общество
Вильфанд прогнозирует тёплую погоду в сентябре в европейской России
Тёплая погода с температурой около или выше нормы ожидается в сентябре на европейской части России.
RT на русском 18:13
Происшествия
В Грузии при падении микроавтобуса с обрыва погибли 17 человек
В Душетском муниципалитете в Грузии микроавтобус упал с обрыва, погибли 17 человек, сообщило МВД страны.
РБК 16:37
Экономика
ПСБ и Калужская область подписали соглашение о сотрудничестве
ПСБ и правительство Калужской области заключили соглашение о сотрудничестве в реализации инвестпроектов, госпрограмм, развития системы кредитования, в том числе предприятий МСП, а также льготного ипотечного кредитования в регионе, сообщает пресс-служба банка.
РИА Новости 07:44
Авто
В России парк автомобильной техники составил почти 53 млн единиц
7,1% (3,8 млн единиц) приходится на грузовые автомобили. 1% занимают автобусы, которых насчитывается более 400 тысяч единиц.
RuNews24.ru вчера в 05:02
Политика
Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия
Лидер белорусского народа Александр Лукашенко заявил, что все предприятия, сотрудники которых участвовали в забастовках, подлежат закрытию в понедельник.
CT news вчера в 14:37
Экономика
Требования к мебельной продукции изменятся
Требования к мебельной продукции изменятся В России начинается работа над новым техрегламентом по безопасности мебельной продукции: соответствующий контракт Минпромторг рассчитывает заключить с профильной организацией.
Коммерсантъ 18:31
Армия и оружие
Сегодня стартует Международный форум Армия-2020 и Армейские игры
Tochka Zрения вчера в 17:11
Политика
Пушков оценил предвыборные обещания Байдена
Сенатор Алексей Пушков усомнился в реальности исполнения предвыборных обещаний кандидата в президенты США от демократов.
Российская газета 00:17
Экономика
Эксперты спрогнозировали ускорение отзыва лицензий у российских банков
Аналитики прогнозируют увеличение темпов отзыва лицензий у кредитных организаций в четвертом квартале 2020-го и начале 2021 года.
РБК 17:05
Единоборства
Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде
После боя российский чемпион рассказал, что находится в отличной форме и готов к бою с любым соперником.
Discover24 03:19
Религия
Патриарх Варфоломей прокомментировал превращение Святой Софии в мечеть
Константинопольский патриарх Варфоломей, комментируя новый статус Собора Святой Софии, заявил, что здание принадлежит мировому культурному наследию.
News.ru 08:22
Армия и оружие
Ночью к границам России переброшены 6 американских бомбардировщиков B-52
Вечерний курьер 04:53
Культура
Международный фестиваль джаза Koktebel Jazz Party открылся в Крыму
Для проведения Koktebel Jazz Party в условиях высокой эпидемиологической опасности, пришлось даже изменить некоторые положения Указа главы Крыма о режиме повышенной готовности (исключения введены и для фестивалей «Rap Koktebel» и «Таврида-Арт»).
Бизнес-газета вчера в 04:22
Финансы
Мосбиржа запустила торги акциями иностранных компаний из S&P 500
"Московская биржа" с понедельника запускает торги акциями иностранных компаний, входящих в индекс S&P 500.
Интерфакс 18:54
Общество
За маркировку домашних животных в России заплатят владельцы
Российских домашних животных вскоре ждет обязательная маркировка. Право выбора способа оставят за владельцем.
Ридус 18:59
Армия и оружие
Коалиция во главе с США покидает базу Эт-Таджи в Ираке
Международная коалиция во главе с США покидает военную базу Эт-Таджи в Ираке, иракским военным передадут объекты и оборудование.
RT на русском 04:36
Шоу-бизнес
Татьяна Навка трогательно поздравила дочь Надежду с шестилетием
Татьяна Навка трогательно поздравила дочь Надежду Пескову с шестилетием.
Дни24 21 августа в 11:31
Общество
В России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО
В России начал действовать закон об индивидуализации тарифов ОСАГО. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:48